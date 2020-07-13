УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9947 відвідувачів онлайн
Новини
1 053 12

Нинішнє тарифне регулювання не дає можливості розвиватися державним обленерго, - заступник голови ФДМУ Ігнатовський

Нинішнє тарифне регулювання не дає можливості розвиватися державним обленерго, - заступник голови ФДМУ Ігнатовський

Нинішнє тарифне регулювання не дає можливості розвитку для державних обленерго і не стимулює інвестування в них.

Про це заявив заступник голови Фонду держмайна України Сергій Ігнатовський, передають Українські новини.

Ігнатовський стверджує, що кожна залучена гривня в розвиток електромереж дає 4-6 грн інвестицій та створює додаткові робочі місця. Але за моделі регулювання "Витрати+" немає можливості стимулювати розвиток та інвестувати в електромережі нові гроші. Експерт із Фонду Держмайна переконаний - за таких умова ніхто не захоче придбати активи державних обленерго.

Олександр Візір, голова спілки "Розумні електромережі України" зазначив: "Інвестор коли купує акції обленерго він, як будь-який інвестор думає насамперед коли інвестиції йому повернуться. За сьогоднішньої моделі "Витрати+" можна сказати, що ці інвестиції не повернуть ніколи".

Раніше, нардепка фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Людмила Буймістер стверджувала, що приватизація державних обленерго не буде здійснена без зміни підходу до тарифоутворення і переходу на RAB-тариф.

Експерти міжнародної аудиторської компанії "Ernst & Young" також вважають, що для приватизації державних обленерго потрібно створити зрозумілі для інвесторів умови. Керівник відділу супроводу угод "Ernst & Young" Богдан Ярмоленко зазначив, що при впровадженні RAB-тарифу необхідно враховувати показники, на які дивляться інвестори - ставку доходності від вкладених інвестицій. Експерт пропонує визначати ставку доходності на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC), оскільки це важливо для іноземних інтересантів, що цікавились приватизацією українських ОСР.

Автор: 

обленерго (414) тарифи (2108)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Вообще красиво обворовывают людей. Почему при приватизации сетей в тариф закладывали цену на ремонт и реконструкцию сетей, а как такую не проводили. Загнали энергосети в разруху, а теперь подавай с бюджета деньги на реконструкцию ЧАСТНЫХ энергосетей или будут подымать тарифы.
показати весь коментар
13.07.2020 15:39 Відповісти
+8
а что государственные облэнерго еще остались?? Назовите хоть одно...пи..дуны....
показати весь коментар
13.07.2020 15:42 Відповісти
+5
А они остались, эти гос. облэнерго?
Хотя вопрос риторический.
показати весь коментар
13.07.2020 15:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вообще красиво обворовывают людей. Почему при приватизации сетей в тариф закладывали цену на ремонт и реконструкцию сетей, а как такую не проводили. Загнали энергосети в разруху, а теперь подавай с бюджета деньги на реконструкцию ЧАСТНЫХ энергосетей или будут подымать тарифы.
показати весь коментар
13.07.2020 15:39 Відповісти
а что государственные облэнерго еще остались?? Назовите хоть одно...пи..дуны....
показати весь коментар
13.07.2020 15:42 Відповісти
Как говорится, очередная схема.
показати весь коментар
13.07.2020 15:45 Відповісти
Просто кушать очень хоцца...
показати весь коментар
13.07.2020 15:54 Відповісти
А они остались, эти гос. облэнерго?
Хотя вопрос риторический.
показати весь коментар
13.07.2020 15:55 Відповісти
О#yeть можно! В Украине самый дорогой тариф на электроэнергию в Европе при самой иаленькой зарплате. Там почему то инвесторам хватает, а у нас нет. Может ахметовым григоришинам с коломойскими аппетит умерить.
показати весь коментар
13.07.2020 16:12 Відповісти
Низя. Где же они харчеватся будут?
Нинішнє тарифне регулювання не дає можливості розвиватися державним обленерго, - заступник голови ФДМУ Ігнатовський - Цензор.НЕТ 7614
показати весь коментар
13.07.2020 16:40 Відповісти
Сколько бабла вливает Заметка в этих "экспертов"...
показати весь коментар
13.07.2020 16:16 Відповісти
За 200 гривень такие експерды на вокзале стоят с табличками *ищу работу*.
показати весь коментар
13.07.2020 16:24 Відповісти
Хватит уже пускать в ефир Ахметовских уголовников выдавая их за експердов предлагающих повысить тарифы для населения
показати весь коментар
13.07.2020 16:22 Відповісти
а що, ахметови і К" на чолі з семимісячним з Чайківщини ще не всі обленерго приХВатизували?
показати весь коментар
13.07.2020 16:28 Відповісти
А не пор бы всех этих кто грабит народ,на вилах в Днепр снасти? Я именно о украинском народе.А то у некоторых тут гешефт,как то затянулся!
показати весь коментар
13.07.2020 16:57 Відповісти
 
 