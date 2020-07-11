РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9864 посетителя онлайн
Новости
44 144 89

В Египте на пляже, пытаясь спасти ребенка, одновременно утонули 10 человек

На закрытом властями Египта пляже вблизи Александрии, пытаясь спасти ребенка, утонули по меньшей мере 11 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом, в пятницу, 10 июля, сообщил портал Al Balad.

"Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти ребенка, который тонул", - говорится в сообщении.

Известно, что пляж был закрыт в связи с мерами против коронавируса, поэтому спасателей на нем не было. Погибшие пришли туда рано утром, поскольку хотели избежать патрулей полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им удалось вытащить из воды шесть тел.

Сообщается, что местные жители ранее прозвали его "пляжем смерти". Такое название ему было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов на нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала лета в Украине утонул 291 человек, - ГСЧС

Автор: 

Египет (773) потопление (27) трагедия (242)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Большинство египтян не умеет плавать.Даже взрослые мужики заходят в море с кругами.Видимо поэтому столько жертв.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:02 Ответить
+21
нет слов!
показать весь комментарий
11.07.2020 09:56 Ответить
+21
если место возврата вод прибоя обратно в море(фактически - невидимая река), то такое могло быть
показать весь комментарий
11.07.2020 10:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нет слов!
показать весь комментарий
11.07.2020 09:56 Ответить
Странно как там можно утонуть ((( Блин там ныряешь кораллы рыбку посмотреть напрягаешься плотность соленной воды выталкивает -- непонятно !!!
показать весь комментарий
11.07.2020 10:16 Ответить
Можливо якась аномалія існує, не дарма ж назва така:"Сообщается, что местные жители ранее прозвали его "пляжем смерти". Такое название ему было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов на нем".
показать весь комментарий
11.07.2020 10:36 Ответить
Дуже просто
На власні очі бачив,як море забирає людей.Тільки плавки спливають.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:38 Ответить
Александрия находится на Средиземном море, а не на Красном
показать весь комментарий
11.07.2020 10:41 Ответить
Ви все перепутали, Ви про Червоне море та про корали, а мова йде про Александрію, яка на Середземному, там каміння велике на багатьох пляжах.

