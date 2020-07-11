УКР
На Івано-Франківщині блоковано нелегальний видобуток нафти з державної свердловини, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України блокували незаконний видобуток нафти з державної свердловини в Долинському районі Івано-Франківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Івано-Франківщині блоковано нелегальний видобуток нафти з державної свердловини, - СБУ 01

"Оперативники спецслужби встановили, що спільне підприємство з іноземними інвестиціями без передбачених законом дозволів та без сплати відповідних зборів налагодило видобуток нафти зі свердловини державного фонду в Долинському районі Івано-Франківщини. Ділки встигли видобути нафти на понад 1 мільйон гривень за ринковими цінами та незаконно реалізувати її на нафтопереробні заводи на сході України", - йдеться в повідомленні.

Для легалізації сировини, комерсанти за документами оформляли оборудку під виглядом законних господарських операцій. За попередньою версією слідства, підприємці отримали доступ до видобутку за сприяння посадовців одного з державних закладів Івано-Франківська, на балансі якого з науково-дослідною метою перебувала свердловина.

На Івано-Франківщині блоковано нелегальний видобуток нафти з державної свердловини, - СБУ 02

За даними СБУ, у подальшому комерсанти планували розпочати нелегальний видобуток і на інших свердловинах.

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 40 тонн нафти, документи, чорнові записи, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та готівку в сумі майже 130 тис. грн. Також для оцінки шкоди, завданої довкіллю забрудненням земель розлитою нафтою, залучено відповідних експертів.

На Івано-Франківщині блоковано нелегальний видобуток нафти з державної свердловини, - СБУ 03

У межах кримінального провадження за ознаками вчинення правопорушень, передбачених ст. 191, ст. 204 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

А что такое? Леса, бурштын и контрабанда уже закончились?
хотелось бы прочитать какие такие у нас есть нефтеперерабатывающие заводы на востоке которые возьмут на переработку такие ,,громадные,, объемы нефти в 40 тонн.Это полторы автоцистерны.

Нефть оценили на миллион гривен как американскую нефть марки Брент ? Или как русскую Уралс ? ))
Три бочки и два кубовика, просто рука лицо. Страшно высокотехнологичное оборудование, походу нефть самотеком сама лезла из старой скважины.

