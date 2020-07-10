Детінізація допоможе розвитку малого фермерства: Шмигаль про законопроєкт 3131-д

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав затверджений профільним комітетом Верховної Ради доопрацьований законопроєкт 3131-д про детінізацію АПК.

Про це глава уряду написав у себе в Facebook., передає Цензор.НЕТ.

"Вчора Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики запропонував більш конструктивний варіант законопроєкту про детінізацію с/г земель. Для фізичних осіб-підприємців, зокрема сімейних фермерських господарств, ставка податку зменшена з 5% до 2% від нормативної грошової оцінки, а перші 2 роки (2021-2022 рр.) пропонується пільговий перехідний період із нульовою ставкою", - написав він.

За словами прем'єра, "детінізація разом із програмами підтримки аграріїв сприятиме розвитку малого та середнього фермерства.

Зазначимо, законом 3131-д вводиться поставлене податкове зобов'язання для великих і середніх аграріїв. Після перехідного періоду воно становитиме 4,5% від нормативної грошової оцінки - 1215 грн на гектар, для дрібних сільгоспвиробників, ФОП і сімейних ферм всього 2% - 540 грн за га. Крім того, для дрібних сільгоспвиробників упродовж 2 років діятиме пільговий період.

Як зазначалося на вчорашньому засіданні профільного комітету Ради, дія закону стосується тільки ділянок від 1 га і не поширюється на власників городів та присадибних ділянок, а також паїв, які перебувають в офіційній оренді.

Поставлене податкове зобов'язання - це не додатковий податок, а сума, з якою порівнюються вже сплачені податки. У неї входить земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок. І тільки в тому випадку, якщо сума сплачених податків за рік на гектар менша, різницю потрібно виплатити в місцевий бюджет.

Сьогодні податкове навантаження на аграріїв, які працюють "по-білому", що забезпечують робочі місця і виплачують своїм працівникам офіційну зарплату, становить близько 2 тис. грн з гектара. Закон 3131-д їх просто не зачепить.