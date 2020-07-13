Під час будівництва доріг використовуватимуть відходи металургійних підприємств, - Укрметалургпром
Під час будівництва доріг у межах програми "Велике будівництво" будуть використані відходи металургійних підприємств.
Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрметалургпрому".
У компанії повідомили, що "Укрметалургпром", "Національна асоціація дорожників України" і "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна" підписали тристоронній меморандум про сприяння науково-технічному прогресу в автодорожньому будівництві. Згідно з меморандумом передбачається використання відходів металургійного виробництва в дорожньому будівництві.
"В Україні обсяг шлакових накопичень сягає 160 млн т, використання металургійних шлаків у дорожньому будівництві дозволить вирішити низку екологічних проблем", - сказав президент "Укрметалугпрому" Олександр Каленков.
Він підкреслив, що відходи металургійного виробництва активно використовують найбільш технологічно розвинені країни, забезпечуючи при цьому рециркуляцію економіки, і, на його думку, Україна має розвиватися у цьому напрямку.
"Підписання тристороннього Меморандуму – символ початку активної роботи з впровадження шлаків у дорожнє будівництво", - вважає Каленков.
Зі свого боку директор "Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М.П. Шульгіна" Артем Безуглий наголосив, що застосування шлаків у дорожньому будівництві сприятиме економії фінансових ресурсів. За його словами, поточного року заплановано використання 482 тис. метрів кубічних шлаку, зокрема найбільші обсяги використання плануються на об'єктах "Великого будівництва" (Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка; Н-30 Василівка - Бердянськ; Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв; Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Миколаїв; Н-26 Чугуїв - Мілове).
"Отец Елены Зеленской, Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
Все в вродину, все в родину. Свою. Хазяйновитого презЕдента нарід вибрав
https://mcet.com.ua/ru/metallurgicheskie-shlaki-v-dorozhnom-stroitelstve-pobochnyj-no-ne-vtorostepennyj-produkt/
Справочно: шлак мартеновский относится к 4-му классу опасных производственных отходов. По своим свойствам мартеновский шлак при длительном хранении разлагается и кроме того, что даёт существенную осадку фундамента, выделяет в атмосферу отравляющие вещества.
Нигде ни в Европе, ни в Японии он не используется как подушка для дороги. а только как добавка в бетон.
Хвалебная бредятина о чудесном использовании шлака по-украински, только на украинских сайтах.
