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Новости Паводки на Западной Украине
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Еще пять населенных пунктов на Западной Украине остаются подтопленными, - ГСЧС

Еще пять населенных пунктов на Западной Украине остаются подтопленными, - ГСЧС

В результате наводнений на Западной Украине остаются подтопленными 5 населенных пунктов в Черновицкой области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ

"По состоянию на 7 ч. 7 июля на территории западных областей остаются подтопленными 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в западных областях остаются подтопленными десять подвалов (было 7 тыс. 225) - в Ивано-Франковской (8), и Тернопольщине (2).

Также подтоплены на сегодняшнее утро 36 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков - в Черновицкой (32), Тернопольской (4) областях.

Разрушено 202,4 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1).

Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселены 1 тыс. 324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек.

В течение суток откачано 4 тыс. 947 куб. м воды (с начала работ - более 367 тыс. куб. м); расчищено 0,4 км русел рек (с начала работ - 9,738 км) доставлено для населения 5 т питьевой воды (с начала работ - около 51,965 т).

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Автор: 

паводок (294) ГСЧС (4985)


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Чому Західна з великої букви? тоді і Східна з великої Північна з великої Південна ...хто вчив цих "журналістів" ???
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07.07.2020 09:53 Ответить
Только мне резануло "на Западной Украине"?
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07.07.2020 10:01 Ответить
в повідомлені ДСНС говориця про територію звхідних областей, а в заголовку статті якась Западна Україна - це шо? вже поділили Неньку? Схід і Захід вже не разом?
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07.07.2020 10:13 Ответить
Не на Западной. А на западе Украины.
Вот эти совковым "на западной" нас приучили делить страну. Цензор, ау ?
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07.07.2020 10:50 Ответить
 
 