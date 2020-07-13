Два украинских воина погибли с начала суток в зоне ООС, - пресс-центр

Сегодня, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку от Славного.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника. Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

"Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево. Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев", - добавили в штабе ОС.