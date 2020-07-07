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Новости
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С начала лета в Украине утонул 291 человек, - ГСЧС

С начала лета в Украине утонул 291 человек, - ГСЧС

Подавляющее большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"С начала лета на водоемах страны утонул уже 291 человек. Только за сутки 5 июля количество утоплений составляло 16 человек", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС общались с отдыхающими на водоемах и предостерегали их от опрометчивого поведения, как во время праздника Ивана Купала, так и в течение всего купального сезона.

Спасатели отметили, что отправляясь отдыхать в места с повышенным уровнем опасности, а именно на реку или пруд, главное условие досуга - усиленное внимание и ответственность.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям советует придерживаться следующих правил:

- Для купания выбирайте только специально оборудованные места;
- Избегайте водоемов с быстрым течением и не плавайте в одиночестве;
- В воде купайтесь только в светлое время суток;
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- Не прыгайте через "купальный огонь", если не уверены в своих силах;
- Не оставляйте без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать пожар;
- Не позволяйте детям самостоятельно посещать водоемы.
- Соблюдайте социальную дистанцию и правила личной гигиены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще пять населенных пунктов на Западной Украине остаются подтопленными, - ГСЧС

Автор: 

смерть (9232) ГСЧС (4985) вода (919)


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Топ комментарии
+2
20% несчастных случаев происходят после слов: - «Смотри как я могу».
Остальные 80% - «Х#рня… смотри как надо».
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07.07.2020 10:47
+1
Только за сутки 5 июля количество утоплений составляло 16 человек"

За сутки 5 июля количество умерших от коронавируса 21 человек.
Пандемия утоплений?
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07.07.2020 10:25
+1
счас тебе напишут шо утопление не передается воздушно-капельным
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07.07.2020 10:27
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Только за сутки 5 июля количество утоплений составляло 16 человек"

За сутки 5 июля количество умерших от коронавируса 21 человек.
Пандемия утоплений?
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07.07.2020 10:25 Ответить
счас тебе напишут шо утопление не передается воздушно-капельным
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07.07.2020 10:27 Ответить
Передается через воду !!
Даже водопроводную, её тоже берут из реки.
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07.07.2020 10:38 Ответить
В случае если человек хорошо плавает и оценивает свои силы, то утонуть можно токо по пьянке или спасая другого утопающего.
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07.07.2020 10:40 Ответить
20% несчастных случаев происходят после слов: - «Смотри как я могу».
Остальные 80% - «Х#рня… смотри как надо».
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07.07.2020 10:47 Ответить
Вирус утопления живет в воде круглосуточно....
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07.07.2020 10:40 Ответить
Когда человек тонет в реке и пишут заголовок, погиб трагически, и в чем тут собственно трагизм? Тут не трагизм - тут дебилизм... Не умеешь плавать не лезь в реку. Хочешь удивить телок прыгая с тарзанкой и ломаешь себе шею - ну, ок, красава, чо сказать. Прыгаешь со скалы и бьешься головой о твердый предмет - тоже подвиг герои нашего времени итить колотить =)
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07.07.2020 10:44 Ответить
КОРОНОВИРУС ОТДЫХАЕТ...
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07.07.2020 10:28 Ответить
И так уже много много лет. И никто «карантин» на пляжах не устраивает и сидеть дома и не работать не заставляет.
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07.07.2020 10:37 Ответить
Кстати, если бы 65 000 000 000 грн выделили на профилактику и борьбу с вирусом утопления , то 95 процентов этих людей в основным молодых и здоровых, можно было бы спасти.
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07.07.2020 10:46 Ответить
Кому суждено быть повешенному - тот не утонет!
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07.07.2020 11:34 Ответить
 
 