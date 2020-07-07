С начала лета в Украине утонул 291 человек, - ГСЧС
Подавляющее большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"С начала лета на водоемах страны утонул уже 291 человек. Только за сутки 5 июля количество утоплений составляло 16 человек", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГСЧС общались с отдыхающими на водоемах и предостерегали их от опрометчивого поведения, как во время праздника Ивана Купала, так и в течение всего купального сезона.
Спасатели отметили, что отправляясь отдыхать в места с повышенным уровнем опасности, а именно на реку или пруд, главное условие досуга - усиленное внимание и ответственность.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям советует придерживаться следующих правил:
- Для купания выбирайте только специально оборудованные места;
- Избегайте водоемов с быстрым течением и не плавайте в одиночестве;
- В воде купайтесь только в светлое время суток;
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- Не прыгайте через "купальный огонь", если не уверены в своих силах;
- Не оставляйте без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать пожар;
- Не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.
- Соблюдайте социальную дистанцию и правила личной гигиены.
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Остальные 80% - «Х#рня… смотри как надо».