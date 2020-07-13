РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости
2 923 10

Решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу электроэнергии необходимо пересмотреть, - эксперт

Решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу электроэнергии необходимо пересмотреть, - эксперт

Решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу электроэнергии негативно скажется на работе бизнеса и станет обузой для населения, его необходимо пересмотреть.

 Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

По словам эксперта, повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу тока приведет к повышению тарифов на электроэнергию от 10% до 17%, что негативно скажется на работе бизнеса, который пострадал из-за коронавируса. По его мнению, сейчас не время для этого решения, его необходимо пересмотреть.

"Сейчас не время для такого решения. В тех реалиях, когда безработица в Украине растет, бизнес закрывается малый и средний. Большой теряет большие средства и так же негативно влияет на их способность создавать новые рабочие места. Считаю, что такие решения не являются обоснованными, нужно будет пересмотреть уже после окончания карантина и после урегулирования экономической ситуауции в Украине, учитывая экономический кризис", - сказал Павлюк.

Он также отметил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии почувствуют все потребители, ведь он будет заложен в себестоимость производимых товаров и услуг.

"Все будет заложено в товары народного потребления. То есть мы будем нести все это", - отметил Павлюк.

Напомним, 11 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" будет увеличен на 54,6% - с 155,4 грн / МВт-час до 240,23 грн / МВт-ч (без НДС).
Ранее экономист Сергей Блинов заявил, что увеличение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к снижению экспортного потенциала отечественной промышленности. А вице-президент Ассоциации водоканалов Украины - "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий отметила, что рост тарифа на передачу тока приведет к росту тарифов на воду.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2186) электроэнергия (775)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Лобби, требующее повышение тарифа для сверхдоходов Укрэнерго пусть сначала посмотрят куда девает существующие деньги эта организация. А Укрэнерго тратит существующие доходы кроме основной деятельности ещё и на массовое содержание домов отдыха и санаториев, переименовав их центры повышения квалификации. А заоблачные зарплаты даже у рядовых сотрудников в областных подразделениях? Но наиболее возмутительно - это доплаты пенсионерам из фонда оплаты труда, вышедшим на пенсию из Укрэнерго. Почему эти доплаты пенсионарам заложены в производственных расходы Укрэнерго и соответственно ложатся на себестоимость, а следовательно на тариф, который оплачивает потребитель? Такого безобразия наверно нет ни в одном госпредприятии и при этом они ещё Тариф на транспортировку повышают.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:57 Ответить
+3
нужно кардинально пересматривать всех от президента да последнего клопа жрущего из тарифов,казны,институтов власти.без этого быдло никогда не увидит свет в той жопе в которой находится
показать весь комментарий
13.07.2020 17:06 Ответить
+3
Надеюсь, что для предприятий Игоря Валерьевича, какой-нибудь районный суд отменит это решение!
Ибо ему дорого....
показать весь комментарий
13.07.2020 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нужно бабло
показать весь комментарий
13.07.2020 17:01 Ответить
ахмєтову воно всігда нада
показать весь комментарий
13.07.2020 20:12 Ответить
Только проблема в том, что у нас уже и власть новая честная и прекрасная, и обещание тарифы не повышать в прошлом году, а оно всё никак.
показать весь комментарий
13.07.2020 22:46 Ответить
нужно кардинально пересматривать всех от президента да последнего клопа жрущего из тарифов,казны,институтов власти.без этого быдло никогда не увидит свет в той жопе в которой находится
показать весь комментарий
13.07.2020 17:06 Ответить
ай нэ нэ нэ нэ тарифы,
ай нэ нэ нэ нэ реформа ромалэ.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:11 Ответить
Надеюсь, что для предприятий Игоря Валерьевича, какой-нибудь районный суд отменит это решение!
Ибо ему дорого....
показать весь комментарий
13.07.2020 17:17 Ответить
Игорь Валерьевич себе скидку выбьет. Или даже субсидию, он же бабушка, ему положено.
показать весь комментарий
13.07.2020 22:47 Ответить
Лобби, требующее повышение тарифа для сверхдоходов Укрэнерго пусть сначала посмотрят куда девает существующие деньги эта организация. А Укрэнерго тратит существующие доходы кроме основной деятельности ещё и на массовое содержание домов отдыха и санаториев, переименовав их центры повышения квалификации. А заоблачные зарплаты даже у рядовых сотрудников в областных подразделениях? Но наиболее возмутительно - это доплаты пенсионерам из фонда оплаты труда, вышедшим на пенсию из Укрэнерго. Почему эти доплаты пенсионарам заложены в производственных расходы Укрэнерго и соответственно ложатся на себестоимость, а следовательно на тариф, который оплачивает потребитель? Такого безобразия наверно нет ни в одном госпредприятии и при этом они ещё Тариф на транспортировку повышают.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:57 Ответить
ну, не идиоты? извините, но нет цензурных слов для выражений! складывается впечатление что правительство решило испытать на прочность промышленность, от которой напрямую зависит вся экономика. я уже не боюсь коронавируса, я когда смотрю новости, что с экономикой творят, боюсь голода!
показать весь комментарий
13.07.2020 20:43 Ответить
Короче понятно. Итак по экспорту была сплошная лажа, а теперь на фоне роста тарифов, рост себестоимости украинской продукции обеспечен.Я так понимаю, что интересы НКРЭКУ важнее интересов экономики.
показать весь комментарий
13.07.2020 22:44 Ответить
 
 