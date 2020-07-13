УКР
Під час будівництва доріг використовуватимуть відходи металургійних підприємств, - Укрметалургпром

Під час будівництва доріг у межах програми "Велике будівництво" будуть використані відходи металургійних підприємств.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрметалургпрому".

У компанії повідомили, що "Укрметалургпром", "Національна асоціація дорожників України" і "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна" підписали тристоронній меморандум про сприяння науково-технічному прогресу в автодорожньому будівництві. Згідно з меморандумом передбачається використання відходів металургійного виробництва в дорожньому будівництві.

"В Україні обсяг шлакових накопичень сягає 160 млн т, використання металургійних шлаків у дорожньому будівництві дозволить вирішити низку екологічних проблем", - сказав президент "Укрметалугпрому" Олександр Каленков.

Він підкреслив, що відходи металургійного виробництва активно використовують найбільш технологічно розвинені країни, забезпечуючи при цьому рециркуляцію економіки, і, на його думку, Україна має розвиватися у цьому напрямку.

"Підписання тристороннього Меморандуму – символ початку активної роботи з впровадження шлаків у дорожнє будівництво", - вважає Каленков.

Зі свого боку директор "Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М.П. Шульгіна" Артем Безуглий наголосив, що застосування шлаків у дорожньому будівництві сприятиме економії фінансових ресурсів. За його словами, поточного року заплановано використання 482 тис. метрів кубічних шлаку, зокрема найбільші обсяги використання плануються на об'єктах "Великого будівництва" (Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка; Н-30 Василівка - Бердянськ; Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв; Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Миколаїв; Н-26 Чугуїв - Мілове).

+9
Чисте співпадіння.
"Отец Елены Зеленской, Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
Все в вродину, все в родину. Свою. Хазяйновитого презЕдента нарід вибрав
показати весь коментар
13.07.2020 11:24 Відповісти
+8
Беня и бесплатно?? Не смешите...Эти отходы будут по цене золотого песка
показати весь коментар
13.07.2020 10:59 Відповісти
+5
Хозяева металлургических предприятий Ахметы, Бени бесплатно отдадут отходы или как ?
показати весь коментар
13.07.2020 10:56 Відповісти
Хозяева металлургических предприятий Ахметы, Бени бесплатно отдадут отходы или как ?
показати весь коментар
13.07.2020 10:56 Відповісти
вы прикалываетесь?
показати весь коментар
13.07.2020 10:58 Відповісти
Беня и бесплатно?? Не смешите...Эти отходы будут по цене золотого песка
показати весь коментар
13.07.2020 10:59 Відповісти
Вокруг метзаводов целые горы этого шлака, да они еще дымят загрязняя атмосферу. Наехать на того беню природоохранникам с крупными штрафами, так он был бы рад и бесплатно его отдать. Только у нас продажные госслужащие, чтоб так сделать.
показати весь коментар
13.07.2020 11:21 Відповісти
Беня хозяин зели...Ну кто же на него наедет...
показати весь коментар
13.07.2020 12:52 Відповісти
продаж буде через прозоро
показати весь коментар
13.07.2020 11:42 Відповісти
Чисте співпадіння.
"Отец Елены Зеленской, Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
Все в вродину, все в родину. Свою. Хазяйновитого презЕдента нарід вибрав
показати весь коментар
13.07.2020 11:24 Відповісти
Он не занимается темой, а просто содрал эту тему разработанную еще при совдепии.
показати весь коментар
13.07.2020 11:29 Відповісти
Мариупольские заводы предлагают шлак бесплатно уже несколько лет. Просто автодору не нужен бесплатный материал, с которого нечего распилить.
показати весь коментар
13.07.2020 23:09 Відповісти
Днепропетровской области были уже розовые и зеленые дороги. тоже шлаки использовали. одно плохо - шлаки гигроскопичны. отклонение от технологии и дорога "поплывет".
показати весь коментар
13.07.2020 10:57 Відповісти
Эти шлаки хороши для подушки дороги. А ваш случай, добавляли в асфальт мелкодисперсный мусор. Тогда он не будет держаться. А вот шлак в подушке, смоченый водой и хорошо закатаный держит хорошо. Помню, где-то в 70-х нашу улицу так и сделали без асфальта. Так фактически дорога была бетонной, только камешек выбитых было много.
показати весь коментар
13.07.2020 11:17 Відповісти
При совдепии подушку дороги делали давно из шлаков металлургии. При нормальном уплотнении эта подушка держит хорошо. Никакая гигроскопичность и прочее не влияют. А если смочить и закатать хорошо, то получается фактически бетон. Называется изобрели велосипед.
показати весь коментар
13.07.2020 11:08 Відповісти
Все зависит от того сколько в такую дорогу вкладывать цемента. А он дорогой, и на его экономии в основном и живут дорожные компании.
показати весь коментар
13.07.2020 11:19 Відповісти
А причем здесь цемент? Вы хоть раз видели дорогу из шлака?
показати весь коментар
13.07.2020 11:23 Відповісти
А если сверху покрыть асфальтом и соблюдать технологию, то дорога получится хорошая и намного дешевле.
показати весь коментар
13.07.2020 11:26 Відповісти
Зачем??? Это уже будет дорога золотой, по цене.
показати весь коментар
13.07.2020 11:39 Відповісти
А скрепляться шлак чем будет??? Бетон по вашему состоит только из песка и щебня?
показати весь коментар
13.07.2020 11:38 Відповісти
А подушка из щебня скрепляется цементом?
показати весь коментар
13.07.2020 12:51 Відповісти
И читай внимательно, что я написал. Смоченный шлак и уплотненный катками, получается ПОДУШКА ПО ПРОЧНОСТИ БЕТОНА!!!
показати весь коментар
13.07.2020 12:53 Відповісти
Если тебе этого мало то почитай
https://mcet.com.ua/ru/metallurgicheskie-shlaki-v-dorozhnom-stroitelstve-pobochnyj-no-ne-vtorostepennyj-produkt/
показати весь коментар
13.07.2020 13:03 Відповісти
com.ua???
Справочно: шлак мартеновский относится к 4-му классу опасных производственных отходов. По своим свойствам мартеновский шлак при длительном хранении разлагается и кроме того, что даёт существенную осадку фундамента, выделяет в атмосферу отравляющие вещества.

