УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9837 відвідувачів онлайн
Новини
2 923 10

Рішення НКРЕКП про підвищення тарифу на передачу електроенергії необхідно переглянути, - експерт

Рішення НКРЕКП про підвищення тарифу на передачу електроенергії необхідно переглянути, - експерт

Рішення НКРЕКП про підвищення тарифу на передачу електроенергії негативно позначиться на роботі бізнесу та стане тягарем для населення, його необхідно переглянути.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

За словами експерта, підвищення тарифів "Укренерго" на передачу струму призведе до підвищення тарифів на електроенергію від 10% до 17%, що негативно позначиться на роботі бізнесу, який постраждав через коронакризу. На його думку, нині це рішення не на часі, його необхідно переглянути.

"Зараз не час для такого рішення. В тих реаліях, коли безробіття в Україні зростає, бізнес закривається малий і середній. Великий втрачає великі кошти і так само негативно впливає на їх спроможність створювати нові робочі місця. Вважаю, що такі рішення не є обгрунтованими, слід буде переглянути уже після закінчення карантину та після врегулювання економічної ситуауції в Україні з огляду на економічну кризу", - сказав Павлюк.

Він також наголосив, що підвищення тарифу на передачу електроенергію відчують всі споживачі, адже він буде закладений у собівартість вироблених товарів та послуг. "Все буде закладено в товари народного вжитку. Тобто ми будемо нести все це", - зазначив Павлюк.

Нагадаємо, 11 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення, згідно з яким з 1 серпня тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" буде збільшено на 54,6% - з 155,4 грн/МВт-год до 240,23 грн/МВт-год (без ПДВ).

Раніше економіст Сергій Блінов заявив, що збільшення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до зниження експортного потенціалу вітчизняної промисловості. А віце-президент Асоціації водоканалів України – "Укрводоканалекологія" Ольга Бабій зазначила, що зростання тарифу на передачу струму призведе до зростання тарифів на воду.

Автор: 

електроенергія (6331) Електрика (2046)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Лобби, требующее повышение тарифа для сверхдоходов Укрэнерго пусть сначала посмотрят куда девает существующие деньги эта организация. А Укрэнерго тратит существующие доходы кроме основной деятельности ещё и на массовое содержание домов отдыха и санаториев, переименовав их центры повышения квалификации. А заоблачные зарплаты даже у рядовых сотрудников в областных подразделениях? Но наиболее возмутительно - это доплаты пенсионерам из фонда оплаты труда, вышедшим на пенсию из Укрэнерго. Почему эти доплаты пенсионарам заложены в производственных расходы Укрэнерго и соответственно ложатся на себестоимость, а следовательно на тариф, который оплачивает потребитель? Такого безобразия наверно нет ни в одном госпредприятии и при этом они ещё Тариф на транспортировку повышают.
показати весь коментар
13.07.2020 17:57 Відповісти
+3
нужно кардинально пересматривать всех от президента да последнего клопа жрущего из тарифов,казны,институтов власти.без этого быдло никогда не увидит свет в той жопе в которой находится
показати весь коментар
13.07.2020 17:06 Відповісти
+3
Надеюсь, что для предприятий Игоря Валерьевича, какой-нибудь районный суд отменит это решение!
Ибо ему дорого....
показати весь коментар
13.07.2020 17:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нужно бабло
показати весь коментар
13.07.2020 17:01 Відповісти
ахмєтову воно всігда нада
показати весь коментар
13.07.2020 20:12 Відповісти
Только проблема в том, что у нас уже и власть новая честная и прекрасная, и обещание тарифы не повышать в прошлом году, а оно всё никак.
показати весь коментар
13.07.2020 22:46 Відповісти
нужно кардинально пересматривать всех от президента да последнего клопа жрущего из тарифов,казны,институтов власти.без этого быдло никогда не увидит свет в той жопе в которой находится
показати весь коментар
13.07.2020 17:06 Відповісти
ай нэ нэ нэ нэ тарифы,
ай нэ нэ нэ нэ реформа ромалэ.
показати весь коментар
13.07.2020 17:11 Відповісти
Надеюсь, что для предприятий Игоря Валерьевича, какой-нибудь районный суд отменит это решение!
Ибо ему дорого....
показати весь коментар
13.07.2020 17:17 Відповісти
Игорь Валерьевич себе скидку выбьет. Или даже субсидию, он же бабушка, ему положено.
показати весь коментар
13.07.2020 22:47 Відповісти
Лобби, требующее повышение тарифа для сверхдоходов Укрэнерго пусть сначала посмотрят куда девает существующие деньги эта организация. А Укрэнерго тратит существующие доходы кроме основной деятельности ещё и на массовое содержание домов отдыха и санаториев, переименовав их центры повышения квалификации. А заоблачные зарплаты даже у рядовых сотрудников в областных подразделениях? Но наиболее возмутительно - это доплаты пенсионерам из фонда оплаты труда, вышедшим на пенсию из Укрэнерго. Почему эти доплаты пенсионарам заложены в производственных расходы Укрэнерго и соответственно ложатся на себестоимость, а следовательно на тариф, который оплачивает потребитель? Такого безобразия наверно нет ни в одном госпредприятии и при этом они ещё Тариф на транспортировку повышают.
показати весь коментар
13.07.2020 17:57 Відповісти
ну, не идиоты? извините, но нет цензурных слов для выражений! складывается впечатление что правительство решило испытать на прочность промышленность, от которой напрямую зависит вся экономика. я уже не боюсь коронавируса, я когда смотрю новости, что с экономикой творят, боюсь голода!
показати весь коментар
13.07.2020 20:43 Відповісти
Короче понятно. Итак по экспорту была сплошная лажа, а теперь на фоне роста тарифов, рост себестоимости украинской продукции обеспечен.Я так понимаю, что интересы НКРЭКУ важнее интересов экономики.
показати весь коментар
13.07.2020 22:44 Відповісти
 
 