До речі, і на Червоному можна втопитися дуже легко, якщо це не затока, там є місця з сильною течією, наприклад в Шармі, звичайно, якщо це не центр і не Наама бей, там мілко і спокійно, а в інших місцях Шарму, під скалами, якщо далеко відплисти від понтону, є дуже сильні течії в морі, тебе відносить миттєво дуже далеко, море, навіть Червоне, це не мітка річка, тим більше Середземне, на якому Александрія.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:43 Ответить
Да реально ошибся ))) Я был несколько раз на Красном поэтому затупил что Александрия на Средиземном
показать весь комментарий
11.07.2020 11:07 Ответить
АЛЕКСАНДРИЯ! это средиземка....
показать весь комментарий
11.07.2020 12:40 Ответить
у нас есть место на пляже возле дамбы утыканное предупредительными знаками - опасно . смертельно .купаться запрещено и всё равно каждое лето тонут . в прошлом году кажется.дед с внуками полез в итоге только одного спасли . туда если и дерьмо с лодки бросать что бы отпугивать всё равно лезть будут хотя в двадцати метрах в сторону хоть сутками сиди в воде
показать весь комментарий
11.07.2020 11:38 Ответить
естественный отбор...
эволюция, панимашь
показать весь комментарий
11.07.2020 12:12 Ответить
Трохи нижче згадали про випадок, що отримав премію Дарвіна. Теж у Ґеґипті шестеро селян потонули в колодязі, коли рятували курча
показать весь комментарий
11.07.2020 19:43 Ответить
Дебилизм полнейший....
показать весь комментарий
11.07.2020 09:57 Ответить
прям "Златое дитятко"...
показать весь комментарий
11.07.2020 10:24 Ответить
зыбучие пески
показать весь комментарий
11.07.2020 09:59 Ответить
Пляж,море,дети...идиоты...дети должны барахтаться в бассейне,а не в море, под присмотром не менее папы и мамы...бараны...
показать весь комментарий
11.07.2020 10:00 Ответить
Большинство египтян не умеет плавать.Даже взрослые мужики заходят в море с кругами.Видимо поэтому столько жертв.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:02 Ответить
скорее всего это не египтяне, у мусульман принцип "аллах дал! аллах взял!" и не стоит вмешиваться.
показать весь комментарий
11.07.2020 16:57 Ответить
Что то тут не так... при спасении одного ребенка погибло 10 человек.. Даже трудно представить что там могло произойти.. В обычных природных условиях это практически не возможно..
показать весь комментарий
11.07.2020 10:02 Ответить
если место возврата вод прибоя обратно в море(фактически - невидимая река), то такое могло быть
показать весь комментарий
11.07.2020 10:18 Ответить
Да возможно.. В природе конечно бывают разные "повороты".. Видимо это там не впервой.. Потому что подобные нюансы там должны действовать тогда практически постоянно. Жаль ребенка и небезразличных людей.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:21 Ответить
100 відсотків, є сильні течії в морі, навіть в Червоному, не кажучи вже про Середземне, фактично стрімкі ріки з величезними масами води, які відносять тебе дуже далеко, а ти нічого не можеш зробити... До того ж египтяни здебільшого погано плавають...
показать весь комментарий
11.07.2020 10:49 Ответить
Есть и в Чёрном. В Лазурном есть проливчик на остров Джарылгач, сейчас он пошире стал, а лет 40 назад был раза в три поуже, хотя глубина пару метров и можно было пешком пройти. Поговаривали в те года что там группа туристов утонула - в шторм унесло течением и привед.
показать весь комментарий
11.07.2020 11:05 Ответить
Ну та й що. Ну витягнуло в море, підберуть. Це ж на 10 горе рятувальників ще в декілька разів більша група підтримки на березі була.
Тут щось інше, шторм чи скелі.
показать весь комментарий
12.07.2020 01:35 Ответить
Десять "рятувальників" плюс дитина. От і вся арифметика.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:26 Ответить
хм...
10 человек погибли пытаясь спасти одного ребенка...
как вы думаете - у нас в Украине нашлось бы сразу 10 человек на пляже, которые рискнули бы жизнью за одного ребенка ?
Вопрос..
показать весь комментарий
11.07.2020 10:05 Ответить
Впевнений що так
показать весь комментарий
11.07.2020 10:12 Ответить
Количество дураков во всех странах неодинаковое.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:16 Ответить
Чи треба рятувати того , хто сам не схильний рятувати інших ?
показать весь комментарий
11.07.2020 10:41 Ответить
А как это можно определить в реальной жизни? без философской болтавни.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:46 Ответить
та про тебе ж йдеться
показать весь комментарий
11.07.2020 11:58 Ответить
нашлось всегда
показать весь комментарий
11.07.2020 10:24 Ответить
Знайшлося б.Зовсім недавно так потонув знайомий-врятував потопаючого,а сам...Затягнуло в омут в Десні
показать весь комментарий
11.07.2020 10:31 Ответить
Из этих 10 сколько женщин?
показать весь комментарий
11.07.2020 14:27 Ответить
природой женщины не заложено рисковать жизнью ради чужих детей
показать весь комментарий
11.07.2020 15:46 Ответить
Тупейший вопрос. Спрошу в догонку - готов лично ты, броситься в огонь спасая чужую семью? И при чем тут конкретная страна?
показать весь комментарий
11.07.2020 16:50 Ответить
Джон Маклауд потому долго жил, что даже если перед его носом гибнул ребенок в море, он спокойно наблюдал за этим процессом.
показать весь комментарий
11.07.2020 19:56 Ответить
А кто такой Джон Маклауд?
показать весь комментарий
11.07.2020 20:29 Ответить
Казковий персонаж.
показать весь комментарий
12.07.2020 01:31 Ответить
Казковий персонаж у якій казці? Я знаю персонажів Коннора Маклауда і Дункана Маклауда.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:30 Ответить
другий). Теж на Д.
показать весь комментарий
13.07.2020 00:51 Ответить
Это я так https://censor.net/ua/user/346452 именовал, который сомневался, что в Украине найдутся настоящие мужчины, которые не будут спасать тонущего ребенка перед ними.
показать весь комментарий
12.07.2020 14:33 Ответить
А шо Маклауду те море? Поки голову не відірвуть - як огірочок, що в воду , що в вогонь.
показать весь комментарий
12.07.2020 01:32 Ответить
Премию Дарвина этим спасателям Малибу!
показать весь комментарий
11.07.2020 10:06 Ответить
Щось там відбувається не те. Пороблено.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:08 Ответить
ага, треба попа хай покличуть
показать весь комментарий
11.07.2020 14:59 Ответить
щось слабо віриться аж в ТАКЕ! перейшов на джерело, яке вказано в новині - сайт альБАЛАБОЛОлад, а він не відповідає... ВПАВ від напливу "перевіряючих" таких як я?
показать весь комментарий
11.07.2020 10:15 Ответить
Зрада, зрада... Всі брешуть... Фейки суцільні скрізь...

