До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію

До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію

Журналіст Михайло Ткач, який виявив переїзд Володимира Зеленського в державну резиденцію в Конча-Заспі, вважає це відмовою від задекларованих раніше принципів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткач написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Кажуть, після нашого матеріалу на державних дачах в Конча Заспі посилили заходи безпеки. Тепер первіряють пасажирів і багажники автівок що заїжджають всередину. Я в багажнику не поїду. Чесне слово. Також за інформацією джерел катер охорони пильнує за дачею з води.

Не буду коментувати оф-рек керівника ОП Єрмака у п‘ятницю. Скажу лише, що коли у 2016 році президент Порошенко попросив мене "не шукати чорну кішку в темній кімнаті, якої там нема", то у кімнаті окрім кішки виявились собака, кенгуру, лев, пума, слон, мамонт і Медведчук. Але сьогоднішні керівники держави чотири роки тому, напевне, не слідкували за політикою, тому думають що це вдала цитата.

Ткач продовжив: "Тепер про президента. Перед виборами кандидат Зеленський виставив за себе найпривабливішу ціну. Зеленський пообіцяв виборцям президента практично за безцінь. Тільки оберіть мене серед інших. Обіцяв не брати з виборців ні кортежів, ні літаків, ні дач. І авжеж покупець прийшов і обрав.

І тут у президента Зеленського почались проблеми з тим аби віддати обіцяний товар. Одна справа віддавати себе за безцінь на словах, інша - на ділі. На ділі - це не так зручно.
Щойно Зеленський здійснив переліт державним літаком - він зрозумів що це зручно. І продавати літаки вже не наважився. Навіть не дивлячись на те що це його слово і вартість цього слова. Чим дорожче Зеленський починає себе оцінювати як президента тим менше починає коштує його особисте слово.

Кортеж - теж зручно. Державна дача - взагалі зручно. Ну коли ще в його триповерховому будинку буде ліфт і мармурові санвузли? Дві з половиною тисячи квадратних метрів з ліфтом і три гектари на березі в Конча Заспі. Це дорого навіть для "небідного" Зеленського. Така нерухомість в такому місці навіть для успішного шоумена не по кишені. Тут не Італія. Тут люди не знають ціну грошей і тому тут дорожче. А безкоштовний ремонт і безкоштовне проживання в такому місці - це зручно і взагалі дивовижно. Дітям клас. Дружина - задоволена. Ви б не погодились?"

"І керування правоохоронними органами в ручному режимі - це теж зручно. Одна справа хаос і непередбачуваність, а інша - зговірливі опоненти. І керування судами - зручно.

А коли з тобою постійно хочуть зустрітись і Ахметов і Пінчук і Коломойський? Зручно і навіть приємно. Приємно ввечері по телевізору про себе подивитись приємні речі, наприклад, по ТРК Україна.

І недопускати до себе незручних журналістів - теж дуже зручно. Бо не відповідати на незручні питання - зручно.

А корупція - це взагалі максимально зручно. Особливо коли є зручно керовані правоохоронні органи і зручна передбачуваність судів. Депутати голосують. Все працює. Всі задоволені", - підкреслив Ткач.

Журналіст продовжив: "Відмова від держаної дачі - це взагалі було чи не найлегшою передвиборчою обіцянкою. Обираючи між зручністю і принциповістю президент обрав зручність. І це показово. Не менш показовою є і реакція. Переїзд готували і планували. Але оголосити про переїзд офіс президента спромігся лише за годину після ефіру в якому було оприлюднено інформацію про переїзд президента і це не заважає офісу президента зараз стверджувати що все було прозоро і публічно і ніхто нічого не приховував.

Я, якщо чесно, сподівався до останнього, що заднім числом ОП змайструє договір оренди на державну дачу. Людина ж не бідна. Або ремонт за власний кошт. В Зеленського нема 300 тисяч гривень? Не вчитель став президентом. Офіційний мільйонер. Державна дача для слуги народа- це як Мальдіви для президента Порошенка. Невідповідність задекларованим принципам. Але навіть в таких мінімальних незручностях президент, схоже, не бачить сенсу".

