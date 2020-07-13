Воїн 79-ї ОДШБр Євген Чумаченко загинув на Донбасі 13 липня

Сьогодні, 13 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил в Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу з боку найманців РФ загинув воїн 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Євген Чумаченко.

Про це йдеться на офіційній facebook-сторінці 79-ї ОДШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З великим сумом повідомляє про втрату. Сьогодні, 13 липня 2020 року, внаслідок прицільного ворожого обстрілу позицій українських військ у районі проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець частини солдат Чумаченко Євген Олександрович", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Євген Олександрович Чумаченко народився у 1988 році в Одеській області. Був солдатом, військовослужбовцем 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. У загиблого залишилася дружина і двоє дітей.

"Друже, ти був світлою, веселою людиною, надійним товаришем, справжнім воїном і залишаєш після себе добру пам'ять. Командування та особовий склад військової частини висловлює слова щирого співчуття і підтримки сім'ї та поділяє біль утрати. Сприймаємо ваш непереборний смуток і гіркий біль як свої. Невимовна втрата пригнічує, викликає лють і сльози, не дозволить нам покласти зброю", - підкреслюється в повідомленні.

Про дату і місце церемонії прощання обіцяють повідомити пізніше.

Напомним, утром 13 июля в зоне операции Объединенных сил погибли два украинских воина.