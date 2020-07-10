РУС
Детенизация поможет развитию малого фермерства: Шмыгаль о законопроекте 3131-д

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал утвержденный профильным комитетом Верховной Рады доработанный законопроект 3131-д о детенизации АПК.

Об этом глава правительства написал у себя в Facebook.

"Вчера Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложил более конструктивный вариант законопроекта о детенизации с/х земель. Для физических лиц-предпринимателей, в том числе семейных фермерских хозяйств, ставка налога уменьшена с 5% до 2% нормативной денежной оценки, а первые 2 года (2021-2022 гг.) предлагается льготный переходный период с нулевой ставкой", – написал он.

По словам премьера, "детенизация вместе с программами поддержки аграриев будет способствовать развитию малого и среднего фермерства".

Отметим, законом 3131-д вводится поставленное налоговое обязательство для крупных и средних аграриев. После переходного периода оно составит 4,5% от нормативной денежной оценки – 1215 грн на гектар, для мелких сельхозпроизводителей, ФЛП и семейных ферм всего 2% – 540 грн за га. Кроме того, для мелких сельхозпроизводителей в течение 2 лет будет действовать льготный период.

Как отмечалось на вчерашнем заседании профильного комитета Рады, действие закона касается только участков от 1 га и не распространяется на владельцев огородов и приусадебных участков, а также паев, которые находятся в официальной аренде.

Поставленное налоговое обязательство – это не дополнительный налог, а сумма, с которой сравниваются уже уплаченные налоги. В нее входит земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос. И только в том случае, если сумма уплаченных налогов в год на гектар меньше, разницу нужно выплатить в местный бюджет.

Сегодня налоговая нагрузка на аграриев, работающих "по-белому", обеспечивающих рабочие места и выплачивающих своим работникам официальную зарплату, составляет около 2 тыс. грн с гектара. Закон 3131-д их попросту не коснется.

