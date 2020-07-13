РУС
Строители направили письмо Кабмину с просьбой восстановить лицензии

Конфедерация строителей Украины (КСУ) призывает правительство как можно скорее решить проблемы, возникшие на рынке лицензирования в строительной отрасли в результате принятия Постановления КМУ № 219 от 13 марта 2020 года.

 В открытом письме КСУ в Кабмин говорится, что с момента введения в действие постановления на строительном рынке образовался правовой хаос, заблокирована работа сотен стройкомпаний, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день возникла крайне сложная ситуация в строительной отрасли: в соответствии с Законами Украины для осуществления хозяйственной деятельности в строительстве необходима лицензия, а в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины - сертификат; не определены правовые нормы о действии бессрочных лицензий на строительную деятельность, выданные до вступления в силу Постановления № 218 (выданы более 30 000 лицензий) лицензиаты лишены возможности совершать действия по остановке, возобновлению действия и аннулированию лицензий, вносить изменения в Перечень видов работ выданных лицензий, поскольку в соответствии с Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" принимать такие решения имеет право только орган лицензирования, а он на сегодня не определен", - отмечает в письме Президент КСУ Лев Парцхаладзе.

Из-за правовых нестыковок, говорят в КСУ, не может осуществляться государственный архитектурно-строительный контроль и надзор за любым строительством, сотни подрядных организаций оказались в неравных условиях с конкурентами, в частности, не могут участвовать в тендерах на закупку услуг по строительству объектов, в том числе по государственным заказам, что по классу последствий (ответственности) относятся к строительству объектов со средними (СС2) и значительными последствиями (СС3).

"С целью устранения препятствий допуску субъектов хозяйствования к рынку предоставления строительных услуг, призываем Вас принять безотлагательные меры по восстановлению лицензирования строительства на период, пока не заработают новые изменения относительно порядка осуществления субъектами строительства своей хозяйственной деятельности", - говорится в письме КСУ в Кабмин.

бизнес (1632) Кабмин (14095) лицензия (179) строительство (2005) Парцхаладзе Лев (45)
+6
Платишь взятки за лицензии и разрешения заводишь связи, платишь взятки чтобы у твоих конкурентов эти лицензии и разрешения забрали. И тут - раз. И все эти разрешения- лицензии отменили. А деньги тебе никто возвращать не будет. На рынок приходят конкуренты которые не будут тратиться на все эти лицензии-разрешения. Обидно. Не порядок.
13.07.2020 13:03 Ответить
+2
бараны просят, что б их обрили??))))
13.07.2020 12:49 Ответить
+2
и все эти дебилы-строители голосовали за Зебила и главное что б не Порошенко..
13.07.2020 13:02 Ответить
13.07.2020 13:03 Ответить
13.07.2020 13:02 Ответить
Хочеш, дурню, жити в будинку, збудованому шарашкиною конторою без сертифіката-ліцензії з колгоспниками-заробітчанами в якості "рабсили"? І нехай тобі газ проведуть теж заробітчани без допуску до такої роботи...
13.07.2020 15:14 Ответить
Живу счастливо в частном доме, построенном без всяких разрешений и лицензий строителями с Западной Украины. Большое им спасибо! Газ тоже есть
13.07.2020 15:57 Ответить
За рік з копійками, ви перетворилися з людей на "просяще" бидло. Наобирали
13.07.2020 13:04 Ответить
13.07.2020 13:24 Ответить
Направить их к Михо.Тот быстро разберётся ,чем пахнет ,и что надо предпринять.
13.07.2020 13:32 Ответить
О!
Таварищ Парцхаладзе - известный барец за правду!
13.07.2020 15:48 Ответить
Строительная индустрия это двигатель экономики. Не должно быть никаких преград.
13.07.2020 18:49 Ответить
 
 