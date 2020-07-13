Будівельники направили лист Кабміну з проханням відновити ліцензії

Конфедерація будівельників України закликає уряд якомога швидше вирішити проблеми, що виникли на ринку ліцензування у будівельній галузі внаслідок ухвалення Постанови КМУ № 219 від 13 березня 2020 року.

У відкритому листі КБУ до Кабміну йдеться про те, що з моменту введення в дію постанови на будівельному ринку утворився правовий хаос, заблокована робота сотень будкомпаній, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні виникла вкрай складна ситуація в будівельній галузі: відповідно до Законів України для здійснення господарської діяльності у будівництві необхідна ліцензія, а відповідно до постанов Кабінету Міністрів України — сертифікат; не визначено правові норми щодо дії безстрокових ліцензій на будівельну діяльність, які видані до дати набуття чинності Постанови № 218 (видано більше 30000 ліцензій); ліцензіати позбавлені можливості вчиняти дії щодо зупинення, відновлення дії та анулювання ліцензій, вносити зміни до Переліку видів робіт виданих ліцензій, оскільки відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" приймати такі рішення має право тільки орган ліцензування, а він на сьогодні не визначений", - зазначає у листі Президент КБУ Лев Парцхаладзе.

Через правові нестиковки, кажуть у КБУ, не може здійснюватися державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд за будь-яким будівництвом, сотні підрядних організацій опинилися в нерівних умовах з конкурентами, зокрема, не можуть брати участь в тендерах на закупівлю послуг з будівництва об’єктів, у тому числі за державними замовленнями, що за класом наслідків (відповідальності) належать до будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3).

"З метою усунення перешкод допуску суб’єктів господарювання до ринку надання будівельних послуг, закликаємо Вас вжити невідкладних заходів щодо відновлення ліцензування будівництва на період, поки не запрацюють нові зміни щодо порядку здійснення суб’єктами будівництва своєї господарської діяльності", - йдеться у листі КБУ до Кабміну.