Ну а це як:

https://www.nytimes.com/aponline/2020/07/10/world/middleeast/ap-ml-egypt-mass-drowning.html
показать весь комментарий
11.07.2020 10:46 Ответить
https://apnews.com/f98e9b3ceb19af730126f43fc630e56e
показать весь комментарий
11.07.2020 11:03 Ответить
У такому разі має бути хвилi балів 5 - 7 і беріг - суцільні скелі,а ні першогоа ні другого в Єгипті немає за умовчанням ...Дуже мутна історія
показать весь комментарий
11.07.2020 10:15 Ответить
Якраз біля Александрії майже суцільне каміння та валуни на Середземному.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:51 Ответить
Ок, але без сильного шторму то просто каміння,вони не несуть загрози
показать весь комментарий
11.07.2020 12:56 Ответить
Дуже шкода цих загиблих єгиптян , краще було б , щоб такі люди жили ....
показать весь комментарий
11.07.2020 10:22 Ответить
Не факт, що єгиптяни. Всіх жаль.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:27 Ответить
Принаймні тих , хто не щемить малих і слабких , типу дітей і звірят і не є ворогом України .
показать весь комментарий
11.07.2020 10:34 Ответить
Надеюсь это были не крымнашисты.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:23 Ответить
крымнашисты сейчас офигевают, особенно Феодосия - со всего крыма коронавирусных свозят туда, а также офигевают от отсутствия проверок на корону приезжающих москвичан - даже , кажется, начинают подозревать, что их геноцидят.... больницы позакрывали ( например в поселке Приморский в больнице сделали чтот-то типа дома отдыха для масквичей)
показать весь комментарий
11.07.2020 10:30 Ответить
Зачем полезли то толпой, особенно те герои что сами то толком плавать не умели.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:32 Ответить
Мабуть коли тоне дитина не задумуєшся чи настільки добре ти плаваєш. Впевнений що всі хто вміє триматися на воді вважають себе гарними плавцями.
показать весь комментарий
11.07.2020 11:11 Ответить
Египетские власти сообщили о трагедии, произошедшей на побережье северного Египта, где на пляже, известном своими скалистыми берегами и сильным течением, одновременно утонули одиннадцать человек.

Как сообщает центральная туристическая администрация города Александрии, все началось с того, что маленький мальчик, зашедший в воду, начал тонуть и звать на помощь.

Ему на помощь попытался прийти мужчина, но он не смог совладать с водной стихией и утонул. После этого в воду бросились еще девять человек, которых постигла та же участь. Пока неясно, были ли они каким-то образом связаны между собой.

Пляжи возле Александрии популярное место отдыха местных жителей в летнее время. Однако в настоящее время они закрыты, а спасатели, обслуживавшие их до введения карантина, связанного с эпидемией коронавируса, сейчас не работают. По словам властей, отдыхавшие на пляже люди пришли туда рано утром, чтобы избежать контакта с полицией, которая неоднократно пыталась ввести антивирусные ограничения на пляжах в этом районе.

