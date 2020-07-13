УКР
Двоє українських воїнів загинули від початку доби в зоні ООС, - пресцентр

Двоє українських воїнів загинули від початку доби в зоні ООС, - пресцентр

Сьогодні, 13 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Славного.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, внаслідок обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника. Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання", - йдеться в повідомленні.

П'ятьох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі, знищено трьох і поранено вісьмох найманців РФ. За добу - 16 обстрілів, - штаб

"Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве. Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав важкого поранення, несумісного із життям. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих українських героїв", - додали в штабі ОС.

Автор: 

обстріл (30389) смерть (6812) Донбас (22360) військовослужбовці (4889) втрати (4534) найманці рф (2071) операція Об’єднаних сил (6725)
+50
Вічна Пам'ять загиблим Героям
13.07.2020 11:28
+49
Героям слава!
PS
Зебильё, где ваше мурчащее тело?
13.07.2020 11:26
+33
Плесень просто перестала стрелять, ушла с выгодных позиций и теперь воины гибнут чаще и больше. При Порохе были бы уже за прошедший год десятки кв. километров освобождены и потери значительно меньше.
13.07.2020 11:33
Героям слава!
PS
Зебильё, где ваше мурчащее тело?
13.07.2020 11:26
Вічна Пам'ять загиблим Героям
13.07.2020 11:28
13.07.2020 11:33
А який офіційний та правовий статус має та ситуація, яка зараз є на Донбасі, що про це говорять державні офіційні посадові особи та суді? Можна почути відповідь? Чи як завжди "на дурачка", а вось пронесе....
13.07.2020 17:41
Плесень просто перестала стрелять, ушла с выгодных позиций и теперь воины гибнут чаще и больше. При Порохе были бы уже за прошедший год десятки кв. километров освобождены и потери значительно меньше.
13.07.2020 11:33
он бы с владимиром вламировичем договорился....пожали бы руки и наступил бы мир.))
13.07.2020 15:23
Это точно, помнится когда вальцман приезжал в район боевых действий, почему то всегда прекращались любые обстрелы. Теперь понятно почему
13.07.2020 16:05
Это ты с дивана видел? Осталось уточнить, когда и в каких районах, ты был тому свидетелем, хЭрой!
13.07.2020 17:19
Ета война будет длиться ровно до тех пор, пока вы будете ездить на переговоры с ****** и показывать ему что вы готовы договариваться и вас можно додавить. Закон о том что с террористами нельзя идти на переговоры написаны кровью. А вы продолжаете прыгать по граблях.
13.07.2020 11:43
Слава Героям навеки!
Убейте десяток свино-собак!
13.07.2020 11:54
Да сколько это будет продолжаться?! Может пора дать отпор, а не сопли втерать
13.07.2020 12:04
Вічна світла пам'ять усім загиблим за Україну
13.07.2020 12:15
Парни уходят в небеса
Дверь за собой не закрывая
Здесь безнадеги полоса
Там Бог открыл ворота рая.

Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут - никто не знает,
С войны за Родину и честь,
Их в "сотни" лучших забирают.

Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели…
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.

... Забить бы наглухо ту дверь!
Тому, кому дано по чину!!!
Жить долго всем, растить детей,
Любить не деньги!…Украину.
13.07.2020 14:25
Слава загиблим Героям !



Не пора ли Армии сменить Главнокомандующего ?
13.07.2020 12:27
Давно пора. А этого в атаку боем со всем 95-м кварталом.
13.07.2020 15:28
Еще вчера ПОРА!
13.07.2020 17:20
13.07.2020 12:33
Царство Небесне героям...Співчуття рідним. ....
Горіти у Пеклі Пуйлута підпуйловникам. У тому числі покидькам з ОПЗЖ...
13.07.2020 12:34
Царство Небесне...
Героям слава!!!
13.07.2020 15:45
Как в Карабахе стояние, бесконечная война, но там гибнет меньше народу
13.07.2020 16:01
После четырех, с лишним лет там,хотелось бы ВБИТЬ В БАШКУ, той капитуляционной слякоти, что победы, с блеяньем, про перестать стрелять, мы не увидим! Оркам понятны только жесткие *********!
13.07.2020 17:32
 
 