РУС
11 649 49

Два украинских воина погибли с начала суток в зоне ООС, - пресс-центр

Сегодня, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку от Славного.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника. Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пятеро украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожены трое и ранены восемь наемников РФ. За сутки - 16 обстрелов, - штаб

"Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево. Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев", -  добавили в штабе ОС.

Два украинских воина погибли с начала суток в зоне ООС, - пресс-центр 01

обстрел (29065) смерть (9284) Донбасс (26960) военнослужащие (6257) потери (4519) наемники рф (2098) операция Объединенных сил (6766)
+50
Вічна Пам'ять загиблим Героям
13.07.2020 11:28 Ответить
+49
Героям слава!
PS
Зебильё, где ваше мурчащее тело?
13.07.2020 11:26 Ответить
+33
Плесень просто перестала стрелять, ушла с выгодных позиций и теперь воины гибнут чаще и больше. При Порохе были бы уже за прошедший год десятки кв. километров освобождены и потери значительно меньше.
13.07.2020 11:33 Ответить
Героям слава!
PS
Зебильё, где ваше мурчащее тело?
13.07.2020 11:26 Ответить
Вічна Пам'ять загиблим Героям
13.07.2020 11:28 Ответить
Два украинских воина погибли с начала суток в зоне ООС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 410
13.07.2020 11:33 Ответить
А який офіційний та правовий статус має та ситуація, яка зараз є на Донбасі, що про це говорять державні офіційні посадові особи та суді? Можна почути відповідь? Чи як завжди "на дурачка", а вось пронесе....
13.07.2020 17:41 Ответить
Плесень просто перестала стрелять, ушла с выгодных позиций и теперь воины гибнут чаще и больше. При Порохе были бы уже за прошедший год десятки кв. километров освобождены и потери значительно меньше.
13.07.2020 11:33 Ответить
он бы с владимиром вламировичем договорился....пожали бы руки и наступил бы мир.))
13.07.2020 15:23 Ответить
Это точно, помнится когда вальцман приезжал в район боевых действий, почему то всегда прекращались любые обстрелы. Теперь понятно почему
13.07.2020 16:05 Ответить
Это ты с дивана видел? Осталось уточнить, когда и в каких районах, ты был тому свидетелем, хЭрой!
13.07.2020 17:19 Ответить
Ета война будет длиться ровно до тех пор, пока вы будете ездить на переговоры с ****** и показывать ему что вы готовы договариваться и вас можно додавить. Закон о том что с террористами нельзя идти на переговоры написаны кровью. А вы продолжаете прыгать по граблях.
13.07.2020 11:43 Ответить
Слава Героям навеки!
Убейте десяток свино-собак!
13.07.2020 11:54 Ответить
Да сколько это будет продолжаться?! Может пора дать отпор, а не сопли втерать
13.07.2020 12:04 Ответить
Вічна світла пам'ять усім загиблим за Україну
Двоє українських воїнів загинули від початку доби в зоні ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8255
13.07.2020 12:15 Ответить
//
Парни уходят в небеса
Дверь за собой не закрывая
Здесь безнадеги полоса
Там Бог открыл ворота рая.

Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут - никто не знает,
С войны за Родину и честь,
Их в "сотни" лучших забирают.

Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели…
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.

... Забить бы наглухо ту дверь!
Тому, кому дано по чину!!!
Жить долго всем, растить детей,
Любить не деньги!…Украину.
13.07.2020 14:25 Ответить
Слава загиблим Героям !



Не пора ли Армии сменить Главнокомандующего ?
13.07.2020 12:27 Ответить
Давно пора. А этого в атаку боем со всем 95-м кварталом.
13.07.2020 15:28 Ответить
Еще вчера ПОРА!
13.07.2020 17:20 Ответить
Двоє українських воїнів загинули від початку доби в зоні ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5300
13.07.2020 12:33 Ответить
Царство Небесне героям...Співчуття рідним. ....
Горіти у Пеклі Пуйлута підпуйловникам. У тому числі покидькам з ОПЗЖ...
13.07.2020 12:34 Ответить
Царство Небесне...
Героям слава!!!
13.07.2020 15:45 Ответить
Как в Карабахе стояние, бесконечная война, но там гибнет меньше народу
13.07.2020 16:01 Ответить
После четырех, с лишним лет там,хотелось бы ВБИТЬ В БАШКУ, той капитуляционной слякоти, что победы, с блеяньем, про перестать стрелять, мы не увидим! Оркам понятны только жесткие *********!
13.07.2020 17:32 Ответить
 
 