"Так, схоже, президент зі слуги народа перетворюється на пана, а народ - на слугу. Вкотре. І навіть якщо це не порушує закон - це не означає що цей закон справедливий. Це не означає що цей закон не потрібно змінювати", - резюмує Ткач.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) резиденція (40) Конча-Заспа (58) Ткач Михайло (142)
Топ коментарі
+52
До последнего думал, что оформят задним числом договор аренды, - журналист Ткач, обнаруживший переезд Зеленского в госрезиденцию - Цензор.НЕТ 4501
показати весь коментар
13.07.2020 22:52 Відповісти
+41
Кто-то ещё считает, что слово Зеленского что-то стоит?
показати весь коментар
13.07.2020 22:52 Відповісти
+34
Перед выборами кандидат Зеленский выставил за себя самую привлекательную цену.
..льдь з окружної. Мудрий нарід не знехтував.
показати весь коментар
13.07.2020 22:51 Відповісти
І чому це повинно когось хвилювати? Його будинок - може хоч подарувати. Чи ви бажали придбати, та не встигли?
показати весь коментар
14.07.2020 00:25 Відповісти
Он продал его по документам "дешевле", чтобы не платить налоги, он мелочный, гнусавый, злопамятный, жлоб. Вот смотри, тебе в карман залез не просто чиновник, а президент, а ты как последний лох пытаешься его защитить, вот поэтому Украина в такой заднице. И да, не надо мне что-то про Порошенко задвигать, придумай другую отмазку, почему ты такая лошара.
показати весь коментар
14.07.2020 00:59 Відповісти
Які податки? Розумієш що кажеш? Я продаю СВОЮ нерухомість і повинен сплачувати податки? Комуніст?
показати весь коментар
14.07.2020 01:06 Відповісти
Вы бы законы сначала почитали.
При продаже недвижимости платится:
- пенсионный сбор;
- держмито;
- военный сбор;
- налог на доходы (если продаете чаще, чем 1 раз в год).
показати весь коментар
14.07.2020 01:24 Відповісти
Якщо частіше за 1 раз на рік то це бізнес - як агенство нерухомості. А якщо ви продаєте просто своє житло то це як продажа старого пальто чи кававарки. Які податки?
показати весь коментар
14.07.2020 01:28 Відповісти
Еще раз. Первые три пункта платятся всегда при продаже недвижимости.
показати весь коментар
14.07.2020 01:32 Відповісти
Я не знавець українських законів, але те що ви кажете так нелогічно, що я навідь подивився. І навіть ви вводите мене в оману?

"До продавця пенсійний збір (ПЗ) з продажу нерухомості жодного стосунку не має.

Платниками ПЗ є як юридичні, так і фізичні особи, які придбавають нерухомість ( п. 9 ст. 1 Закону № 400*). Тож платником ПЗ за операцією купівлі-продажу нерухомості буде ваш покупець - фізична особа.

* Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР.

Сплачується ПЗ у розмірі 1 % вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу ( п. 9 ст. 1, п. 8 ст. 2 Закону № 400).

Щоправда, слід урахувати деякі винятки. Від сплати звільняються:

- громадяни, які придбавають житло вперше;

- громадяни, які перебувають у черзі на отримання житла;

- фізособи, які набули права власності на житло в результаті приватизації."
показати весь коментар
14.07.2020 01:39 Відповісти
Я так вважав що президент України (про нього йде мова у статті) це продавець. То ж полімічна заява що він приховав частину ціни щоб не сплачувати пенсійного сбору не має жодного смислу. Звичайно, якщо ви не маєте інфо що президент продає вже другу нерухомість цього року - інша справа.
показати весь коментар
14.07.2020 01:56 Відповісти
Лишаємося у рамках здорового глузду.
"1 356 000 грн" "у 4,7 рази дешевше ніж ринкова ціна"

То ж прихована сума 5.017.200

1% (якщо покупець придбав не перше житло) = 50 170 грн
То ж доли президента 25 085 грн

показати весь коментар
14.07.2020 02:04 Відповісти
Загалом

1) Президент продає перше житло цього року - тож ніяких податків
2) Збори
а) ПФ 1% сплачує покупець (президент - продавець)
б) сплата нотаріусу, що ви назваєте "мито" 1%
в) війсковий збір не сплачується якщо я розумію українську https://mind.ua/publications/20196891-ne-viddati-zajvogo-yaki-platezhi-obovyazkovi-pri-kupivli-prodazhu-kvartir
3) Є дикувата теорія зговору по якої президент приховав ~ 2000 €
4) Дуже смішно
показати весь коментар
14.07.2020 02:20 Відповісти
Это фиктивная продажа доверенному лицу чтоб оправдать переезд на госдачу.
показати весь коментар
14.07.2020 11:08 Відповісти
Ты дебил? Вали отсюда, кремлевская подстика с "немецким" флагом. Зад целовать ослу оманскому будешь у себя в мокшандии, придурок. Оно еще и про наши законы рассуждает, убогое
показати весь коментар
14.07.2020 10:41 Відповісти
Ой ! Подивись ! Тут знайшов країну ,повну комуністів !

