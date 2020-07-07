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Новини Паводки на Західній Україні
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Ще п’ять населених пунктів на Заході України залишаються підтопленими, - ДСНС

Ще п’ять населених пунктів на Заході України залишаються підтопленими, - ДСНС

Унаслідок повеней на Західній Україні залишаються підтопленими 5 населених пунктів у Чернівецькій області.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ

"Станом на 7 год. 7 липня на території західних областей залишається підтопленими: 5 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в західних областях залишаються підтопленими десять підвалів (було 7 тис. 225) - в Івано-Франківській (8) і Тернопільській (2) областях.

Також підтоплено на сьогоднішній ранок 36 (було 22 тис. 182) присадибних ділянок - у Чернівецькій (32) і Тернопільській (4) областях.

Зруйновано 202,4 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) і 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) і Чернівецька (1).

Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) і 213 мостів (було 266) в Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) і Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.

Силами ДСНС від початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 людини і перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб.

Протягом доби відкачано 4 тис. 947 куб. м води (з початку робіт - понад 367 тис. куб. м); розчищено 0,4 км русел річок (з початку робіт - 9,738 км) доставлено для населення 5 т питної води (з початку робіт - близько 51,965 т).

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Автор: 

паводок (233) ДСНС (5127)


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Чому Західна з великої букви? тоді і Східна з великої Північна з великої Південна ...хто вчив цих "журналістів" ???
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07.07.2020 09:53 Відповісти
Только мне резануло "на Западной Украине"?
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07.07.2020 10:01 Відповісти
в повідомлені ДСНС говориця про територію звхідних областей, а в заголовку статті якась Западна Україна - це шо? вже поділили Неньку? Схід і Захід вже не разом?
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07.07.2020 10:13 Відповісти
Не на Западной. А на западе Украины.
Вот эти совковым "на западной" нас приучили делить страну. Цензор, ау ?
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07.07.2020 10:50 Відповісти
 
 