УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10161 відвідувач онлайн
Новини
44 144 89

У Єгипті на пляжі, намагаючись врятувати дитину, одночасно потонули 10 осіб

На закритому владою Єгипту пляжі поблизу Олександрії, намагаючись врятувати дитину, потонули щонайменше 11 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це, в п'ятницю, 10 липня, повідомив портал Al Balad.

"Десять людей потонули одночасно, намагаючись врятувати дитину, яка тонула", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що пляж був закритий у зв'язку із заходами проти коронавірусу, тому рятувальників на ньому не було. Загиблі прийшли туди рано-вранці, оскільки хотіли уникнути патрулів поліції.

На цей час на місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Їм вдалося витягти з води вже шість тіл.

Повідомляється, що місцеві мешканці раніше прозвали його "пляжем смерті". Таку назву йому було дано через почастішання випадків загибелі плавців на ньому.

Читайте також: Від початку червня на водоймах України загинуло понад 300 осіб, із них 42 - діти, - ДСНС

Автор: 

Єгипет (393) потоплення (18) трагедія (119)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Большинство египтян не умеет плавать.Даже взрослые мужики заходят в море с кругами.Видимо поэтому столько жертв.
показати весь коментар
11.07.2020 10:02 Відповісти
+21
нет слов!
показати весь коментар
11.07.2020 09:56 Відповісти
+21
если место возврата вод прибоя обратно в море(фактически - невидимая река), то такое могло быть
показати весь коментар
11.07.2020 10:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нет слов!
показати весь коментар
11.07.2020 09:56 Відповісти
Странно как там можно утонуть ((( Блин там ныряешь кораллы рыбку посмотреть напрягаешься плотность соленной воды выталкивает -- непонятно !!!
показати весь коментар
11.07.2020 10:16 Відповісти
Можливо якась аномалія існує, не дарма ж назва така:"Сообщается, что местные жители ранее прозвали его "пляжем смерти". Такое название ему было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов на нем".
показати весь коментар
11.07.2020 10:36 Відповісти
Дуже просто
На власні очі бачив,як море забирає людей.Тільки плавки спливають.
показати весь коментар
11.07.2020 10:38 Відповісти
Александрия находится на Средиземном море, а не на Красном
показати весь коментар
11.07.2020 10:41 Відповісти
Ви все перепутали, Ви про Червоне море та про корали, а мова йде про Александрію, яка на Середземному, там каміння велике на багатьох пляжах.

