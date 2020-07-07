Від початку літа в Україні потонула 291 особа, - ДСНС

Переважна більшість випадків сталася через грубі порушення правил безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Від початку літа на водоймах країни потонула вже 291 особа. Тільки за добу 5 липня кількість утоплень становила 16 осіб", - йдеться в повідомленні.

Співробітники ДСНС спілкувалися з відпочивальниками на водоймах і застерігали їх від необачної поведінки як під час свята Івана Купала, так і протягом усього купального сезону.

Рятувальники зазначили, що вирушаючи відпочивати в місця з підвищеним рівнем небезпеки, а саме на річку або ставок, головна умова дозвілля - посилена увага і відповідальність.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій радить дотримуватися таких правил:

- Для купання обирайте лише спеціально обладнані місця.

- Уникайте водойм із швидкою течією та не плавайте наодинці.

- У воді купайтеся лише у світлу пору доби.

- Не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння.

- Не стрибайте через "купальний вогонь", якщо не впевнені у своїх силах.

- Не залишайте без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати пожежу.

- Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.

- Дотримуйтесь соціальної дистанції та правил особистої гігієни.

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