Нигде ни в Европе, ни в Японии он не используется как подушка для дороги. а только как добавка в бетон.
Хвалебная бредятина о чудесном использовании шлака по-украински, только на украинских сайтах.
показати весь коментар
13.07.2020 13:18 Відповісти
О каком фундаменте идёт речь, если мы тут о строительстве дорог. Плюс, полагаю, что в Европе мартен нет, а значит и мартеновского. Кроме того, есть масса материалов и не из Украине об использовании мартеновского шлака при строительстве дорог. Это ещё не говоря о том, что шлак-то у нас не только мартеновский есть.
показати весь коментар
13.07.2020 23:19 Відповісти
Так отож что ничего нового, но уже два года вокруг да около танцуют, никак не начнут делать. Отличные прочные дороги получаются, в итоге получится ещё и дешевле.
показати весь коментар
13.07.2020 23:11 Відповісти
Тепер можно на дорозі ями любим сміттям засипати
показати весь коментар
13.07.2020 11:10 Відповісти
В одесском магазине у еврея-продавца покупательница спрашивает:
- Послушайте, вы говорите, что это чистый хлопок, а на бирке написано: "синтетика"?!
- Мадам, это же мы моль обманываем
показати весь коментар
13.07.2020 11:17 Відповісти
Приходить чоловік в магазин за кольоровим телевізором. Купив. На другий день приходить і каже продавцю, що ви мені продали чорно-білий телевізор.
Продавець питає покупця: білий - це колір?
Покупець: -колір.
Продавець питає покупця: чорний - це колір?

Покупець: -колір.

Продавець: так що ж ви хочете, у вас телевізор кольоровий!
показати весь коментар
13.07.2020 11:47 Відповісти
О, тепер відходи будуть державі продавати. Раніше ще доплачували, щоб забирати. Гарно влаштувалась жидва
показати весь коментар
13.07.2020 11:53 Відповісти
Знову, щось не так.? От дебІл! Коли вже тебе жаба заздрості задавить?
показати весь коментар
13.07.2020 12:05 Відповісти
Наконец-то разродились! Искренне хочу пожелать , чтобы у нас получилось, как у людей.В добрый путь!
показати весь коментар
13.07.2020 12:03 Відповісти
Ещё в 60х- 70х разработана технология Шлако Щелочных Вяжущих.Бросовый цемент марок 1200-1400 ,тогда как современный цемент -максимум 600.Особенность бетонов на ШЩВ -высокая трещиностойкость,упругость ,морозостойкость и не поддаётся коррозии.Разработаны технологии и в дорожном строительстве.Все эти разработки -от КПИ..То что сейчас предлагается -каменный век.Так можно использовать только шлак из отвалов.Сами металлурги могут производить ШЩВ, как побочный,но очень выгодный продукт,с высокими экологическими свойствами.Причём в дело могут идти отходы металлообработки,пыль- унос от цемзаводов,отходы хим предприятий.
показати весь коментар
13.07.2020 12:07 Відповісти
отвальный-можно пускать на подушку, так и делали в совке, сверху-щебень, потом асфальт, граншлак тоже можно но лучше из него делать цемент, а вот к примеру зольные шлаки с ТЭЦ работающих на угле, можно смело добавлять в асфальт, прекрасный наполнитель, например на Приднепровской ТЭЦ, его там миллионы тонн скопилось, может уже и начали использовать, не знаю
показати весь коментар
13.07.2020 12:13 Відповісти
Здається,вже обговорено і про те,в чиїх інтересах шлакове сміття буде втридорога продаватись,і про високі вимоги до технологій будівництва подібних доріг,що безсумнівно ,підніме їх ціну,і про зростання відкатів при дор. будівництві,що вже досягають інколи до 40 %....
показати весь коментар
13.07.2020 13:34 Відповісти
Втридорога это значит в три раза дороже. Учитывая, что в данный момент многие предприятия готовы отдавать шлак за условную 1 грн...
показати весь коментар
13.07.2020 23:08 Відповісти
В свое время за эти шлаковые кучи бандюки людей убивали. А тут - экологические проблемы решать? Что-то не верится.
показати весь коментар
13.07.2020 13:55 Відповісти
Зебіли,готуйтеся! Вас будуть використовувати при будівництві доріг. Але якої якості будуть ті "дороги" зараз не важко спрогнозувати😁
показати весь коментар
13.07.2020 14:56 Відповісти
Идея хорошая и не новая. К тому же активно используется в других странах. Так что давайте уже переходить от слов к действиям, тем более, что вполне очевидно, что наши дороги уже давно нуждаются в работе.
показати весь коментар
13.07.2020 23:06 Відповісти
Те, що викидалось, тепер буде продаватись державі за наш з вами кошт. Ну і прокладки також свою маржу впихнуть у вартість. Шикарна схема по дерибану бюджету)))
показати весь коментар
18.07.2020 08:41 Відповісти
 
 