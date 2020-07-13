Двоє українських воїнів загинули від початку доби в зоні ООС, - пресцентр

Сьогодні, 13 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника. Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", - йдеться в повідомленні.

"Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве. Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав важкого поранення, несумісного із життям. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих українських героїв", - додали в штабі ОС.