У Єгипті на пляжі, намагаючись врятувати дитину, одночасно потонули 10 осіб

На закритому владою Єгипту пляжі поблизу Олександрії, намагаючись врятувати дитину, потонули щонайменше 11 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це, в п'ятницю, 10 липня, повідомив портал Al Balad.

"Десять людей потонули одночасно, намагаючись врятувати дитину, яка тонула", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що пляж був закритий у зв'язку із заходами проти коронавірусу, тому рятувальників на ньому не було. Загиблі прийшли туди рано-вранці, оскільки хотіли уникнути патрулів поліції.

На цей час на місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Їм вдалося витягти з води вже шість тіл.

Повідомляється, що місцеві мешканці раніше прозвали його "пляжем смерті". Таку назву йому було дано через почастішання випадків загибелі плавців на ньому.

