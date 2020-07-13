До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію
Журналіст Михайло Ткач, який виявив переїзд Володимира Зеленського в державну резиденцію в Конча-Заспі, вважає це відмовою від задекларованих раніше принципів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткач написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Кажуть, після нашого матеріалу на державних дачах в Конча Заспі посилили заходи безпеки. Тепер первіряють пасажирів і багажники автівок що заїжджають всередину. Я в багажнику не поїду. Чесне слово. Також за інформацією джерел катер охорони пильнує за дачею з води.
Не буду коментувати оф-рек керівника ОП Єрмака у п‘ятницю. Скажу лише, що коли у 2016 році президент Порошенко попросив мене "не шукати чорну кішку в темній кімнаті, якої там нема", то у кімнаті окрім кішки виявились собака, кенгуру, лев, пума, слон, мамонт і Медведчук. Але сьогоднішні керівники держави чотири роки тому, напевне, не слідкували за політикою, тому думають що це вдала цитата.
Ткач продовжив: "Тепер про президента. Перед виборами кандидат Зеленський виставив за себе найпривабливішу ціну. Зеленський пообіцяв виборцям президента практично за безцінь. Тільки оберіть мене серед інших. Обіцяв не брати з виборців ні кортежів, ні літаків, ні дач. І авжеж покупець прийшов і обрав.
І тут у президента Зеленського почались проблеми з тим аби віддати обіцяний товар. Одна справа віддавати себе за безцінь на словах, інша - на ділі. На ділі - це не так зручно.
Щойно Зеленський здійснив переліт державним літаком - він зрозумів що це зручно. І продавати літаки вже не наважився. Навіть не дивлячись на те що це його слово і вартість цього слова. Чим дорожче Зеленський починає себе оцінювати як президента тим менше починає коштує його особисте слово.
Кортеж - теж зручно. Державна дача - взагалі зручно. Ну коли ще в його триповерховому будинку буде ліфт і мармурові санвузли? Дві з половиною тисячи квадратних метрів з ліфтом і три гектари на березі в Конча Заспі. Це дорого навіть для "небідного" Зеленського. Така нерухомість в такому місці навіть для успішного шоумена не по кишені. Тут не Італія. Тут люди не знають ціну грошей і тому тут дорожче. А безкоштовний ремонт і безкоштовне проживання в такому місці - це зручно і взагалі дивовижно. Дітям клас. Дружина - задоволена. Ви б не погодились?"
"І керування правоохоронними органами в ручному режимі - це теж зручно. Одна справа хаос і непередбачуваність, а інша - зговірливі опоненти. І керування судами - зручно.
А коли з тобою постійно хочуть зустрітись і Ахметов і Пінчук і Коломойський? Зручно і навіть приємно. Приємно ввечері по телевізору про себе подивитись приємні речі, наприклад, по ТРК Україна.
І недопускати до себе незручних журналістів - теж дуже зручно. Бо не відповідати на незручні питання - зручно.
А корупція - це взагалі максимально зручно. Особливо коли є зручно керовані правоохоронні органи і зручна передбачуваність судів. Депутати голосують. Все працює. Всі задоволені", - підкреслив Ткач.
Журналіст продовжив: "Відмова від держаної дачі - це взагалі було чи не найлегшою передвиборчою обіцянкою. Обираючи між зручністю і принциповістю президент обрав зручність. І це показово. Не менш показовою є і реакція. Переїзд готували і планували. Але оголосити про переїзд офіс президента спромігся лише за годину після ефіру в якому було оприлюднено інформацію про переїзд президента і це не заважає офісу президента зараз стверджувати що все було прозоро і публічно і ніхто нічого не приховував.
Я, якщо чесно, сподівався до останнього, що заднім числом ОП змайструє договір оренди на державну дачу. Людина ж не бідна. Або ремонт за власний кошт. В Зеленського нема 300 тисяч гривень? Не вчитель став президентом. Офіційний мільйонер. Державна дача для слуги народа- це як Мальдіви для президента Порошенка. Невідповідність задекларованим принципам. Але навіть в таких мінімальних незручностях президент, схоже, не бачить сенсу".
"Так, схоже, президент зі слуги народа перетворюється на пана, а народ - на слугу. Вкотре. І навіть якщо це не порушує закон - це не означає що цей закон справедливий. Це не означає що цей закон не потрібно змінювати", - резюмує Ткач.
Маємо: або підкуп президента,або легалізацію тіньових коштів. Звичайно,справа складна для доведення,але красномовна,і неважливо,чи Зєлєнскій збирається розлучатися,чи просто жити на широку ногу з численних хабарів і відкатів,отриманих на державній службі.
2Фесс.2:11
вы бредите ЗЕленню
Зеленский хозяин своего слова. Хочет слово дал,хочет обратно взял.А ведь это называется мошенничество на доверии,или я не прав?
он нарушает данное им слово.
он безграмотный дилетант и не способен управлять такой сложной системой, как страна.
его выбрали, однако - именно за красивые слова.
и теперь всем очевидно, что
- и не умеет ни хрена
- и словам тоже грош цена.
Так на хрена нам это пархатое счастье?!
маму-римму радовать?
А Петро Олексійович, можливо не найкращий з президентів, але точно не найгірший. І точно не заслуговує ні «помий» в свою адресу, ні «високо інтелігентних» захисників, котрі людей розрізняють за коліром жопи та переглядами каналів.
Але просто скажи, що я сбрехав вам, не любі українці, коли йшов на вибори, а ви , дурні, мені повірили. Вибачайте. Невже ви думали, що я зовсім вже такий дурний, що відмовлюся від такої шари. І дача, і кортежі, і патронат ( повара, офіціанти, прибиральниці, лікарі, дантісти, масажисти, садовники, прачки-швачки, дієт-сестри; вчителі для дітей; тренери і дітям, і дружині; айтішніки; приватний зоопарк (без страусів); безкоштовний бутік - одяг, взуття, аксесуари, прикраси; візажисти, охорона цілодобова - і,і,і...
Ніхто ж від цього не відмовився - ні Крачук, ні Ющенко. Ну, Порошенко щось на дачі не жив. А так в нього все було.
Що можна сказати: чепгове БРЕХЛО )))
Журналюжкино каждое слово - брехня.