"Спекулятивный налог в Германии рассчитывается таким образом: из выручки от продажи недвижимости вычитаются:- цена покупки недвижимости;
- все затраты на приобретение (маклерские комиссии, нотариальные комиссии, налог на приобретение );
- затраты на ремонты;
- аммортизация; и т. д.
Спекулятивный налог является прогрессивным, рассчитывается индивидуально для каждого налогоплательщика и составляет от 14 до 45 %.
ВАЖНО! Спекулятивный налог в Германии НЕ платят в случаях, если:
- если три последних года, включая год продажи, собственник использовал данное жилье как постоянное место жительства;
- недвижимость была в собственности более 10 лет."
показати весь коментар
14.07.2020 05:19 Відповісти
"Украина в такой заднице" тому що про сплачування податків розповідають люди, які не тільки ніколи їх не сплачували, а навіть не розуміють, що це таке
показати весь коментар
14.07.2020 01:11 Відповісти
с удовольствием послушаем, что такое налоги и как их платят в Украине
показати весь коментар
14.07.2020 01:26 Відповісти
Це має хвилювати навіть не податкову ,а швидше-правоохоронні органи і виборців.Чому нерухомість була продана за ціною,вдвічі більшою за ринкову ціну ? (ділянка-1356000 + будинок -13470000. Це близько 500000 дол.)
Маємо: або підкуп президента,або легалізацію тіньових коштів. Звичайно,справа складна для доведення,але красномовна,і неважливо,чи Зєлєнскій збирається розлучатися,чи просто жити на широку ногу з численних хабарів і відкатів,отриманих на державній службі.
показати весь коментар
14.07.2020 05:44 Відповісти
за то, что они не приняли любви истины для своего спасения... пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи

2Фесс.2:11
показати весь коментар
14.07.2020 00:38 Відповісти
Ні! Ну реально досить вже прозрівати! Засцяні ЗЕБІЛЬНІ очі не прозріють...
показати весь коментар
14.07.2020 01:04 Відповісти
Зеленський має юридичне право, за посадою, використовувати державну дачу для особистого проживання? Має. Скористався таким правом, його особисте рішення. Додає це йому рейтингу в очах виборців - ні. Чи додало б йому рейтингу рішення перебратися в жити в «хрущовку» - також ні, бо виглядало б як популізм. Поживе на державній дачі, не найбільші трати для бюджету. На виконання обіцянок в президента п'ять років, тож ще є час і дачі передати дітям, і літаки продати. А щодо обіцянок, як то кажуть обіцяти - не мішки носити. Гарно зіграти президента і бути гарним президентом дві різні речі. Особисто мені, Зеленського шкода, просто, як людину. Наше бажання бачити президентом людину не з політики, вкотре доводить професіоналізм не останню грає роль. Порошенко досвідчений політик, Зеленський починаючий, їх не можливо порівнювати. Якщо Зеленський і мав чисті та щирі наміри зробити життя в країні кращим, давав обіцянки, то це скоріше, як людина, що була на той час далека від політики. Бо реалії інші і багато з того, що говорив та обіцяв Зеленський, досвідчений політик не промовив би і пошепки. Враховуючи інформаційну війну, війну на сході, стан економіки під час карантину, рівень розвитку держави на 29 році незалежності і досвід президента Зеленського, як політика, хочеться сказати - тримайтеся, пане Президенте, і ми разом з вами, бо легшого життя поки що не світить.
показати весь коментар
14.07.2020 02:08 Відповісти
На виконання обіцянок в президента п'ять років, тож ще є час і дачі передати дітям, і літаки продати.

вы бредите ЗЕленню
показати весь коментар
14.07.2020 02:35 Відповісти
Це був сарказм коли що. А щодо обіцянок дав - забрав, то це як я пообіцяю відремонтувати авто, знаючи про нього лише те, що в автомобіля чотири колеса і руль. І людина, яка погоджується на ремонт, знає мій досвід і рівень. Питання - чого очікувати?
показати весь коментар
14.07.2020 07:21 Відповісти
До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію - Цензор.НЕТ 8898
показати весь коментар
14.07.2020 04:43 Відповісти
Вы правы на 100 проц и неправы на 100 проц.Это прекрассный спич адвоката.
Зеленский хозяин своего слова. Хочет слово дал,хочет обратно взял.А ведь это называется мошенничество на доверии,или я не прав?
показати весь коментар
14.07.2020 06:21 Відповісти
этот "потерпиллер" в случае с дачей таки не нарушает закон.
он нарушает данное им слово.

он безграмотный дилетант и не способен управлять такой сложной системой, как страна.
его выбрали, однако - именно за красивые слова.
и теперь всем очевидно, что
- и не умеет ни хрена
- и словам тоже грош цена.

