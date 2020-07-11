В Египте на пляже, пытаясь спасти ребенка, одновременно утонули 10 человек

На закрытом властями Египта пляже вблизи Александрии, пытаясь спасти ребенка, утонули по меньшей мере 11 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом, в пятницу, 10 июля, сообщил портал Al Balad.

"Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти ребенка, который тонул", - говорится в сообщении.

Известно, что пляж был закрыт в связи с мерами против коронавируса, поэтому спасателей на нем не было. Погибшие пришли туда рано утром, поскольку хотели избежать патрулей полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им удалось вытащить из воды шесть тел.

Сообщается, что местные жители ранее прозвали его "пляжем смерти". Такое название ему было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов на нем.

