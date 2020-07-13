Два украинских воина погибли с начала суток в зоне ООС, - пресс-центр
Сегодня, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку от Славного.
Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.
"К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника. Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.
"Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево. Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев", - добавили в штабе ОС.
PS
Зебильё, где ваше мурчащее тело?
Убейте десяток свино-собак!
Парни уходят в небеса
Дверь за собой не закрывая
Здесь безнадеги полоса
Там Бог открыл ворота рая.
Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут - никто не знает,
С войны за Родину и честь,
Их в "сотни" лучших забирают.
Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели…
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.
... Забить бы наглухо ту дверь!
Тому, кому дано по чину!!!
Жить долго всем, растить детей,
Любить не деньги!…Украину.
Не пора ли Армии сменить Главнокомандующего ?
Горіти у Пеклі Пуйлута підпуйловникам. У тому числі покидькам з ОПЗЖ...
Героям слава!!!