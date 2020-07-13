При строительстве дорог будут использовать отходы металлургических предприятий, - Укрметаллургпром
При строительстве дорог в рамках программы "Большое строительство" будут использованы отходы металлургических предприятий.
Об этом идет речь в сообщении на сайте "Укрметаллургпрома".
В компании сообщили, что "Укрметаллургпром", "Национальная ассоциация дорожников Украины" и "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. М.П. Шульгина" подписали трехсторонний меморандум о содействии научно-техническому прогрессу в автодорожном строительстве. Согласно меморандуму предусматривается использование отходов металлургического производства в дорожном строительстве.
"В Украине объем шлаковых накоплений достигает 160 млн т., и использование металлургических шлаков в дорожном строительстве позволит решить ряд экологических проблем", - сказал президент "Укрметаллугпрома" Александр Каленков.
Он отметил, что отходы металлургического производства активно используют наиболее технологически развитые страны, обеспечивая при этом рециркуляцию экономики, и, по его мнению, Украина должна развиваться в этом направлении.
"Подписание трехстороннего Меморандума — символ начала активной работы над внедрением шлаков в дорожном строительстве", - считает Каленков.
В свою очередь директор "Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П. Шульгина" Артем Безуглый подчеркнул, что применение шлаков в дорожном строительстве будет способствовать экономии финансовых ресурсов. По его словам, в текущем году запланировано использование 482 тыс. метров кубических шлака, в частности наибольшие объемы использования планируются на объектах "Большого строительства" (Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка; Н-30 Васильевка — Бердянск; Н-11 Днепр — Кривий Рог — Николаев; Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог- Николаев; Н-26 Чугуев – Милово).
"Отец Елены Зеленской, Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
Все в вродину, все в родину. Свою. Хазяйновитого презЕдента нарід вибрав
https://mcet.com.ua/ru/metallurgicheskie-shlaki-v-dorozhnom-stroitelstve-pobochnyj-no-ne-vtorostepennyj-produkt/
Справочно: шлак мартеновский относится к 4-му классу опасных производственных отходов. По своим свойствам мартеновский шлак при длительном хранении разлагается и кроме того, что даёт существенную осадку фундамента, выделяет в атмосферу отравляющие вещества.
Нигде ни в Европе, ни в Японии он не используется как подушка для дороги. а только как добавка в бетон.
Хвалебная бредятина о чудесном использовании шлака по-украински, только на украинских сайтах.