До речі, і на Червоному можна втопитися дуже легко, якщо це не затока, там є місця з сильною течією, наприклад в Шармі, звичайно, якщо це не центр і не Наама бей, там мілко і спокійно, а в інших місцях Шарму, під скалами, якщо далеко відплисти від понтону, є дуже сильні течії в морі, тебе відносить миттєво дуже далеко, море, навіть Червоне, це не мітка річка, тим більше Середземне, на якому Александрія.
показати весь коментар
11.07.2020 10:43 Відповісти
Да реально ошибся ))) Я был несколько раз на Красном поэтому затупил что Александрия на Средиземном
показати весь коментар
11.07.2020 11:07 Відповісти
АЛЕКСАНДРИЯ! это средиземка....
показати весь коментар
11.07.2020 12:40 Відповісти
у нас есть место на пляже возле дамбы утыканное предупредительными знаками - опасно . смертельно .купаться запрещено и всё равно каждое лето тонут . в прошлом году кажется.дед с внуками полез в итоге только одного спасли . туда если и дерьмо с лодки бросать что бы отпугивать всё равно лезть будут хотя в двадцати метрах в сторону хоть сутками сиди в воде
показати весь коментар
11.07.2020 11:38 Відповісти
естественный отбор...
эволюция, панимашь
показати весь коментар
11.07.2020 12:12 Відповісти
Трохи нижче згадали про випадок, що отримав премію Дарвіна. Теж у Ґеґипті шестеро селян потонули в колодязі, коли рятували курча
показати весь коментар
11.07.2020 19:43 Відповісти
Дебилизм полнейший....
показати весь коментар
11.07.2020 09:57 Відповісти
прям "Златое дитятко"...
показати весь коментар
11.07.2020 10:24 Відповісти
зыбучие пески
показати весь коментар
11.07.2020 09:59 Відповісти
Пляж,море,дети...идиоты...дети должны барахтаться в бассейне,а не в море, под присмотром не менее папы и мамы...бараны...
показати весь коментар
11.07.2020 10:00 Відповісти
Большинство египтян не умеет плавать.Даже взрослые мужики заходят в море с кругами.Видимо поэтому столько жертв.
показати весь коментар
11.07.2020 10:02 Відповісти
скорее всего это не египтяне, у мусульман принцип "аллах дал! аллах взял!" и не стоит вмешиваться.
показати весь коментар
11.07.2020 16:57 Відповісти
Что то тут не так... при спасении одного ребенка погибло 10 человек.. Даже трудно представить что там могло произойти.. В обычных природных условиях это практически не возможно..
показати весь коментар
11.07.2020 10:02 Відповісти
если место возврата вод прибоя обратно в море(фактически - невидимая река), то такое могло быть
показати весь коментар
11.07.2020 10:18 Відповісти
Да возможно.. В природе конечно бывают разные "повороты".. Видимо это там не впервой.. Потому что подобные нюансы там должны действовать тогда практически постоянно. Жаль ребенка и небезразличных людей.
показати весь коментар
11.07.2020 10:21 Відповісти
100 відсотків, є сильні течії в морі, навіть в Червоному, не кажучи вже про Середземне, фактично стрімкі ріки з величезними масами води, які відносять тебе дуже далеко, а ти нічого не можеш зробити... До того ж египтяни здебільшого погано плавають...
показати весь коментар
11.07.2020 10:49 Відповісти
Есть и в Чёрном. В Лазурном есть проливчик на остров Джарылгач, сейчас он пошире стал, а лет 40 назад был раза в три поуже, хотя глубина пару метров и можно было пешком пройти. Поговаривали в те года что там группа туристов утонула - в шторм унесло течением и привед.
показати весь коментар
11.07.2020 11:05 Відповісти
Ну та й що. Ну витягнуло в море, підберуть. Це ж на 10 горе рятувальників ще в декілька разів більша група підтримки на березі була.
Тут щось інше, шторм чи скелі.
показати весь коментар
12.07.2020 01:35 Відповісти
Десять "рятувальників" плюс дитина. От і вся арифметика.
показати весь коментар
11.07.2020 10:26 Відповісти
хм...
10 человек погибли пытаясь спасти одного ребенка...
как вы думаете - у нас в Украине нашлось бы сразу 10 человек на пляже, которые рискнули бы жизнью за одного ребенка ?
Вопрос..
показати весь коментар
11.07.2020 10:05 Відповісти
Впевнений що так
показати весь коментар
11.07.2020 10:12 Відповісти
Количество дураков во всех странах неодинаковое.
показати весь коментар
11.07.2020 10:16 Відповісти
Чи треба рятувати того , хто сам не схильний рятувати інших ?
показати весь коментар
11.07.2020 10:41 Відповісти
А как это можно определить в реальной жизни? без философской болтавни.
показати весь коментар
11.07.2020 10:46 Відповісти
та про тебе ж йдеться
показати весь коментар
11.07.2020 11:58 Відповісти
нашлось всегда
показати весь коментар
11.07.2020 10:24 Відповісти
Знайшлося б.Зовсім недавно так потонув знайомий-врятував потопаючого,а сам...Затягнуло в омут в Десні
показати весь коментар
11.07.2020 10:31 Відповісти
Из этих 10 сколько женщин?
показати весь коментар
11.07.2020 14:27 Відповісти
природой женщины не заложено рисковать жизнью ради чужих детей
показати весь коментар
11.07.2020 15:46 Відповісти
Тупейший вопрос. Спрошу в догонку - готов лично ты, броситься в огонь спасая чужую семью? И при чем тут конкретная страна?
показати весь коментар
11.07.2020 16:50 Відповісти
Джон Маклауд потому долго жил, что даже если перед его носом гибнул ребенок в море, он спокойно наблюдал за этим процессом.
показати весь коментар
11.07.2020 19:56 Відповісти
А кто такой Джон Маклауд?
показати весь коментар
11.07.2020 20:29 Відповісти
Казковий персонаж.
показати весь коментар
12.07.2020 01:31 Відповісти
Казковий персонаж у якій казці? Я знаю персонажів Коннора Маклауда і Дункана Маклауда.
показати весь коментар
12.07.2020 22:30 Відповісти
другий). Теж на Д.
показати весь коментар
13.07.2020 00:51 Відповісти
Это я так https://censor.net/ua/user/346452 именовал, который сомневался, что в Украине найдутся настоящие мужчины, которые не будут спасать тонущего ребенка перед ними.
показати весь коментар
12.07.2020 14:33 Відповісти
А шо Маклауду те море? Поки голову не відірвуть - як огірочок, що в воду , що в вогонь.
показати весь коментар
12.07.2020 01:32 Відповісти
Премию Дарвина этим спасателям Малибу!
показати весь коментар
11.07.2020 10:06 Відповісти
Щось там відбувається не те. Пороблено.
показати весь коментар
11.07.2020 10:08 Відповісти
ага, треба попа хай покличуть
показати весь коментар
11.07.2020 14:59 Відповісти
щось слабо віриться аж в ТАКЕ! перейшов на джерело, яке вказано в новині - сайт альБАЛАБОЛОлад, а він не відповідає... ВПАВ від напливу "перевіряючих" таких як я?
показати весь коментар
11.07.2020 10:15 Відповісти
Зрада, зрада... Всі брешуть... Фейки суцільні скрізь...

