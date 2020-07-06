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Спасатели просят воздержаться от походов в Карпаты из-за непогоды

Спасатели просят воздержаться от походов в Карпаты из-за непогоды

В плохую погоду даже опытным туристам легко сбиться с намеченного маршрута в Карпатах.

Соответствующее сообщение появилось на сайте управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

По прогнозам Гидрометцентра, в течение суток 7 июля по Ивано-Франковской области и городу ожидается значительный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/сек. (НМЯ 1) 1 уровень опасности, желтый.

Спасатели напоминают, что в период ухудшения погодных условий любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты, ведь при таких условиях даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута, потерять известные ориентиры, оказаться в незнакомых и опасных местах.

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"Тем, кто в конце концов решился в ночь на Ивана Купала на путешествие, следует помнить, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности - надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежды, обуви и тому подобное, а также - от знания местности и ее естественных препятствий", - отметили в ведомстве.

Автор: 

Карпаты (305) непогода (817) ГСЧС (4985) Ивано-Франковская область (923)


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Бо мавки заї@уть! Засрали Карпати сміттям! Сидіть вдома - карантин!
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06.07.2020 21:53 Ответить
Справжній турист завжди за собою прибере.
Більш того - він з друзями ще й спеціально пройде по маршруту з мішками для сміття.
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06.07.2020 23:53 Ответить
а хорошо в палатке с любимым когда снаружи дождь льет...
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06.07.2020 21:59 Ответить
Просто Ви ніколи не бачили що то є, коли непогода в горах.
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06.07.2020 23:54 Ответить
БАЧИЛА!
В не погоду у була на Володимірський гірці...
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07.07.2020 00:06 Ответить
 
 