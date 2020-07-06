Рятувальники просять утриматися від походів у Карпати через негоду

У погану погоду навіть досвідченим туристам легко збитися з наміченого маршруту в Карпатах.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті управління ДСНС в Івано-Франківській області, інформує Цензор.НЕТ.

За прогнозами Гідрометцентру, впродовж доби 7 липня в Івано-Франківській області і місту очікується значний дощ, гроза, град, під час грози шквалисте посилення вітру 15-20 м/сек. (НМЯ 1) 1 рівень небезпеки, жовтий.

Рятувальники нагадують, що в період погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматися від туристичних походів у Карпати, адже за таких умов навіть досвідченим туристам дуже легко збитися з наміченого маршруту, втратити відомі орієнтири, опинитися в незнайомих і небезпечних місцях.

"Тим, ​​хто врешті зважився в ніч на Івана Купала на подорож, слід пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема - належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також - від знання місцевості і її природних перешкод", - зазначили у відомстві.

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