Ну а це як:

https://www.nytimes.com/aponline/2020/07/10/world/middleeast/ap-ml-egypt-mass-drowning.html
показати весь коментар
11.07.2020 10:46 Відповісти
https://apnews.com/f98e9b3ceb19af730126f43fc630e56e
показати весь коментар
11.07.2020 11:03 Відповісти
У такому разі має бути хвилi балів 5 - 7 і беріг - суцільні скелі,а ні першогоа ні другого в Єгипті немає за умовчанням ...Дуже мутна історія
показати весь коментар
11.07.2020 10:15 Відповісти
Якраз біля Александрії майже суцільне каміння та валуни на Середземному.
показати весь коментар
11.07.2020 10:51 Відповісти
Ок, але без сильного шторму то просто каміння,вони не несуть загрози
показати весь коментар
11.07.2020 12:56 Відповісти
Дуже шкода цих загиблих єгиптян , краще було б , щоб такі люди жили ....
показати весь коментар
11.07.2020 10:22 Відповісти
Не факт, що єгиптяни. Всіх жаль.
показати весь коментар
11.07.2020 10:27 Відповісти
Принаймні тих , хто не щемить малих і слабких , типу дітей і звірят і не є ворогом України .
показати весь коментар
11.07.2020 10:34 Відповісти
Надеюсь это были не крымнашисты.
показати весь коментар
11.07.2020 10:23 Відповісти
крымнашисты сейчас офигевают, особенно Феодосия - со всего крыма коронавирусных свозят туда, а также офигевают от отсутствия проверок на корону приезжающих москвичан - даже , кажется, начинают подозревать, что их геноцидят.... больницы позакрывали ( например в поселке Приморский в больнице сделали чтот-то типа дома отдыха для масквичей)
показати весь коментар
11.07.2020 10:30 Відповісти
Зачем полезли то толпой, особенно те герои что сами то толком плавать не умели.
показати весь коментар
11.07.2020 10:32 Відповісти
Мабуть коли тоне дитина не задумуєшся чи настільки добре ти плаваєш. Впевнений що всі хто вміє триматися на воді вважають себе гарними плавцями.
показати весь коментар
11.07.2020 11:11 Відповісти
Египетские власти сообщили о трагедии, произошедшей на побережье северного Египта, где на пляже, известном своими скалистыми берегами и сильным течением, одновременно утонули одиннадцать человек.

Как сообщает центральная туристическая администрация города Александрии, все началось с того, что маленький мальчик, зашедший в воду, начал тонуть и звать на помощь.

Ему на помощь попытался прийти мужчина, но он не смог совладать с водной стихией и утонул. После этого в воду бросились еще девять человек, которых постигла та же участь. Пока неясно, были ли они каким-то образом связаны между собой.

Пляжи возле Александрии популярное место отдыха местных жителей в летнее время. Однако в настоящее время они закрыты, а спасатели, обслуживавшие их до введения карантина, связанного с эпидемией коронавируса, сейчас не работают. По словам властей, отдыхавшие на пляже люди пришли туда рано утром, чтобы избежать контакта с полицией, которая неоднократно пыталась ввести антивирусные ограничения на пляжах в этом районе.

