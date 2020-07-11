На Івано-Франківщині блоковано нелегальний видобуток нафти з державної свердловини, - СБУ. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України блокували незаконний видобуток нафти з державної свердловини в Долинському районі Івано-Франківської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що спільне підприємство з іноземними інвестиціями без передбачених законом дозволів та без сплати відповідних зборів налагодило видобуток нафти зі свердловини державного фонду в Долинському районі Івано-Франківщини. Ділки встигли видобути нафти на понад 1 мільйон гривень за ринковими цінами та незаконно реалізувати її на нафтопереробні заводи на сході України", - йдеться в повідомленні.
Для легалізації сировини, комерсанти за документами оформляли оборудку під виглядом законних господарських операцій. За попередньою версією слідства, підприємці отримали доступ до видобутку за сприяння посадовців одного з державних закладів Івано-Франківська, на балансі якого з науково-дослідною метою перебувала свердловина.
За даними СБУ, у подальшому комерсанти планували розпочати нелегальний видобуток і на інших свердловинах.
У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 40 тонн нафти, документи, чорнові записи, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та готівку в сумі майже 130 тис. грн. Також для оцінки шкоди, завданої довкіллю забрудненням земель розлитою нафтою, залучено відповідних експертів.
У межах кримінального провадження за ознаками вчинення правопорушень, передбачених ст. 191, ст. 204 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Нефть оценили на миллион гривен как американскую нефть марки Брент ? Или как русскую Уралс ? ))
Три бочки и два кубовика, просто рука лицо. Страшно высокотехнологичное оборудование, походу нефть самотеком сама лезла из старой скважины.
Наша гебня задавила долинских местечковых рокфеллеров. А могли бы выйти на мировой рынок и задавить продажами нефти саудитов и Путлеровскую рашку
https://inlviv.in.ua/lviv/ya-bachyv-bachyv-ale-take-**********-pryamo-na-gorodi-proburyv-skvazhynu-ta-kachaye-naftu-video
🤣
Да лет 20 минимум ентот "бизнес" процветал!!
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
Млять! А УЧРЕЖДЕНИЕ назвать по имени можно?