Під час будівництва доріг використовуватимуть відходи металургійних підприємств, - Укрметалургпром

Під час будівництва доріг у межах програми "Велике будівництво" будуть використані відходи металургійних підприємств.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрметалургпрому".

У компанії повідомили, що "Укрметалургпром", "Національна асоціація дорожників України" і "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна" підписали тристоронній меморандум про сприяння науково-технічному прогресу в автодорожньому будівництві. Згідно з меморандумом передбачається використання відходів металургійного виробництва в дорожньому будівництві.

"В Україні обсяг шлакових накопичень сягає 160 млн т, використання металургійних шлаків у дорожньому будівництві дозволить вирішити низку екологічних проблем", - сказав президент "Укрметалугпрому" Олександр Каленков.

Він підкреслив, що відходи металургійного виробництва активно використовують найбільш технологічно розвинені країни, забезпечуючи при цьому рециркуляцію економіки, і, на його думку, Україна має розвиватися у цьому напрямку.

"Підписання тристороннього Меморандуму – символ початку активної роботи з впровадження шлаків у дорожнє будівництво", - вважає Каленков.

Зі свого боку директор "Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М.П. Шульгіна" Артем Безуглий наголосив, що застосування шлаків у дорожньому будівництві сприятиме економії фінансових ресурсів. За його словами, поточного року заплановано використання 482 тис. метрів кубічних шлаку, зокрема найбільші обсяги використання плануються на об'єктах "Великого будівництва" (Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка; Н-30 Василівка - Бердянськ; Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв; Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Миколаїв; Н-26 Чугуїв - Мілове).