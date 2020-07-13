УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10415 відвідувачів онлайн
Новини
5 263 11

Будівельники направили лист Кабміну з проханням відновити ліцензії

Будівельники направили лист Кабміну з проханням відновити ліцензії

Конфедерація будівельників України закликає уряд якомога швидше вирішити проблеми, що виникли на ринку ліцензування у будівельній галузі внаслідок ухвалення Постанови КМУ № 219 від 13 березня 2020 року.

У відкритому листі КБУ до Кабміну йдеться про те, що з моменту введення в дію постанови на будівельному ринку утворився правовий хаос, заблокована робота сотень будкомпаній, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні виникла вкрай складна ситуація в будівельній галузі: відповідно до Законів України для здійснення господарської діяльності у будівництві необхідна ліцензія, а відповідно до постанов Кабінету Міністрів України — сертифікат; не визначено правові норми щодо дії безстрокових ліцензій на будівельну діяльність, які видані до дати набуття чинності Постанови № 218 (видано більше 30000 ліцензій); ліцензіати позбавлені можливості вчиняти дії щодо зупинення, відновлення дії та анулювання ліцензій, вносити зміни до Переліку видів робіт виданих ліцензій, оскільки відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" приймати такі рішення має право тільки орган ліцензування, а він на сьогодні не визначений", - зазначає у листі Президент КБУ Лев Парцхаладзе.

Через правові нестиковки, кажуть у КБУ, не може здійснюватися державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд за будь-яким будівництвом, сотні підрядних організацій опинилися в нерівних умовах з конкурентами, зокрема, не можуть брати участь в тендерах на закупівлю послуг з будівництва об’єктів, у тому числі за державними замовленнями, що за класом наслідків (відповідальності) належать до будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3).

"З метою усунення перешкод допуску суб’єктів господарювання до ринку надання будівельних послуг, закликаємо Вас вжити невідкладних заходів щодо відновлення ліцензування будівництва на період, поки не запрацюють нові зміни щодо порядку здійснення суб’єктами будівництва своєї господарської діяльності", - йдеться у листі КБУ до Кабміну.

Будівельники направили лист Кабміну з проханням відновити ліцензії 01
Будівельники направили лист Кабміну з проханням відновити ліцензії 02

Автор: 

бізнес (2077) Кабмін (14310) ліцензія (855) будівництво (3063) Парцхаладзе Лев (211)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Платишь взятки за лицензии и разрешения заводишь связи, платишь взятки чтобы у твоих конкурентов эти лицензии и разрешения забрали. И тут - раз. И все эти разрешения- лицензии отменили. А деньги тебе никто возвращать не будет. На рынок приходят конкуренты которые не будут тратиться на все эти лицензии-разрешения. Обидно. Не порядок.
показати весь коментар
13.07.2020 13:03 Відповісти
+2
бараны просят, что б их обрили??))))
показати весь коментар
13.07.2020 12:49 Відповісти
+2
и все эти дебилы-строители голосовали за Зебила и главное что б не Порошенко..
показати весь коментар
13.07.2020 13:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бараны просят, что б их обрили??))))
показати весь коментар
13.07.2020 12:49 Відповісти
Платишь взятки за лицензии и разрешения заводишь связи, платишь взятки чтобы у твоих конкурентов эти лицензии и разрешения забрали. И тут - раз. И все эти разрешения- лицензии отменили. А деньги тебе никто возвращать не будет. На рынок приходят конкуренты которые не будут тратиться на все эти лицензии-разрешения. Обидно. Не порядок.
показати весь коментар
13.07.2020 13:03 Відповісти
я так понимаю, кабмин денех хочет)..от всех и от старых и от новых)
показати весь коментар
13.07.2020 13:09 Відповісти
и все эти дебилы-строители голосовали за Зебила и главное что б не Порошенко..
показати весь коментар
13.07.2020 13:02 Відповісти
Хочеш, дурню, жити в будинку, збудованому шарашкиною конторою без сертифіката-ліцензії з колгоспниками-заробітчанами в якості "рабсили"? І нехай тобі газ проведуть теж заробітчани без допуску до такої роботи...
показати весь коментар
13.07.2020 15:14 Відповісти
Живу счастливо в частном доме, построенном без всяких разрешений и лицензий строителями с Западной Украины. Большое им спасибо! Газ тоже есть
показати весь коментар
13.07.2020 15:57 Відповісти
За рік з копійками, ви перетворилися з людей на "просяще" бидло. Наобирали
показати весь коментар
13.07.2020 13:04 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2020 13:24 Відповісти
Направить их к Михо.Тот быстро разберётся ,чем пахнет ,и что надо предпринять.
показати весь коментар
13.07.2020 13:32 Відповісти
О!
Таварищ Парцхаладзе - известный барец за правду!
показати весь коментар
13.07.2020 15:48 Відповісти
Строительная индустрия это двигатель экономики. Не должно быть никаких преград.
показати весь коментар
13.07.2020 18:49 Відповісти
 
 