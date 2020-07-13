РУС
При строительстве дорог будут использовать отходы металлургических предприятий, - Укрметаллургпром

При строительстве дорог в рамках программы "Большое строительство" будут использованы отходы металлургических предприятий.

Об этом идет речь в сообщении на сайте "Укрметаллургпрома".

В компании сообщили, что "Укрметаллургпром", "Национальная ассоциация дорожников Украины" и "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. М.П. Шульгина" подписали трехсторонний меморандум о содействии научно-техническому прогрессу в автодорожном строительстве. Согласно меморандуму предусматривается использование отходов металлургического производства в дорожном строительстве.

"В Украине объем шлаковых накоплений достигает 160 млн т., и использование металлургических шлаков в дорожном строительстве позволит решить ряд экологических проблем", - сказал президент "Укрметаллугпрома" Александр Каленков.

Он отметил, что отходы металлургического производства активно используют наиболее технологически развитые страны, обеспечивая при этом рециркуляцию экономики, и, по его мнению, Украина должна развиваться в этом направлении.

"Подписание трехстороннего Меморандума — символ начала активной работы над внедрением шлаков в дорожном строительстве", - считает Каленков.

В свою очередь директор "Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П. Шульгина" Артем Безуглый подчеркнул, что применение шлаков в дорожном строительстве будет способствовать экономии финансовых ресурсов. По его словам, в текущем году запланировано использование 482 тыс. метров кубических шлака, в частности наибольшие объемы использования планируются на объектах "Большого строительства" (Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка; Н-30 Васильевка — Бердянск; Н-11 Днепр — Кривий Рог — Николаев; Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог- Николаев; Н-26 Чугуев – Милово).

Чисте співпадіння.
"Отец Елены Зеленской, Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
Все в вродину, все в родину. Свою. Хазяйновитого презЕдента нарід вибрав
13.07.2020 11:24 Ответить
Беня и бесплатно?? Не смешите...Эти отходы будут по цене золотого песка
13.07.2020 10:59 Ответить
Хозяева металлургических предприятий Ахметы, Бени бесплатно отдадут отходы или как ?
13.07.2020 10:56 Ответить
вы прикалываетесь?
13.07.2020 10:58 Ответить
Вокруг метзаводов целые горы этого шлака, да они еще дымят загрязняя атмосферу. Наехать на того беню природоохранникам с крупными штрафами, так он был бы рад и бесплатно его отдать. Только у нас продажные госслужащие, чтоб так сделать.
13.07.2020 11:21 Ответить
Беня хозяин зели...Ну кто же на него наедет...
13.07.2020 12:52 Ответить
Он не занимается темой, а просто содрал эту тему разработанную еще при совдепии.
13.07.2020 11:29 Ответить
Мариупольские заводы предлагают шлак бесплатно уже несколько лет. Просто автодору не нужен бесплатный материал, с которого нечего распилить.
13.07.2020 23:09 Ответить
Днепропетровской области были уже розовые и зеленые дороги. тоже шлаки использовали. одно плохо - шлаки гигроскопичны. отклонение от технологии и дорога "поплывет".
13.07.2020 10:57 Ответить
Эти шлаки хороши для подушки дороги. А ваш случай, добавляли в асфальт мелкодисперсный мусор. Тогда он не будет держаться. А вот шлак в подушке, смоченый водой и хорошо закатаный держит хорошо. Помню, где-то в 70-х нашу улицу так и сделали без асфальта. Так фактически дорога была бетонной, только камешек выбитых было много.
13.07.2020 11:17 Ответить
При совдепии подушку дороги делали давно из шлаков металлургии. При нормальном уплотнении эта подушка держит хорошо. Никакая гигроскопичность и прочее не влияют. А если смочить и закатать хорошо, то получается фактически бетон. Называется изобрели велосипед.
13.07.2020 11:08 Ответить
Все зависит от того сколько в такую дорогу вкладывать цемента. А он дорогой, и на его экономии в основном и живут дорожные компании.
13.07.2020 11:19 Ответить
А причем здесь цемент? Вы хоть раз видели дорогу из шлака?
13.07.2020 11:23 Ответить
А если сверху покрыть асфальтом и соблюдать технологию, то дорога получится хорошая и намного дешевле.
13.07.2020 11:26 Ответить
Зачем??? Это уже будет дорога золотой, по цене.
13.07.2020 11:39 Ответить
А скрепляться шлак чем будет??? Бетон по вашему состоит только из песка и щебня?
13.07.2020 11:38 Ответить
А подушка из щебня скрепляется цементом?
13.07.2020 12:51 Ответить
И читай внимательно, что я написал. Смоченный шлак и уплотненный катками, получается ПОДУШКА ПО ПРОЧНОСТИ БЕТОНА!!!
13.07.2020 12:53 Ответить
Если тебе этого мало то почитай
https://mcet.com.ua/ru/metallurgicheskie-shlaki-v-dorozhnom-stroitelstve-pobochnyj-no-ne-vtorostepennyj-produkt/
13.07.2020 13:03 Ответить
com.ua???
Справочно: шлак мартеновский относится к 4-му классу опасных производственных отходов. По своим свойствам мартеновский шлак при длительном хранении разлагается и кроме того, что даёт существенную осадку фундамента, выделяет в атмосферу отравляющие вещества.

