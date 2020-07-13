Нинішнє тарифне регулювання не дає можливості розвиватися державним обленерго, - заступник голови ФДМУ Ігнатовський

Нинішнє тарифне регулювання не дає можливості розвитку для державних обленерго і не стимулює інвестування в них.

Про це заявив заступник голови Фонду держмайна України Сергій Ігнатовський, передають Українські новини.

Ігнатовський стверджує, що кожна залучена гривня в розвиток електромереж дає 4-6 грн інвестицій та створює додаткові робочі місця. Але за моделі регулювання "Витрати+" немає можливості стимулювати розвиток та інвестувати в електромережі нові гроші. Експерт із Фонду Держмайна переконаний - за таких умова ніхто не захоче придбати активи державних обленерго.

Олександр Візір, голова спілки "Розумні електромережі України" зазначив: "Інвестор коли купує акції обленерго він, як будь-який інвестор думає насамперед коли інвестиції йому повернуться. За сьогоднішньої моделі "Витрати+" можна сказати, що ці інвестиції не повернуть ніколи".

Раніше, нардепка фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Людмила Буймістер стверджувала, що приватизація державних обленерго не буде здійснена без зміни підходу до тарифоутворення і переходу на RAB-тариф.

Експерти міжнародної аудиторської компанії "Ernst & Young" також вважають, що для приватизації державних обленерго потрібно створити зрозумілі для інвесторів умови. Керівник відділу супроводу угод "Ernst & Young" Богдан Ярмоленко зазначив, що при впровадженні RAB-тарифу необхідно враховувати показники, на які дивляться інвестори - ставку доходності від вкладених інвестицій. Експерт пропонує визначати ставку доходності на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC), оскільки це важливо для іноземних інтересантів, що цікавились приватизацією українських ОСР.