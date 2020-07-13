При строительстве дорог будут использовать отходы металлургических предприятий, - Укрметаллургпром

При строительстве дорог в рамках программы "Большое строительство" будут использованы отходы металлургических предприятий.

Об этом идет речь в сообщении на сайте "Укрметаллургпрома".



В компании сообщили, что "Укрметаллургпром", "Национальная ассоциация дорожников Украины" и "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. М.П. Шульгина" подписали трехсторонний меморандум о содействии научно-техническому прогрессу в автодорожном строительстве. Согласно меморандуму предусматривается использование отходов металлургического производства в дорожном строительстве.



"В Украине объем шлаковых накоплений достигает 160 млн т., и использование металлургических шлаков в дорожном строительстве позволит решить ряд экологических проблем", - сказал президент "Укрметаллугпрома" Александр Каленков.



Он отметил, что отходы металлургического производства активно используют наиболее технологически развитые страны, обеспечивая при этом рециркуляцию экономики, и, по его мнению, Украина должна развиваться в этом направлении.



"Подписание трехстороннего Меморандума — символ начала активной работы над внедрением шлаков в дорожном строительстве", - считает Каленков.



В свою очередь директор "Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П. Шульгина" Артем Безуглый подчеркнул, что применение шлаков в дорожном строительстве будет способствовать экономии финансовых ресурсов. По его словам, в текущем году запланировано использование 482 тыс. метров кубических шлака, в частности наибольшие объемы использования планируются на объектах "Большого строительства" (Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка; Н-30 Васильевка — Бердянск; Н-11 Днепр — Кривий Рог — Николаев; Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог- Николаев; Н-26 Чугуев – Милово).