Наша гебня задавила долинских местечковых рокфеллеров. А могли бы выйти на мировой рынок и задавить продажами нефти саудитов и Путлеровскую рашку
Новое направление.
хунта грабит предпринимателей малого бизнеса ?
показати весь коментар
11.07.2020 14:04 Відповісти
Стартап?
показати весь коментар
11.07.2020 16:27 Відповісти
флешмоб.
показати весь коментар
11.07.2020 20:20 Відповісти
То в Україні ще й нафти трохи прикопано на чорний день? Трошки газу, трохи нафти, сальце де-не-де... А так, то бідося )))
показати весь коментар
11.07.2020 14:15 Відповісти
М.Вересень сказав що українці ********** прибіднятись.
показати весь коментар
11.07.2020 14:27 Відповісти
нефти и газа в Украине как грязи, и то что не заплатили дань и всплыли - этому подтверждение, в нашей стране тысячи скважин дают сверх прибыли, есть именные скважины, подарочные, есть переходят по наследству))) а нам рассказывают, газу нема бензин у кацапов покупаем, нефти нема у белорусов покупаем и прочий бред, а эта новость случайна для галочки, завтра все забудут, а скважина будет работать дальше, на нового владельца..
показати весь коментар
11.07.2020 16:29 Відповісти
Так у нас нефть еще имеется?
показати весь коментар
11.07.2020 14:16 Відповісти
сама лезет из под земли у людей в огородах. Но не пром объемы. Как говорили заробитчане с Франкивщины ,,ще автр1йськ1 кОчалки тянуть нафту,,
показати весь коментар
11.07.2020 14:44 Відповісти
нету ничего нету)))) точнее есть но не у тебя, а вот у внучика депутата третьего созыва есть
показати весь коментар
11.07.2020 16:31 Відповісти
погугли Борислав, нафта на городі
показати весь коментар
12.07.2020 12:04 Відповісти
Я шучу. Я ,когда был маленьким, видел вышки и на Закарпатье. У нас еще и золото есть....
показати весь коментар
12.07.2020 12:50 Відповісти
і срібло в Руських горах, звідки київські князі його добували (Донецький кряж)
показати весь коментар
12.07.2020 14:14 Відповісти
Борислав - єдине місто на планеті Земля, розташований на нафтовому родовищі.
показати весь коментар
12.07.2020 12:05 Відповісти
не новина, а суцільна конспірація (спільне підприємство з іноземними інвестиціями; сприяння посадовців одного з державних закладів; понад 1 мільйон гривень за ринковими цінами; реалізувати її на нафтопереробні заводи на сході...) Але сполучення Західна Україна- це ж як часник для вурдалаків, вже не смогли стриматись та сиплять зверху.
показати весь коментар
11.07.2020 14:32 Відповісти
так поинтересуйся сколько стоит 40 тонн нефти))) а если под бочку кинуть дровишек то потечёт бенина мечта, маленький заводик, который будет тебя кормить до тех пор пока будешь под бочку кидать дровишки и деткам твоим хватит и внукам))
показати весь коментар
11.07.2020 16:38 Відповісти
если так просто ,,кинуть дров под бочку,, чего ж на франкивщине все не живут как в Кувейте богато? А ездят на заработки? Там нефть еще с австрийских времен лезет из земли в огородах
показати весь коментар
15.07.2020 14:00 Відповісти
живут богато избранные, остальные смотрят на бочки с нефтью.
показати весь коментар
15.07.2020 15:39 Відповісти
Прям цирк. Десятки цистерн, все в мазуте, грузовики шныряют, а местные власти и мусора ничего не знали?
показати весь коментар
11.07.2020 15:00 Відповісти
на западной таких дырок кучи, нефть скапливается в подвалах и колодцах, но у нас "нефти нет"
показати весь коментар
11.07.2020 16:35 Відповісти
Видати ліцензії і нехай добувають з цих нерентабельних свердловин .
https://inlviv.in.ua/lviv/ya-bachyv-bachyv-ale-take-**********-pryamo-na-gorodi-proburyv-skvazhynu-ta-kachaye-naftu-video
показати весь коментар
12.07.2020 12:08 Відповісти
просто забыли занести...)
показати весь коментар
11.07.2020 15:32 Відповісти
Ну может просто конкурента задавили, и заодно запиарились.
показати весь коментар
11.07.2020 16:18 Відповісти
Форрофка виноватная..
🤣
Да лет 20 минимум ентот "бизнес" процветал!!
показати весь коментар
11.07.2020 16:50 Відповісти
Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
показати весь коментар
11.07.2020 17:03 Відповісти
Всё до поры до времени и даже на то ,что недавно власти давали добро и их устраивала плата ,но вот рост аппетита реальная штука ну и опрос о рентабельности месторождения
показати весь коментар
12.07.2020 00:34 Відповісти
Оказывается что мы по нефти ходим)))
показати весь коментар
12.07.2020 01:26 Відповісти
https://inlviv.in.ua/lviv/ya-bachyv-bachyv-ale-take-**********-pryamo-na-gorodi-proburyv-skvazhynu-ta-kachaye-naftu-video
показати весь коментар
12.07.2020 12:09 Відповісти
ну шо ты натворил?? теперь его беня порвёт на куски и огородик заберёт, где теперь огурчики с картохой будут рости))
показати весь коментар
13.07.2020 12:58 Відповісти
"одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина."
Млять! А УЧРЕЖДЕНИЕ назвать по имени можно?
показати весь коментар
15.07.2020 16:08 Відповісти
 
 