На Ивано-Франковщине блокирована нелегальная добыча нефти из государственной скважины, - СБУ. ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконную добычу нефти из государственной скважины в Долинском районе Ивано-Франковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что совместное предприятие с иностранными инвестициями без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда в Долинском районе Ивано-Франковской области. Дельцы успели добыть нефти более чем 1 млн грн по рыночным ценам и незаконно реализовать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Для легализации сырья, коммерсанты по документам оформляли махинацию под видом законных хозяйственных операций. По предварительной версии следствия, предприниматели получили доступ к добыче при содействии должностных лиц одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина.
По данным СБУ, в дальнейшем коммерсанты планировали начать нелегальную добычу и на других скважинах.
В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные в сумме почти 130 тыс. грн. Также для оценки ущерба, нанесенного окружающей среде загрязнением земель разлитой нефтью, были привлечены эксперты.
В рамках уголовного производства по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ст.191, ст.204 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нефть оценили на миллион гривен как американскую нефть марки Брент ? Или как русскую Уралс ? ))
Три бочки и два кубовика, просто рука лицо. Страшно высокотехнологичное оборудование, походу нефть самотеком сама лезла из старой скважины.
Наша гебня задавила долинских местечковых рокфеллеров. А могли бы выйти на мировой рынок и задавить продажами нефти саудитов и Путлеровскую рашку
https://inlviv.in.ua/lviv/ya-bachyv-bachyv-ale-take-**********-pryamo-na-gorodi-proburyv-skvazhynu-ta-kachaye-naftu-video
🤣
Да лет 20 минимум ентот "бизнес" процветал!!
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
Млять! А УЧРЕЖДЕНИЕ назвать по имени можно?