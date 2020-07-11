В Египте на пляже, пытаясь спасти ребенка, одновременно утонули 10 человек
На закрытом властями Египта пляже вблизи Александрии, пытаясь спасти ребенка, утонули по меньшей мере 11 человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом, в пятницу, 10 июля, сообщил портал Al Balad.
"Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти ребенка, который тонул", - говорится в сообщении.
Известно, что пляж был закрыт в связи с мерами против коронавируса, поэтому спасателей на нем не было. Погибшие пришли туда рано утром, поскольку хотели избежать патрулей полиции.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им удалось вытащить из воды шесть тел.
Сообщается, что местные жители ранее прозвали его "пляжем смерти". Такое название ему было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов на нем.
На власні очі бачив,як море забирає людей.Тільки плавки спливають.
До речі, і на Червоному можна втопитися дуже легко, якщо це не затока, там є місця з сильною течією, наприклад в Шармі, звичайно, якщо це не центр і не Наама бей, там мілко і спокійно, а в інших місцях Шарму, під скалами, якщо далеко відплисти від понтону, є дуже сильні течії в морі, тебе відносить миттєво дуже далеко, море, навіть Червоне, це не мітка річка, тим більше Середземне, на якому Александрія.
эволюция, панимашь
Тут щось інше, шторм чи скелі.
10 человек погибли пытаясь спасти одного ребенка...
как вы думаете - у нас в Украине нашлось бы сразу 10 человек на пляже, которые рискнули бы жизнью за одного ребенка ?
Вопрос..
Ну а це як:
Как сообщает центральная туристическая администрация города Александрии, все началось с того, что маленький мальчик, зашедший в воду, начал тонуть и звать на помощь.
Ему на помощь попытался прийти мужчина, но он не смог совладать с водной стихией и утонул. После этого в воду бросились еще девять человек, которых постигла та же участь. Пока неясно, были ли они каким-то образом связаны между собой.
Пляжи возле Александрии популярное место отдыха местных жителей в летнее время. Однако в настоящее время они закрыты, а спасатели, обслуживавшие их до введения карантина, связанного с эпидемией коронавируса, сейчас не работают. По словам властей, отдыхавшие на пляже люди пришли туда рано утром, чтобы избежать контакта с полицией, которая неоднократно пыталась ввести антивирусные ограничения на пляжах в этом районе.
Местные СМИ сообщают, что Палм-Бич давно пользуется дурной репутацией среди местных жителей. Ежегодно из-за сильного течения, сильного прибоя и скалистого побережья на нем гибнет большое количество людей. Египетские парламентарии неоднократно ставили вопрос о закрытии пляжа.
В прямом смысле верёвкой или трудности перевода?
утонули одиннадцать человек = мальчик + мужчина + еще девять человек
Относит не ветер, а течение. Надо грести не к берегу, против течения, а в любую сторону вдоль берега! Надо выйти из зоня течения, которое уносит в море от берега.Бывают такие зоны. Они очень сильные и узкие. Сражаться в этом течении с течением глупо. Необходимо уйти вбок от него, выйти из него и спокойно возвращаться к берегу.
А то я не бачив, як підхоплює вітер та відносить в море таких от олухів...
Спробуйте зробити експерімент - кіньте у воду м'ячик й подивитесь куди його понесе - за течією, чи за вітром, якщо той достатньо сильний... (працює співвідношення парусності та зануреної у воду частини «плавзасіба»)
До того - морські течії рідко підходять до самого берега на пляжах, для того потрібна глибина, а от вітер, який дує від берега, дуже підступний, бо може бути майже непомітним, якщо берег високий і хвиль, біля берегу не створює, але коли людина на тому матрасі підпливає до кордону, де вітер підхоплює мореплавця - стає пізно, якщо той не кине відразу матрас... Коли віднесе далеко, там вже, звісно, пізно кидати плавзасіб, бо там вже й течія може підхопити... Там вже по діяти тре за обставинами. Але людина, яка море бачить перший раз, навряд чи зрозуміє що робити, тому краще не потрапляти у таку халепу, а тому - нафіг ті матраси, особливо, коли вітер дує від берега...
было бы еще прикольней посметреть на тонущего хасиденыша когда пейсатые станут молить господа о спасении и не полезут в воду в субботу
- Переселенцы. Без гроша за душой, - продолжал высказываться собеседник Фортуната. - Думают, море перед ними мощеной дорогой ляжет. Сумасшедшие! Недавно в городке Зандвоорте целой толпой на дно бы пошли, если бы их вовремя не вытащили.
(c) Густав Майринк "Зеленый лик"
Вот этот пляж. Понятно, почему утонули. Вдоль пляжа стоят каменные заграждения от волн.
В отлив вода с мелководья устремляется в море между заграждениями и образуется отбойное течение, так называемый рип. Такое же течение в просвет между кораллами в Таиланде каждый год уносит много жизней. Попадая в такое течение, надо плыть перпендикулярно ему. Ну и да, египтяне редко кто хорошо плавает.
точно
В деревне Назлат Имара в 240 милях к югу от Каира утонуло шесть человек, попытавшихся вытащить цыпленка, упавшего в колодец. Первым в 60-футовый колодец спустился 18-летний крестьянин - хозяин цыпленка. Очевидно он утонул после того, как подводное течение затянуло его вниз. Его сестра и двое братьев, ни один из которых не умел плавать, попытались спасти его, по очереди залезая в колодец, и тоже утонули. Двое крестьян постарше также решили помочь, но их тоже затянуло течением. Позже тела шестерых крестьян были вытащены из колодца. Вытащили также и цыпленка. Он остался в живых
это отливные волны уносящие пловца от берега!
- паника и попытка плыть к берегу вместо того чтобы плыть параллельным курсом до выхода из отлива!
