1 053 12

Нынешнее тарифное регулирование не дает возможности развиваться государственным облэнерго, - замглавы ФГИУ Игнатовский

Нынешнее тарифное регулирование не дает возможности развития для государственных облэнерго и не стимулирует инвестирование в них.

Об этом заявил заместитель председателя Фонда госимущества Украины Сергей Игнатовский, передают Українські новини.

Игнатовский утверждает, что каждая привлеченная гривна в развитие электросетей дает 4-6 грн инвестиций и дополнительные рабочие места. Но при модели регулирования "Расходы+" нет возможности стимулировать развитие и инвестировать в электросети новые деньги. Эксперт из Фонда госимущества уверен - при таких условиях никто не захочет приобрести активы государственных облэнерго.


Александр Визир, председатель союза "Умные электросети Украины" отметил: "Инвестор когда покупает акции облэнерго он, как любой инвестор думает в первую очередь когда инвестиции ему вернутся. При сегодняшней модели "Расходы+" можно сказать, что эти инвестиции не вернутся никогда".


Ранее, нардеп фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Людмила Буймистер утверждала, что приватизация государственных облэнерго не будет произведена без изменения подхода к тарифообразования и перехода на RAB-тариф .


Эксперты международной аудиторской компании "Ernst & Young" также считают, что для приватизации государственных облэнерго нужно создать понятные для инвесторов условия. Руководитель отдела сопровождения сделок "Ernst & Young" Богдан Ярмоленко отметил, что при внедрении RAB-тарифа необходимо учитывать показатели, на которые смотрят инвесторы - ставка доходности от вложенных инвестиций. Эксперт предлагает определять ставку доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC), поскольку это важно для иностранных интересантов, которые интересовались приватизацией украинских ОСР.

+10
Вообще красиво обворовывают людей. Почему при приватизации сетей в тариф закладывали цену на ремонт и реконструкцию сетей, а как такую не проводили. Загнали энергосети в разруху, а теперь подавай с бюджета деньги на реконструкцию ЧАСТНЫХ энергосетей или будут подымать тарифы.
13.07.2020 15:39 Ответить
+8
а что государственные облэнерго еще остались?? Назовите хоть одно...пи..дуны....
13.07.2020 15:42 Ответить
+5
А они остались, эти гос. облэнерго?
Хотя вопрос риторический.
13.07.2020 15:55 Ответить
Как говорится, очередная схема.
13.07.2020 15:45 Ответить
Просто кушать очень хоцца...
13.07.2020 15:54 Ответить
О#yeть можно! В Украине самый дорогой тариф на электроэнергию в Европе при самой иаленькой зарплате. Там почему то инвесторам хватает, а у нас нет. Может ахметовым григоришинам с коломойскими аппетит умерить.
13.07.2020 16:12 Ответить
Низя. Где же они харчеватся будут?
Нинішнє тарифне регулювання не дає можливості розвиватися державним обленерго, - заступник голови ФДМУ Ігнатовський - Цензор.НЕТ 7614
13.07.2020 16:40 Ответить
Сколько бабла вливает Заметка в этих "экспертов"...
13.07.2020 16:16 Ответить
За 200 гривень такие експерды на вокзале стоят с табличками *ищу работу*.
13.07.2020 16:24 Ответить
Хватит уже пускать в ефир Ахметовских уголовников выдавая их за експердов предлагающих повысить тарифы для населения
13.07.2020 16:22 Ответить
а що, ахметови і К" на чолі з семимісячним з Чайківщини ще не всі обленерго приХВатизували?
13.07.2020 16:28 Ответить
А не пор бы всех этих кто грабит народ,на вилах в Днепр снасти? Я именно о украинском народе.А то у некоторых тут гешефт,как то затянулся!
13.07.2020 16:57 Ответить
 
 