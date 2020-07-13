До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію

Журналіст Михайло Ткач, який виявив переїзд Володимира Зеленського в державну резиденцію в Конча-Заспі, вважає це відмовою від задекларованих раніше принципів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткач написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Кажуть, після нашого матеріалу на державних дачах в Конча Заспі посилили заходи безпеки. Тепер первіряють пасажирів і багажники автівок що заїжджають всередину. Я в багажнику не поїду. Чесне слово. Також за інформацією джерел катер охорони пильнує за дачею з води.

Не буду коментувати оф-рек керівника ОП Єрмака у п‘ятницю. Скажу лише, що коли у 2016 році президент Порошенко попросив мене "не шукати чорну кішку в темній кімнаті, якої там нема", то у кімнаті окрім кішки виявились собака, кенгуру, лев, пума, слон, мамонт і Медведчук. Але сьогоднішні керівники держави чотири роки тому, напевне, не слідкували за політикою, тому думають що це вдала цитата.

Ткач продовжив: "Тепер про президента. Перед виборами кандидат Зеленський виставив за себе найпривабливішу ціну. Зеленський пообіцяв виборцям президента практично за безцінь. Тільки оберіть мене серед інших. Обіцяв не брати з виборців ні кортежів, ні літаків, ні дач. І авжеж покупець прийшов і обрав.

І тут у президента Зеленського почались проблеми з тим аби віддати обіцяний товар. Одна справа віддавати себе за безцінь на словах, інша - на ділі. На ділі - це не так зручно.

Щойно Зеленський здійснив переліт державним літаком - він зрозумів що це зручно. І продавати літаки вже не наважився. Навіть не дивлячись на те що це його слово і вартість цього слова. Чим дорожче Зеленський починає себе оцінювати як президента тим менше починає коштує його особисте слово.

Кортеж - теж зручно. Державна дача - взагалі зручно. Ну коли ще в його триповерховому будинку буде ліфт і мармурові санвузли? Дві з половиною тисячи квадратних метрів з ліфтом і три гектари на березі в Конча Заспі. Це дорого навіть для "небідного" Зеленського. Така нерухомість в такому місці навіть для успішного шоумена не по кишені. Тут не Італія. Тут люди не знають ціну грошей і тому тут дорожче. А безкоштовний ремонт і безкоштовне проживання в такому місці - це зручно і взагалі дивовижно. Дітям клас. Дружина - задоволена. Ви б не погодились?"

"І керування правоохоронними органами в ручному режимі - це теж зручно. Одна справа хаос і непередбачуваність, а інша - зговірливі опоненти. І керування судами - зручно.

А коли з тобою постійно хочуть зустрітись і Ахметов і Пінчук і Коломойський? Зручно і навіть приємно. Приємно ввечері по телевізору про себе подивитись приємні речі, наприклад, по ТРК Україна.

І недопускати до себе незручних журналістів - теж дуже зручно. Бо не відповідати на незручні питання - зручно.

А корупція - це взагалі максимально зручно. Особливо коли є зручно керовані правоохоронні органи і зручна передбачуваність судів. Депутати голосують. Все працює. Всі задоволені", - підкреслив Ткач.

Журналіст продовжив: "Відмова від держаної дачі - це взагалі було чи не найлегшою передвиборчою обіцянкою. Обираючи між зручністю і принциповістю президент обрав зручність. І це показово. Не менш показовою є і реакція. Переїзд готували і планували. Але оголосити про переїзд офіс президента спромігся лише за годину після ефіру в якому було оприлюднено інформацію про переїзд президента і це не заважає офісу президента зараз стверджувати що все було прозоро і публічно і ніхто нічого не приховував.

Я, якщо чесно, сподівався до останнього, що заднім числом ОП змайструє договір оренди на державну дачу. Людина ж не бідна. Або ремонт за власний кошт. В Зеленського нема 300 тисяч гривень? Не вчитель став президентом. Офіційний мільйонер. Державна дача для слуги народа- це як Мальдіви для президента Порошенка. Невідповідність задекларованим принципам. Але навіть в таких мінімальних незручностях президент, схоже, не бачить сенсу".

"Так, схоже, президент зі слуги народа перетворюється на пана, а народ - на слугу. Вкотре. І навіть якщо це не порушує закон - це не означає що цей закон справедливий. Це не означає що цей закон не потрібно змінювати", - резюмує Ткач.