Решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу электроэнергии необходимо пересмотреть, - эксперт

Решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу электроэнергии негативно скажется на работе бизнеса и станет обузой для населения, его необходимо пересмотреть.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.



По словам эксперта, повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу тока приведет к повышению тарифов на электроэнергию от 10% до 17%, что негативно скажется на работе бизнеса, который пострадал из-за коронавируса. По его мнению, сейчас не время для этого решения, его необходимо пересмотреть.



"Сейчас не время для такого решения. В тех реалиях, когда безработица в Украине растет, бизнес закрывается малый и средний. Большой теряет большие средства и так же негативно влияет на их способность создавать новые рабочие места. Считаю, что такие решения не являются обоснованными, нужно будет пересмотреть уже после окончания карантина и после урегулирования экономической ситуауции в Украине, учитывая экономический кризис", - сказал Павлюк.



Он также отметил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии почувствуют все потребители, ведь он будет заложен в себестоимость производимых товаров и услуг.



"Все будет заложено в товары народного потребления. То есть мы будем нести все это", - отметил Павлюк.



Напомним, 11 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" будет увеличен на 54,6% - с 155,4 грн / МВт-час до 240,23 грн / МВт-ч (без НДС).

Ранее экономист Сергей Блинов заявил, что увеличение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к снижению экспортного потенциала отечественной промышленности. А вице-президент Ассоциации водоканалов Украины - "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий отметила, что рост тарифа на передачу тока приведет к росту тарифов на воду.