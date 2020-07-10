УКР
Новини
4 110 26

Детінізація допоможе розвитку малого фермерства: Шмигаль про законопроєкт 3131-д

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав затверджений профільним комітетом Верховної Ради доопрацьований законопроєкт 3131-д про детінізацію АПК.

Про це глава уряду написав у себе в Facebook., передає Цензор.НЕТ.

"Вчора Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики запропонував більш конструктивний варіант законопроєкту про детінізацію с/г земель. Для фізичних осіб-підприємців, зокрема сімейних фермерських господарств, ставка податку зменшена з 5% до 2% від нормативної грошової оцінки, а перші 2 роки (2021-2022 рр.) пропонується пільговий перехідний період із нульовою ставкою", - написав він.

За словами прем'єра, "детінізація разом із програмами підтримки аграріїв сприятиме розвитку малого та середнього фермерства.

Зазначимо, законом 3131-д вводиться поставлене податкове зобов'язання для великих і середніх аграріїв. Після перехідного періоду воно становитиме 4,5% від нормативної грошової оцінки - 1215 грн на гектар, для дрібних сільгоспвиробників, ФОП і сімейних ферм всього 2% - 540 грн за га. Крім того, для дрібних сільгоспвиробників упродовж 2 років діятиме пільговий період.

Як зазначалося на вчорашньому засіданні профільного комітету Ради, дія закону стосується тільки ділянок від 1 га і не поширюється на власників городів та присадибних ділянок, а також паїв, які перебувають в офіційній оренді.

Поставлене податкове зобов'язання - це не додатковий податок, а сума, з якою порівнюються вже сплачені податки. У неї входить земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок. І тільки в тому випадку, якщо сума сплачених податків за рік на гектар менша, різницю потрібно виплатити в місцевий бюджет.

Сьогодні податкове навантаження на аграріїв, які працюють "по-білому", що забезпечують робочі місця і виплачують своїм працівникам офіційну зарплату, становить близько 2 тис. грн з гектара. Закон 3131-д їх просто не зачепить.

Автор: 

земля (1703) фермер (414) Шмигаль Денис (4774)
Топ коментарі
+9
Уплати 1000 долларов Шмыгалю и получи детенизацию
показати весь коментар
10.07.2020 17:01 Відповісти
Теперь паи будут стоять в бурьянах под парами. Идиоты плять. Во Франции дотации сельхозпроизводителям до 75%, а в Украине налоги мелким и средним фермерам. Сук пилите панове-господа на котором сидите.
показати весь коментар
10.07.2020 17:06 Відповісти
Дотації отримують селяни лише в країнах з розвинутою промисловістю. І лише в аграрних країнах селяни утримуть "крєпкіх хазяйственніков"
показати весь коментар
11.07.2020 12:34 Відповісти
Глупец. Они не идиоты, они бандиты!
показати весь коментар
11.07.2020 15:16 Відповісти
Впервые слышу, чтобы новый налог способствовал развитию бизнеса.
показати весь коментар
10.07.2020 17:07 Відповісти
Середній пай в Україні 4 га.Чого власник паю,одноосібник, повинен тобі щось платити?В усьому світі навпаки малі фермери отримують субсидії...Ти зараз не на кабміні,кретинів не має,твої наркоманські казки про розквіт малого фермерства після збільшення податку для них нікого не переконали...Іди нахєр,і обслуговуй агрохолдинги,шлюха ти ахмєтовська.
показати весь коментар
10.07.2020 17:11 Відповісти
Отак подивишся здаля
На Шмигаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
показати весь коментар
10.07.2020 17:13 Відповісти
Ага, дожимання фермерства принесе велику користь спекулянтам і латифундистам.
Плісняві, кожне лайно, програш, зашквар, називають здобутком. У них чорне, це біле.
Зараз селяни почнуть "радіти" своєму вибору 2019
показати весь коментар
10.07.2020 17:27 Відповісти
В какой это стране увеличение налогов приводило к развитию хозяйств! к увеличению цен это превидет как говорится к гадалке не ходи! а вот к развитию это уж врятли!!
показати весь коментар
10.07.2020 17:27 Відповісти
шлюхи веревского рулять ... рулять ...
показати весь коментар
10.07.2020 17:31 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2020 22:55 Відповісти
Південь і центр всі в полях. І вони ж давали по 85-80% за зелень.
Ну то тепер ЇжТе, не заляпайтесь.
показати весь коментар
10.07.2020 17:32 Відповісти
Шмыгаль!! Какое на хрен малое фермерство!! Где это такое явление, ты в украине нашел!! Наркотиков объелся с утра, что ли!!. все давно контролирует аграрная мафия, которая жестко доит вас таких дураков министров!!!
показати весь коментар
10.07.2020 18:15 Відповісти
Мабуть, для цього і протягувались всякі "миглі, шриндлі, шмарклі, звяклі", щоб земельці українці сказали: тю-тю. Коронавірус їм в допомогу (чи може ж колись як подяка?!)
показати весь коментар
10.07.2020 18:30 Відповісти
- Мы не знали ни о каких комиссиях ,.
Вот тут они хотят что б в Киев точно люди с косами и вилами пришли ?
Налог куда пойдет опять на армию мусоров ?
показати весь коментар
10.07.2020 18:46 Відповісти
На новые снайперские винтовки авакавскай нацгвардии
показати весь коментар
11.07.2020 00:48 Відповісти
Мелких фермеров -4 .7 млн .Плюнут -Зеля утонет .Нельзя безнаказанно знущаться над вымирающими селянами.
показати весь коментар
10.07.2020 19:10 Відповісти
Не плюнут, уж больно моча зелёная большинству из них по вкусу. Просто тупо повысят отпускные цены на свою продукцию. А там и продовольственный кризис не за горами. зэбил ускорит работу печатного станка. И снова здравствуйте родные 90-е с купюрой в начале неделе номиналом в 1000 карбованцев, а в конце той же недели уже в миллион. Вот заживём !!! Прям как в фильме про гологоволодьку
показати весь коментар
11.07.2020 00:47 Відповісти
Новые налоги не будут способствовать развитию малого и среднего фермерства особенно в нынешней ситуацией. Это будет скорее тяжелый удар по малому и среднему агробизнесу. Скрытая долгосрочная цель данного закона - это заставить фермеров и пайщиков продать свою землю естественно зеленым проходимцам.
показати весь коментар
10.07.2020 20:56 Відповісти
Буквально два дня назад премьер-министр говорил совершенно противоположное. Значит слово премьер-министра ничего не стоит? Зачем нам пластилиновый премьер-министр?
показати весь коментар
10.07.2020 20:59 Відповісти
Як мертвому - кадило....
показати весь коментар
10.07.2020 23:13 Відповісти
Это он так помогает простым фермерам работать и поднимает агрорынок ....
****...ина. Других слов нет.
показати весь коментар
10.07.2020 23:30 Відповісти
А детенезация каламойского, плесени оманской, врагов народа и братьев дьермаков вообще способна вернуть в госбюджет недостающие украденные 500 лярдов гривен. И печатать не придётся...
показати весь коментар
11.07.2020 00:42 Відповісти
Кретины.
показати весь коментар
11.07.2020 04:42 Відповісти
Нет - бандиты!
показати весь коментар
11.07.2020 15:18 Відповісти
НЕ ДОПУСТИТИ підписання законопроекту #3131 про запровадження податку у 6000 ГРН за пай для пересічних власників землі!!! Це геноцид селян!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/100678
показати весь коментар
12.07.2020 13:17 Відповісти
 
 