Местные СМИ сообщают, что Палм-Бич давно пользуется дурной репутацией среди местных жителей. Ежегодно из-за сильного течения, сильного прибоя и скалистого побережья на нем гибнет большое количество людей. Египетские парламентарии неоднократно ставили вопрос о закрытии пляжа.
показать весь комментарий
11.07.2020 11:01 Ответить
"связаны между собой"

В прямом смысле верёвкой или трудности перевода?
показать весь комментарий
11.07.2020 12:41 Ответить
Именно. Веревкой.
показать весь комментарий
11.07.2020 13:00 Ответить
Ребёнка то хоть спасли?!
показать весь комментарий
11.07.2020 12:45 Ответить
Видимо, нет
утонули одиннадцать человек = мальчик + мужчина + еще девять человек
показать весь комментарий
11.07.2020 12:59 Ответить
Жэсть
показать весь комментарий
11.07.2020 13:01 Ответить
Якщо течія, або коли на матрасі чи надувній камері вітром відносить - дуже часто люди гинуть... Спочатку непомітно, як відносить, після людина намагається тягнути того матраса й втрачає сили... Тому порада - не користуватись тими матрасами у вітряну погоду, а якщо віднесло не дуже далеко, від берега, то кидати того матраса, та грести до берега... А якщо віднесло далеко - то краще чекати допомоги...
показать весь комментарий
11.07.2020 13:20 Ответить
Дурной совет. Матрас спасет, т.к. удержит на поверхности и даст возможность отдохнуть.
Относит не ветер, а течение. Надо грести не к берегу, против течения, а в любую сторону вдоль берега! Надо выйти из зоня течения, которое уносит в море от берега.Бывают такие зоны. Они очень сильные и узкие. Сражаться в этом течении с течением глупо. Необходимо уйти вбок от него, выйти из него и спокойно возвращаться к берегу.
показать весь комментарий
11.07.2020 20:01 Ответить
Ну-ну...
А то я не бачив, як підхоплює вітер та відносить в море таких от олухів...
Спробуйте зробити експерімент - кіньте у воду м'ячик й подивитесь куди його понесе - за течією, чи за вітром, якщо той достатньо сильний... (працює співвідношення парусності та зануреної у воду частини «плавзасіба»)
До того - морські течії рідко підходять до самого берега на пляжах, для того потрібна глибина, а от вітер, який дує від берега, дуже підступний, бо може бути майже непомітним, якщо берег високий і хвиль, біля берегу не створює, але коли людина на тому матрасі підпливає до кордону, де вітер підхоплює мореплавця - стає пізно, якщо той не кине відразу матрас... Коли віднесе далеко, там вже, звісно, пізно кидати плавзасіб, бо там вже й течія може підхопити... Там вже по діяти тре за обставинами. Але людина, яка море бачить перший раз, навряд чи зрозуміє що робити, тому краще не потрапляти у таку халепу, а тому - нафіг ті матраси, особливо, коли вітер дує від берега...
показать весь комментарий
11.07.2020 22:20 Ответить
Вы оба правы, только один про тёплое другой про мягкое ))) На поверхности воды конечно больше действие ветра, "обратные течения" действительно очень опасны. И рекомендации и по матрацам и по действиям в случае если попал в течение верны.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:00 Ответить
Насколько я понял тут виновата религия дебилов ислам...ислам не позволяет раздется взрослым, в результате чего верующие клоуны не умеют плавать...
было бы еще прикольней посметреть на тонущего хасиденыша когда пейсатые станут молить господа о спасении и не полезут в воду в субботу
показать весь комментарий
11.07.2020 15:05 Ответить
- Евреи! Хасиды! [...] - Впереди шли мужчины со спутанными бородами и в черных лапсердаках, за ними - женщины с детьми в заплечных узлах. Они безмолвно тянулись по улице, устремив широко раскрытые безумные глаза куда-то вдаль.
- Переселенцы. Без гроша за душой, - продолжал высказываться собеседник Фортуната. - Думают, море перед ними мощеной дорогой ляжет. Сумасшедшие! Недавно в городке Зандвоорте целой толпой на дно бы пошли, если бы их вовремя не вытащили.