Местные СМИ сообщают, что Палм-Бич давно пользуется дурной репутацией среди местных жителей. Ежегодно из-за сильного течения, сильного прибоя и скалистого побережья на нем гибнет большое количество людей. Египетские парламентарии неоднократно ставили вопрос о закрытии пляжа.
показати весь коментар
11.07.2020 11:01 Відповісти
"связаны между собой"

В прямом смысле верёвкой или трудности перевода?
показати весь коментар
11.07.2020 12:41 Відповісти
Именно. Веревкой.
показати весь коментар
11.07.2020 13:00 Відповісти
Ребёнка то хоть спасли?!
показати весь коментар
11.07.2020 12:45 Відповісти
Видимо, нет
утонули одиннадцать человек = мальчик + мужчина + еще девять человек
показати весь коментар
11.07.2020 12:59 Відповісти
Жэсть
показати весь коментар
11.07.2020 13:01 Відповісти
Якщо течія, або коли на матрасі чи надувній камері вітром відносить - дуже часто люди гинуть... Спочатку непомітно, як відносить, після людина намагається тягнути того матраса й втрачає сили... Тому порада - не користуватись тими матрасами у вітряну погоду, а якщо віднесло не дуже далеко, від берега, то кидати того матраса, та грести до берега... А якщо віднесло далеко - то краще чекати допомоги...
показати весь коментар
11.07.2020 13:20 Відповісти
Дурной совет. Матрас спасет, т.к. удержит на поверхности и даст возможность отдохнуть.
Относит не ветер, а течение. Надо грести не к берегу, против течения, а в любую сторону вдоль берега! Надо выйти из зоня течения, которое уносит в море от берега.Бывают такие зоны. Они очень сильные и узкие. Сражаться в этом течении с течением глупо. Необходимо уйти вбок от него, выйти из него и спокойно возвращаться к берегу.
показати весь коментар
11.07.2020 20:01 Відповісти
Ну-ну...
А то я не бачив, як підхоплює вітер та відносить в море таких от олухів...
Спробуйте зробити експерімент - кіньте у воду м'ячик й подивитесь куди його понесе - за течією, чи за вітром, якщо той достатньо сильний... (працює співвідношення парусності та зануреної у воду частини «плавзасіба»)
До того - морські течії рідко підходять до самого берега на пляжах, для того потрібна глибина, а от вітер, який дує від берега, дуже підступний, бо може бути майже непомітним, якщо берег високий і хвиль, біля берегу не створює, але коли людина на тому матрасі підпливає до кордону, де вітер підхоплює мореплавця - стає пізно, якщо той не кине відразу матрас... Коли віднесе далеко, там вже, звісно, пізно кидати плавзасіб, бо там вже й течія може підхопити... Там вже по діяти тре за обставинами. Але людина, яка море бачить перший раз, навряд чи зрозуміє що робити, тому краще не потрапляти у таку халепу, а тому - нафіг ті матраси, особливо, коли вітер дує від берега...
показати весь коментар
11.07.2020 22:20 Відповісти
Вы оба правы, только один про тёплое другой про мягкое ))) На поверхности воды конечно больше действие ветра, "обратные течения" действительно очень опасны. И рекомендации и по матрацам и по действиям в случае если попал в течение верны.
показати весь коментар
12.07.2020 10:00 Відповісти
Насколько я понял тут виновата религия дебилов ислам...ислам не позволяет раздется взрослым, в результате чего верующие клоуны не умеют плавать...
было бы еще прикольней посметреть на тонущего хасиденыша когда пейсатые станут молить господа о спасении и не полезут в воду в субботу
показати весь коментар
11.07.2020 15:05 Відповісти
- Евреи! Хасиды! [...] - Впереди шли мужчины со спутанными бородами и в черных лапсердаках, за ними - женщины с детьми в заплечных узлах. Они безмолвно тянулись по улице, устремив широко раскрытые безумные глаза куда-то вдаль.
- Переселенцы. Без гроша за душой, - продолжал высказываться собеседник Фортуната. - Думают, море перед ними мощеной дорогой ляжет. Сумасшедшие! Недавно в городке Зандвоорте целой толпой на дно бы пошли, если бы их вовремя не вытащили.

