9 131 35

На Ивано-Франковщине блокирована нелегальная добыча нефти из государственной скважины, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконную добычу нефти из государственной скважины в Долинском районе Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Ивано-Франковщине блокирована нелегальная добыча нефти из государственной скважины, - СБУ 01

"Оперативники спецслужбы установили, что совместное предприятие с иностранными инвестициями без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда в Долинском районе Ивано-Франковской области. Дельцы успели добыть нефти более чем 1 млн грн по рыночным ценам и незаконно реализовать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Для легализации сырья, коммерсанты по документам оформляли махинацию под видом законных хозяйственных операций. По предварительной версии следствия, предприниматели получили доступ к добыче при содействии должностных лиц одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина.

На Ивано-Франковщине блокирована нелегальная добыча нефти из государственной скважины, - СБУ 02

Читайте: СБУ блокировала незаконный экспорт товаров в ОРДЛО отечественными компаниями на сумму более чем 32 млн грн. ФОТО

По данным СБУ, в дальнейшем коммерсанты планировали начать нелегальную добычу и на других скважинах.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные в сумме почти 130 тыс. грн. Также для оценки ущерба, нанесенного окружающей среде загрязнением земель разлитой нефтью, были привлечены эксперты.

На Ивано-Франковщине блокирована нелегальная добыча нефти из государственной скважины, - СБУ 03

В рамках уголовного производства по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ст.191, ст.204 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Также читайте: Контрразведка СБУ прекратила провокацию в Закарпатье, направленную на нарушение территориальной целостности страны. ВИДЕО

нефть (1969) правоохранительные органы (2972) СБУ (20313) силовики (2800) Ивано-Франковская область (945)
+10
А что такое? Леса, бурштын и контрабанда уже закончились?
11.07.2020 14:13 Ответить
+6
хотелось бы прочитать какие такие у нас есть нефтеперерабатывающие заводы на востоке которые возьмут на переработку такие ,,громадные,, объемы нефти в 40 тонн.Это полторы автоцистерны.

Нефть оценили на миллион гривен как американскую нефть марки Брент ? Или как русскую Уралс ? ))
Три бочки и два кубовика, просто рука лицо. Страшно высокотехнологичное оборудование, походу нефть самотеком сама лезла из старой скважины.

Наша гебня задавила долинских местечковых рокфеллеров. А могли бы выйти на мировой рынок и задавить продажами нефти саудитов и Путлеровскую рашку
11.07.2020 14:38 Ответить
+5
Новое направление.
11.07.2020 14:16 Ответить
хунта грабит предпринимателей малого бизнеса ?
11.07.2020 14:04 Ответить
Стартап?
11.07.2020 16:27 Ответить
флешмоб.
11.07.2020 20:20 Ответить
То в Україні ще й нафти трохи прикопано на чорний день? Трошки газу, трохи нафти, сальце де-не-де... А так, то бідося )))
11.07.2020 14:15 Ответить
М.Вересень сказав що українці ********** прибіднятись.
11.07.2020 14:27 Ответить
нефти и газа в Украине как грязи, и то что не заплатили дань и всплыли - этому подтверждение, в нашей стране тысячи скважин дают сверх прибыли, есть именные скважины, подарочные, есть переходят по наследству))) а нам рассказывают, газу нема бензин у кацапов покупаем, нефти нема у белорусов покупаем и прочий бред, а эта новость случайна для галочки, завтра все забудут, а скважина будет работать дальше, на нового владельца..
11.07.2020 16:29 Ответить
Так у нас нефть еще имеется?
11.07.2020 14:16 Ответить
сама лезет из под земли у людей в огородах. Но не пром объемы. Как говорили заробитчане с Франкивщины ,,ще автр1йськ1 кОчалки тянуть нафту,,
11.07.2020 14:44 Ответить
нету ничего нету)))) точнее есть но не у тебя, а вот у внучика депутата третьего созыва есть
11.07.2020 16:31 Ответить
погугли Борислав, нафта на городі
12.07.2020 12:04 Ответить
Я шучу. Я ,когда был маленьким, видел вышки и на Закарпатье. У нас еще и золото есть....
12.07.2020 12:50 Ответить
і срібло в Руських горах, звідки київські князі його добували (Донецький кряж)
12.07.2020 14:14 Ответить
Борислав - єдине місто на планеті Земля, розташований на нафтовому родовищі.
12.07.2020 12:05 Ответить
не новина, а суцільна конспірація (спільне підприємство з іноземними інвестиціями; сприяння посадовців одного з державних закладів; понад 1 мільйон гривень за ринковими цінами; реалізувати її на нафтопереробні заводи на сході...) Але сполучення Західна Україна- це ж як часник для вурдалаків, вже не смогли стриматись та сиплять зверху.
11.07.2020 14:32 Ответить
так поинтересуйся сколько стоит 40 тонн нефти))) а если под бочку кинуть дровишек то потечёт бенина мечта, маленький заводик, который будет тебя кормить до тех пор пока будешь под бочку кидать дровишки и деткам твоим хватит и внукам))
11.07.2020 16:38 Ответить
если так просто ,,кинуть дров под бочку,, чего ж на франкивщине все не живут как в Кувейте богато? А ездят на заработки? Там нефть еще с австрийских времен лезет из земли в огородах
15.07.2020 14:00 Ответить
живут богато избранные, остальные смотрят на бочки с нефтью.
15.07.2020 15:39 Ответить
Прям цирк. Десятки цистерн, все в мазуте, грузовики шныряют, а местные власти и мусора ничего не знали?
11.07.2020 15:00 Ответить
на западной таких дырок кучи, нефть скапливается в подвалах и колодцах, но у нас "нефти нет"
11.07.2020 16:35 Ответить
Видати ліцензії і нехай добувають з цих нерентабельних свердловин .
https://inlviv.in.ua/lviv/ya-bachyv-bachyv-ale-take-**********-pryamo-na-gorodi-proburyv-skvazhynu-ta-kachaye-naftu-video
12.07.2020 12:08 Ответить
просто забыли занести...)
11.07.2020 15:32 Ответить
Ну может просто конкурента задавили, и заодно запиарились.
11.07.2020 16:18 Ответить
Форрофка виноватная..
🤣
Да лет 20 минимум ентот "бизнес" процветал!!
11.07.2020 16:50 Ответить
Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
11.07.2020 17:03 Ответить
Всё до поры до времени и даже на то ,что недавно власти давали добро и их устраивала плата ,но вот рост аппетита реальная штука ну и опрос о рентабельности месторождения
12.07.2020 00:34 Ответить
Оказывается что мы по нефти ходим)))
12.07.2020 01:26 Ответить
https://inlviv.in.ua/lviv/ya-bachyv-bachyv-ale-take-**********-pryamo-na-gorodi-proburyv-skvazhynu-ta-kachaye-naftu-video
12.07.2020 12:09 Ответить
ну шо ты натворил?? теперь его беня порвёт на куски и огородик заберёт, где теперь огурчики с картохой будут рости))
13.07.2020 12:58 Ответить
"одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина."
Млять! А УЧРЕЖДЕНИЕ назвать по имени можно?
15.07.2020 16:08 Ответить
 
 