(c) Густав Майринк "Зеленый лик"
показать весь комментарий
11.07.2020 19:40 Ответить
...У Єгипті на пляжі, намагаючись врятувати дитину, одночасно потонули 10 осіб - Цензор.НЕТ 3443...
показать весь комментарий
11.07.2020 15:56 Ответить
https://www.google.com/maps/place/%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%E2%80%AD/@31.0919245,29.7187766,1412m/data=!3m1!1e3!4m15!1m7!3m6!1s0x14f5c49126710fd3:0xb4e0cda629ee6bb9!2z0JDQu9C10LrRgdCw0L3QtNGA0LjRjywg0K3Qu9GMLdCY0YHQutCw0L3QtNCw0YDRjNGPLCDQldCz0LjQv9C10YI!3b1!8m2!3d31.2000924!4d29.9187387!3m6!1s0x14f5c1c5fd1001c1:0x98aa654a3333c7ad!8m2!3d31.1570959!4d29.8473926!9m1!1b1

Вот этот пляж. Понятно, почему утонули. Вдоль пляжа стоят каменные заграждения от волн.
В отлив вода с мелководья устремляется в море между заграждениями и образуется отбойное течение, так называемый рип. Такое же течение в просвет между кораллами в Таиланде каждый год уносит много жизней. Попадая в такое течение, надо плыть перпендикулярно ему. Ну и да, египтяне редко кто хорошо плавает.
показать весь комментарий
11.07.2020 16:11 Ответить
Как *** может утонуть 11 человек возле берега? Они или дебилы все, или там реально чёта не то с местом...
показать весь комментарий
11.07.2020 17:20 Ответить
Нижче згадали випадок, що отримав премію Дарвіна - теж у Ґеґипті шестеро селян самовистругалися у колодязі, рятуючи курча...
показать весь комментарий
11.07.2020 19:34 Ответить
Зе-леный пляж
точно
показать весь комментарий
11.07.2020 21:15 Ответить
В Египте, в 1995 году, произошел вообще дикий случай. Когда в 20 метровый колодец упал цыпленок, его хозяин полез за ним и утонул. Потом уже родственники владельца полезли спасать этого человека и вся семья последовательно утопилась. Результат, утонуло шесть человек, а цыпленок выжил.
показать весь комментарий
11.07.2020 18:34 Ответить
Випередили. Щойно хотів про це написати. Цей випадок отримав премію Дарвіна (бо жоден з цих довбограїв не вмів плавати).

В деревне Назлат Имара в 240 милях к югу от Каира утонуло шесть человек, попытавшихся вытащить цыпленка, упавшего в колодец. Первым в 60-футовый колодец спустился 18-летний крестьянин - хозяин цыпленка. Очевидно он утонул после того, как подводное течение затянуло его вниз. Его сестра и двое братьев, ни один из которых не умел плавать, попытались спасти его, по очереди залезая в колодец, и тоже утонули. Двое крестьян постарше также решили помочь, но их тоже затянуло течением. Позже тела шестерых крестьян были вытащены из колодца. Вытащили также и цыпленка. Он остался в живых У Єгипті на пляжі, намагаючись врятувати дитину, одночасно потонули 10 осіб - Цензор.НЕТ 6531
показать весь комментарий
11.07.2020 19:32 Ответить
сатанинский цыплёнок.
показать весь комментарий
11.07.2020 20:38 Ответить
скорее всего
этот пляж ранее посещал Зеленский..(и возможно с любовницей!)

вспомните Париж Оман Трампа. Украину..(что творит..)

В Буковель съездил всего на час -сфотогрофироваться на Новый Год
теперь там потоп..
показать весь комментарий
11.07.2020 21:13 Ответить
Дзвінок Зеленському від Юлі Мендель:

- Цёмки-шаломки, Вовик. У меня в кармане есть пару слов сказать. Ты таки будешь смеяться, но султан всё...

(мій жарт гумору після того бубовізиту в Оман)
показать весь комментарий
11.07.2020 21:52 Ответить
ёлки моталки!
*** ..... ......
это отливные волны уносящие пловца от берега!
- паника и попытка плыть к берегу вместо того чтобы плыть параллельным курсом до выхода из отлива!
как всё это плохо...
показать весь комментарий
12.07.2020 08:07 Ответить
Ребенка и людей жалко конечно - соблюдали бы карантин и не шастали по пляжам может и не было бы трагедии,и что ребенок делал рано-утром у моря - точно взрослые туда потащили и разрешили купаться? Именно безответственное отношение привело к таким последствиям...
показать весь комментарий
12.07.2020 10:14 Ответить
 
 