(c) Густав Майринк "Зеленый лик"
показати весь коментар
11.07.2020 19:40 Відповісти
...У Єгипті на пляжі, намагаючись врятувати дитину, одночасно потонули 10 осіб - Цензор.НЕТ 3443...
показати весь коментар
11.07.2020 15:56 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%E2%80%AD/@31.0919245,29.7187766,1412m/data=!3m1!1e3!4m15!1m7!3m6!1s0x14f5c49126710fd3:0xb4e0cda629ee6bb9!2z0JDQu9C10LrRgdCw0L3QtNGA0LjRjywg0K3Qu9GMLdCY0YHQutCw0L3QtNCw0YDRjNGPLCDQldCz0LjQv9C10YI!3b1!8m2!3d31.2000924!4d29.9187387!3m6!1s0x14f5c1c5fd1001c1:0x98aa654a3333c7ad!8m2!3d31.1570959!4d29.8473926!9m1!1b1

Вот этот пляж. Понятно, почему утонули. Вдоль пляжа стоят каменные заграждения от волн.
В отлив вода с мелководья устремляется в море между заграждениями и образуется отбойное течение, так называемый рип. Такое же течение в просвет между кораллами в Таиланде каждый год уносит много жизней. Попадая в такое течение, надо плыть перпендикулярно ему. Ну и да, египтяне редко кто хорошо плавает.
показати весь коментар
11.07.2020 16:11 Відповісти
Как *** может утонуть 11 человек возле берега? Они или дебилы все, или там реально чёта не то с местом...
показати весь коментар
11.07.2020 17:20 Відповісти
Нижче згадали випадок, що отримав премію Дарвіна - теж у Ґеґипті шестеро селян самовистругалися у колодязі, рятуючи курча...
показати весь коментар
11.07.2020 19:34 Відповісти
Зе-леный пляж
точно
показати весь коментар
11.07.2020 21:15 Відповісти
В Египте, в 1995 году, произошел вообще дикий случай. Когда в 20 метровый колодец упал цыпленок, его хозяин полез за ним и утонул. Потом уже родственники владельца полезли спасать этого человека и вся семья последовательно утопилась. Результат, утонуло шесть человек, а цыпленок выжил.
показати весь коментар
11.07.2020 18:34 Відповісти
Випередили. Щойно хотів про це написати. Цей випадок отримав премію Дарвіна (бо жоден з цих довбограїв не вмів плавати).

В деревне Назлат Имара в 240 милях к югу от Каира утонуло шесть человек, попытавшихся вытащить цыпленка, упавшего в колодец. Первым в 60-футовый колодец спустился 18-летний крестьянин - хозяин цыпленка. Очевидно он утонул после того, как подводное течение затянуло его вниз. Его сестра и двое братьев, ни один из которых не умел плавать, попытались спасти его, по очереди залезая в колодец, и тоже утонули. Двое крестьян постарше также решили помочь, но их тоже затянуло течением. Позже тела шестерых крестьян были вытащены из колодца. Вытащили также и цыпленка. Он остался в живых У Єгипті на пляжі, намагаючись врятувати дитину, одночасно потонули 10 осіб - Цензор.НЕТ 6531
показати весь коментар
11.07.2020 19:32 Відповісти
сатанинский цыплёнок.
показати весь коментар
11.07.2020 20:38 Відповісти
скорее всего
этот пляж ранее посещал Зеленский..(и возможно с любовницей!)

вспомните Париж Оман Трампа. Украину..(что творит..)

В Буковель съездил всего на час -сфотогрофироваться на Новый Год
теперь там потоп..
показати весь коментар
11.07.2020 21:13 Відповісти
Дзвінок Зеленському від Юлі Мендель:

- Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё...

(мій жарт гумору після того бубовізиту в Оман)
показати весь коментар
11.07.2020 21:52 Відповісти
ёлки моталки!
*** ..... ......
это отливные волны уносящие пловца от берега!
- паника и попытка плыть к берегу вместо того чтобы плыть параллельным курсом до выхода из отлива!
как всё это плохо...
показати весь коментар
12.07.2020 08:07 Відповісти
Ребенка и людей жалко конечно - соблюдали бы карантин и не шастали по пляжам может и не было бы трагедии,и что ребенок делал рано-утром у моря - точно взрослые туда потащили и разрешили купаться? Именно безответственное отношение привело к таким последствиям...
показати весь коментар
12.07.2020 10:14 Відповісти
 
 