Нигде ни в Европе, ни в Японии он не используется как подушка для дороги. а только как добавка в бетон.
Хвалебная бредятина о чудесном использовании шлака по-украински, только на украинских сайтах.
13.07.2020 13:18 Ответить
О каком фундаменте идёт речь, если мы тут о строительстве дорог. Плюс, полагаю, что в Европе мартен нет, а значит и мартеновского. Кроме того, есть масса материалов и не из Украине об использовании мартеновского шлака при строительстве дорог. Это ещё не говоря о том, что шлак-то у нас не только мартеновский есть.
13.07.2020 23:19 Ответить
Так отож что ничего нового, но уже два года вокруг да около танцуют, никак не начнут делать. Отличные прочные дороги получаются, в итоге получится ещё и дешевле.
13.07.2020 23:11 Ответить
Тепер можно на дорозі ями любим сміттям засипати
13.07.2020 11:10 Ответить
В одесском магазине у еврея-продавца покупательница спрашивает:
- Послушайте, вы говорите, что это чистый хлопок, а на бирке написано: "синтетика"?!
- Мадам, это же мы моль обманываем
13.07.2020 11:17 Ответить
Приходить чоловік в магазин за кольоровим телевізором. Купив. На другий день приходить і каже продавцю, що ви мені продали чорно-білий телевізор.
Продавець питає покупця: білий - це колір?
Покупець: -колір.
Продавець питає покупця: чорний - це колір?

Покупець: -колір.

Продавець: так що ж ви хочете, у вас телевізор кольоровий!
13.07.2020 11:47 Ответить
О, тепер відходи будуть державі продавати. Раніше ще доплачували, щоб забирати. Гарно влаштувалась жидва
13.07.2020 11:53 Ответить
Знову, щось не так.? От дебІл! Коли вже тебе жаба заздрості задавить?
13.07.2020 12:05 Ответить
Наконец-то разродились! Искренне хочу пожелать , чтобы у нас получилось, как у людей.В добрый путь!
13.07.2020 12:03 Ответить
Ещё в 60х- 70х разработана технология Шлако Щелочных Вяжущих.Бросовый цемент марок 1200-1400 ,тогда как современный цемент -максимум 600.Особенность бетонов на ШЩВ -высокая трещиностойкость,упругость ,морозостойкость и не поддаётся коррозии.Разработаны технологии и в дорожном строительстве.Все эти разработки -от КПИ..То что сейчас предлагается -каменный век.Так можно использовать только шлак из отвалов.Сами металлурги могут производить ШЩВ, как побочный,но очень выгодный продукт,с высокими экологическими свойствами.Причём в дело могут идти отходы металлообработки,пыль- унос от цемзаводов,отходы хим предприятий.
13.07.2020 12:07 Ответить
отвальный-можно пускать на подушку, так и делали в совке, сверху-щебень, потом асфальт, граншлак тоже можно но лучше из него делать цемент, а вот к примеру зольные шлаки с ТЭЦ работающих на угле, можно смело добавлять в асфальт, прекрасный наполнитель, например на Приднепровской ТЭЦ, его там миллионы тонн скопилось, может уже и начали использовать, не знаю
13.07.2020 12:13 Ответить
Здається,вже обговорено і про те,в чиїх інтересах шлакове сміття буде втридорога продаватись,і про високі вимоги до технологій будівництва подібних доріг,що безсумнівно ,підніме їх ціну,і про зростання відкатів при дор. будівництві,що вже досягають інколи до 40 %....
13.07.2020 13:34 Ответить
Втридорога это значит в три раза дороже. Учитывая, что в данный момент многие предприятия готовы отдавать шлак за условную 1 грн...
13.07.2020 23:08 Ответить
В свое время за эти шлаковые кучи бандюки людей убивали. А тут - экологические проблемы решать? Что-то не верится.
13.07.2020 13:55 Ответить
Зебіли,готуйтеся! Вас будуть використовувати при будівництві доріг. Але якої якості будуть ті "дороги" зараз не важко спрогнозувати😁
13.07.2020 14:56 Ответить
Идея хорошая и не новая. К тому же активно используется в других странах. Так что давайте уже переходить от слов к действиям, тем более, что вполне очевидно, что наши дороги уже давно нуждаются в работе.
13.07.2020 23:06 Ответить
Те, що викидалось, тепер буде продаватись державі за наш з вами кошт. Ну і прокладки також свою маржу впихнуть у вартість. Шикарна схема по дерибану бюджету)))
18.07.2020 08:41 Ответить
 
 