Так на хрена нам это пархатое счастье?!
маму-римму радовать?
показати весь коментар
14.07.2020 08:45 Відповісти
Та не хвилюйся ти так за нього. Все у Вовіка ЗЕшибісь.
До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію - Цензор.НЕТ 4810 До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію - Цензор.НЕТ 4810
показати весь коментар
14.07.2020 08:56 Відповісти
Не буду😄
показати весь коментар
14.07.2020 09:32 Відповісти
О! еще одна зеленожопая дурында объявилась. Я себе представляю, как бы эта шалава орала не своим голосом, если бы, не дай Бог, решился перехать на эту дачу Порошенко. Кремлевские ушлепки на Цензоре не просто тупые, их месседжи в стиле раша тудей и канала орт, выдают их с потрохами, а у них даже ума не хватает это понять.Дебилы , ьля...
показати весь коментар
14.07.2020 10:45 Відповісти
Як би орала шалава почувши новину про Порошенка, котрий на держдачу заселився, не маю часу уявляти, залишу це тому, в кого яскрава фантазія і багато часу.
А Петро Олексійович, можливо не найкращий з президентів, але точно не найгірший. І точно не заслуговує ні «помий» в свою адресу, ні «високо інтелігентних» захисників, котрі людей розрізняють за коліром жопи та переглядами каналів.
показати весь коментар
14.07.2020 18:53 Відповісти
Все так. І Президент не має ходити у штопаних труселях.
Але просто скажи, що я сбрехав вам, не любі українці, коли йшов на вибори, а ви , дурні, мені повірили. Вибачайте. Невже ви думали, що я зовсім вже такий дурний, що відмовлюся від такої шари. І дача, і кортежі, і патронат ( повара, офіціанти, прибиральниці, лікарі, дантісти, масажисти, садовники, прачки-швачки, дієт-сестри; вчителі для дітей; тренери і дітям, і дружині; айтішніки; приватний зоопарк (без страусів); безкоштовний бутік - одяг, взуття, аксесуари, прикраси; візажисти, охорона цілодобова - і,і,і...
Ніхто ж від цього не відмовився - ні Крачук, ні Ющенко. Ну, Порошенко щось на дачі не жив. А так в нього все було.
Що можна сказати: чепгове БРЕХЛО )))
показати весь коментар
14.07.2020 12:52 Відповісти
Вовочка отдал дачу.... Вовочке.
детский дом, ей Богу !
показати весь коментар
14.07.2020 02:31 Відповісти
Всё верно Зе сделал, перевёз детей на лето на госдачу. И всё по закону.
Журналюжкино каждое слово - брехня.
показати весь коментар
14.07.2020 05:37 Відповісти
Журналист тупой, как валенок потому, как не знает, что есть протокол охраны первого лица, согласно которого был перевезен Президент Украины туда, где легче обеспечить безопасность его и его семьи.
показати весь коментар
14.07.2020 06:55 Відповісти
Президент Австрии на трамвае из дому на работу ездил. Напряги извилину от трусов и поищи фото сам. Равно как и фото дачи Меркелихи.
показати весь коментар
14.07.2020 07:18 Відповісти
Тупым кацапским троллям-
(unknown)f675ef15
не отвечаю, сдохни с голоду, от меня ни копейки не получишь.
показати весь коментар
14.07.2020 07:59 Відповісти
Это все было предсказуемо.только идиоты могли поверить шуту.
показати весь коментар
14.07.2020 07:39 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 08:41 Відповісти
Все тепер на продаж (як запобіжний захід перед втечею), і на нове будівництво клоуном в Омані будиночка, на фундаменті того, що не успів закінчити там завгар Йолка у звязку з виїздом на ПМП до Ростова.
показати весь коментар
14.07.2020 08:04 Відповісти
пархатый *******
показати весь коментар
14.07.2020 08:18 Відповісти
Якщо Зеленський тримає своє слово- він дуже скоро перепише ту дачу на дітей. Їх у нього аж двоє, та й третє, подейкують, на підході.
показати весь коментар
14.07.2020 08:49 Відповісти
До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію - Цензор.НЕТ 5049
показати весь коментар
14.07.2020 09:26 Відповісти
Дитё едет в детский дом 🙄
показати весь коментар
14.07.2020 11:32 Відповісти
Бестолковое президенство Зе со всей его президентской сворой не хило бьет по карману все беднеющей Неньке и становится все более неизвестно,парламентская или президентская у нас Держава..
показати весь коментар
14.07.2020 10:19 Відповісти
Идет путем овоща .уже недалеко и к золотому унитазу
показати весь коментар
14.07.2020 10:41 Відповісти
До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, - журналіст Ткач, який виявив переїзд Зеленського в держрезиденцію - Цензор.НЕТ 1767
показати весь коментар
14.07.2020 11:11 Відповісти
Ткачику, якого дідька ти досі кусаєш Порошенка? Не в останню чергу і завдяки тобі оце Хрипате лайно обманом захопило владу в Україні. Але ти, здається, своєї провини не відчуваєш? Чи ти справді не бачиш різниці між тижневою відпусткою за власні гроші і безплатним проживанням мільйонера на державній дачі за державний кошт?
показати весь коментар
14.07.2020 15:28 Відповісти
Слышь, Ткач! