Воин 79-й ОДШБр Евгений Чумаченко погиб на Донбассе 13 июля

Сегодня, 13 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате вражеского обстрела со стороны наемников РФ погиб воин 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Евгений Чумаченко.

Об этом говорится на официальной facebook-странице 79-й ОДШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"С прискорбием сообщает о потере. Сегодня, 13 июля 2020 года, в результате прицельного вражеского обстрела позиций украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий части солдат Чумаченко Евгений Александрович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Евгений Александрович Чумаченко родился в 1988 году в Одесской области. Был солдатом, военнослужащим 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. У погибшего осталась жена и двое детей.

"Друг, ты был светлым, веселым человеком, надежным товарищем, настоящим воином и оставляешь после себя добрую память. Командование и личный состав воинской части выражает слова искреннего сочувствия и поддержки семье и разделяет боль утраты. Воспринимаем вашу непреодолимую грусть и горькую боль как свою. Неописуемая потеря угнетает, вызывает ярость и слезы, не позволит нам положить оружие", - подчеркивается в сообщении.

О дате и месте церемонии прощания обещают сообщить позже.

Напомним, утром 13 июля в зоне операции Объединенных сил погибли два украинских воина.