земля (1956) фермер (189) Шмыгаль Денис (2815)
Топ комментарии
+9
Середній пай в Україні 4 га.Чого власник паю,одноосібник, повинен тобі щось платити?В усьому світі навпаки малі фермери отримують субсидії...Ти зараз не на кабміні,кретинів не має,твої наркоманські казки про розквіт малого фермерства після збільшення податку для них нікого не переконали...Іди нахєр,і обслуговуй агрохолдинги,шлюха ти ахмєтовська.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:11 Ответить
+8
Теперь паи будут стоять в бурьянах под парами. Идиоты плять. Во Франции дотации сельхозпроизводителям до 75%, а в Украине налоги мелким и средним фермерам. Сук пилите панове-господа на котором сидите.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:06 Ответить
+8
Впервые слышу, чтобы новый налог способствовал развитию бизнеса.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:07 Ответить
Уплати 1000 долларов Шмыгалю и получи детенизацию
показать весь комментарий
10.07.2020 17:01 Ответить
Теперь паи будут стоять в бурьянах под парами. Идиоты плять. Во Франции дотации сельхозпроизводителям до 75%, а в Украине налоги мелким и средним фермерам. Сук пилите панове-господа на котором сидите.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:06 Ответить
Дотації отримують селяни лише в країнах з розвинутою промисловістю. І лише в аграрних країнах селяни утримуть "крєпкіх хазяйственніков"
показать весь комментарий
11.07.2020 12:34 Ответить
Глупец. Они не идиоты, они бандиты!
показать весь комментарий
11.07.2020 15:16 Ответить
Впервые слышу, чтобы новый налог способствовал развитию бизнеса.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:07 Ответить
Середній пай в Україні 4 га.Чого власник паю,одноосібник, повинен тобі щось платити?В усьому світі навпаки малі фермери отримують субсидії...Ти зараз не на кабміні,кретинів не має,твої наркоманські казки про розквіт малого фермерства після збільшення податку для них нікого не переконали...Іди нахєр,і обслуговуй агрохолдинги,шлюха ти ахмєтовська.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:11 Ответить
Отак подивишся здаля
На Шмигаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
показать весь комментарий
10.07.2020 17:13 Ответить
Ага, дожимання фермерства принесе велику користь спекулянтам і латифундистам.
Плісняві, кожне лайно, програш, зашквар, називають здобутком. У них чорне, це біле.
Зараз селяни почнуть "радіти" своєму вибору 2019
показать весь комментарий
10.07.2020 17:27 Ответить
В какой это стране увеличение налогов приводило к развитию хозяйств! к увеличению цен это превидет как говорится к гадалке не ходи! а вот к развитию это уж врятли!!
показать весь комментарий
10.07.2020 17:27 Ответить
шлюхи веревского рулять ... рулять ...
показать весь комментарий
10.07.2020 17:31 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2020 22:55 Ответить
Південь і центр всі в полях. І вони ж давали по 85-80% за зелень.
Ну то тепер ЇжТе, не заляпайтесь.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:32 Ответить
Шмыгаль!! Какое на хрен малое фермерство!! Где это такое явление, ты в украине нашел!! Наркотиков объелся с утра, что ли!!. все давно контролирует аграрная мафия, которая жестко доит вас таких дураков министров!!!
показать весь комментарий
10.07.2020 18:15 Ответить
Мабуть, для цього і протягувались всякі "миглі, шриндлі, шмарклі, звяклі", щоб земельці українці сказали: тю-тю. Коронавірус їм в допомогу (чи може ж колись як подяка?!)
показать весь комментарий
10.07.2020 18:30 Ответить
- Мы не знали ни о каких комиссиях ,.
Вот тут они хотят что б в Киев точно люди с косами и вилами пришли ?
Налог куда пойдет опять на армию мусоров ?
показать весь комментарий
10.07.2020 18:46 Ответить
На новые снайперские винтовки авакавскай нацгвардии
показать весь комментарий
11.07.2020 00:48 Ответить
Мелких фермеров -4 .7 млн .Плюнут -Зеля утонет .Нельзя безнаказанно знущаться над вымирающими селянами.
показать весь комментарий
10.07.2020 19:10 Ответить
Не плюнут, уж больно моча зелёная большинству из них по вкусу. Просто тупо повысят отпускные цены на свою продукцию. А там и продовольственный кризис не за горами. зэбил ускорит работу печатного станка. И снова здравствуйте родные 90-е с купюрой в начале неделе номиналом в 1000 карбованцев, а в конце той же недели уже в миллион. Вот заживём !!! Прям как в фильме про гологоволодьку
показать весь комментарий
11.07.2020 00:47 Ответить
Новые налоги не будут способствовать развитию малого и среднего фермерства особенно в нынешней ситуацией. Это будет скорее тяжелый удар по малому и среднему агробизнесу. Скрытая долгосрочная цель данного закона - это заставить фермеров и пайщиков продать свою землю естественно зеленым проходимцам.
показать весь комментарий
10.07.2020 20:56 Ответить
Буквально два дня назад премьер-министр говорил совершенно противоположное. Значит слово премьер-министра ничего не стоит? Зачем нам пластилиновый премьер-министр?
показать весь комментарий
10.07.2020 20:59 Ответить
Як мертвому - кадило....
показать весь комментарий
10.07.2020 23:13 Ответить
Это он так помогает простым фермерам работать и поднимает агрорынок ....
****...ина. Других слов нет.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:30 Ответить
А детенезация каламойского, плесени оманской, врагов народа и братьев дьермаков вообще способна вернуть в госбюджет недостающие украденные 500 лярдов гривен. И печатать не придётся...
показать весь комментарий
11.07.2020 00:42 Ответить
Кретины.
показать весь комментарий
11.07.2020 04:42 Ответить
Нет - бандиты!
показать весь комментарий
11.07.2020 15:18 Ответить
НЕ ДОПУСТИТИ підписання законопроекту #3131 про запровадження податку у 6000 ГРН за пай для пересічних власників землі!!! Це геноцид селян!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/100678
показать весь комментарий
12.07.2020 13:17 Ответить
 
 