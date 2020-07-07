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Від початку літа в Україні потонула 291 особа, - ДСНС

Від початку літа в Україні потонула 291 особа, - ДСНС

Переважна більшість випадків сталася через грубі порушення правил безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Від початку літа на водоймах країни потонула вже 291 особа. Тільки за добу 5 липня кількість утоплень становила 16 осіб", - йдеться в повідомленні.

Співробітники ДСНС спілкувалися з відпочивальниками на водоймах і застерігали їх від необачної поведінки як під час свята Івана Купала, так і протягом усього купального сезону.

Рятувальники зазначили, що вирушаючи відпочивати в місця з підвищеним рівнем небезпеки, а саме на річку або ставок, головна умова дозвілля - посилена увага і відповідальність.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій радить дотримуватися таких правил:

- Для купання обирайте лише спеціально обладнані місця.
- Уникайте водойм із швидкою течією та не плавайте наодинці.
- У воді купайтеся лише у світлу пору доби.
- Не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння.
- Не стрибайте через "купальний вогонь", якщо не впевнені у своїх силах.
- Не залишайте без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати пожежу.
- Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.
- Дотримуйтесь соціальної дистанції та правил особистої гігієни.

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Автор: 

смерть (6759) ДСНС (5127) вода (1179)


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Топ коментарі
+2
20% несчастных случаев происходят после слов: - «Смотри как я могу».
Остальные 80% - «Х#рня… смотри как надо».
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07.07.2020 10:47
+1
Только за сутки 5 июля количество утоплений составляло 16 человек"

За сутки 5 июля количество умерших от коронавируса 21 человек.
Пандемия утоплений?
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07.07.2020 10:25
+1
счас тебе напишут шо утопление не передается воздушно-капельным
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07.07.2020 10:27
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Только за сутки 5 июля количество утоплений составляло 16 человек"

За сутки 5 июля количество умерших от коронавируса 21 человек.
Пандемия утоплений?
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07.07.2020 10:25 Відповісти
счас тебе напишут шо утопление не передается воздушно-капельным
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07.07.2020 10:27 Відповісти
Передается через воду !!
Даже водопроводную, её тоже берут из реки.
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07.07.2020 10:38 Відповісти
В случае если человек хорошо плавает и оценивает свои силы, то утонуть можно токо по пьянке или спасая другого утопающего.
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07.07.2020 10:40 Відповісти
20% несчастных случаев происходят после слов: - «Смотри как я могу».
Остальные 80% - «Х#рня… смотри как надо».
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07.07.2020 10:47 Відповісти
Вирус утопления живет в воде круглосуточно....
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07.07.2020 10:40 Відповісти
Когда человек тонет в реке и пишут заголовок, погиб трагически, и в чем тут собственно трагизм? Тут не трагизм - тут дебилизм... Не умеешь плавать не лезь в реку. Хочешь удивить телок прыгая с тарзанкой и ломаешь себе шею - ну, ок, красава, чо сказать. Прыгаешь со скалы и бьешься головой о твердый предмет - тоже подвиг герои нашего времени итить колотить =)
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07.07.2020 10:44 Відповісти
КОРОНОВИРУС ОТДЫХАЕТ...
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07.07.2020 10:28 Відповісти
И так уже много много лет. И никто «карантин» на пляжах не устраивает и сидеть дома и не работать не заставляет.
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07.07.2020 10:37 Відповісти
Кстати, если бы 65 000 000 000 грн выделили на профилактику и борьбу с вирусом утопления , то 95 процентов этих людей в основным молодых и здоровых, можно было бы спасти.
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07.07.2020 10:46 Відповісти
Кому суждено быть повешенному - тот не утонет!
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07.07.2020 11:34 Відповісти
 
 