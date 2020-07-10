Детенизация поможет развитию малого фермерства: Шмыгаль о законопроекте 3131-д

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал утвержденный профильным комитетом Верховной Рады доработанный законопроект 3131-д о детенизации АПК.

Об этом глава правительства написал у себя в Facebook.

"Вчера Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложил более конструктивный вариант законопроекта о детенизации с/х земель. Для физических лиц-предпринимателей, в том числе семейных фермерских хозяйств, ставка налога уменьшена с 5% до 2% нормативной денежной оценки, а первые 2 года (2021-2022 гг.) предлагается льготный переходный период с нулевой ставкой", – написал он.

По словам премьера, "детенизация вместе с программами поддержки аграриев будет способствовать развитию малого и среднего фермерства".

Отметим, законом 3131-д вводится поставленное налоговое обязательство для крупных и средних аграриев. После переходного периода оно составит 4,5% от нормативной денежной оценки – 1215 грн на гектар, для мелких сельхозпроизводителей, ФЛП и семейных ферм всего 2% – 540 грн за га. Кроме того, для мелких сельхозпроизводителей в течение 2 лет будет действовать льготный период.

Как отмечалось на вчерашнем заседании профильного комитета Рады, действие закона касается только участков от 1 га и не распространяется на владельцев огородов и приусадебных участков, а также паев, которые находятся в официальной аренде.

Поставленное налоговое обязательство – это не дополнительный налог, а сумма, с которой сравниваются уже уплаченные налоги. В нее входит земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос. И только в том случае, если сумма уплаченных налогов в год на гектар меньше, разницу нужно выплатить в местный бюджет.

Сегодня налоговая нагрузка на аграриев, работающих "по-белому", обеспечивающих рабочие места и выплачивающих своим работникам официальную зарплату, составляет около 2 тыс. грн с гектара. Закон 3131-д их попросту не коснется.