Строители направили письмо Кабмину с просьбой восстановить лицензии

Конфедерация строителей Украины (КСУ) призывает правительство как можно скорее решить проблемы, возникшие на рынке лицензирования в строительной отрасли в результате принятия Постановления КМУ № 219 от 13 марта 2020 года.

В открытом письме КСУ в Кабмин говорится, что с момента введения в действие постановления на строительном рынке образовался правовой хаос, заблокирована работа сотен стройкомпаний, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день возникла крайне сложная ситуация в строительной отрасли: в соответствии с Законами Украины для осуществления хозяйственной деятельности в строительстве необходима лицензия, а в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины - сертификат; не определены правовые нормы о действии бессрочных лицензий на строительную деятельность, выданные до вступления в силу Постановления № 218 (выданы более 30 000 лицензий) лицензиаты лишены возможности совершать действия по остановке, возобновлению действия и аннулированию лицензий, вносить изменения в Перечень видов работ выданных лицензий, поскольку в соответствии с Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" принимать такие решения имеет право только орган лицензирования, а он на сегодня не определен", - отмечает в письме Президент КСУ Лев Парцхаладзе.

Из-за правовых нестыковок, говорят в КСУ, не может осуществляться государственный архитектурно-строительный контроль и надзор за любым строительством, сотни подрядных организаций оказались в неравных условиях с конкурентами, в частности, не могут участвовать в тендерах на закупку услуг по строительству объектов, в том числе по государственным заказам, что по классу последствий (ответственности) относятся к строительству объектов со средними (СС2) и значительными последствиями (СС3).

"С целью устранения препятствий допуску субъектов хозяйствования к рынку предоставления строительных услуг, призываем Вас принять безотлагательные меры по восстановлению лицензирования строительства на период, пока не заработают новые изменения относительно порядка осуществления субъектами строительства своей хозяйственной деятельности", - говорится в письме КСУ в Кабмин.



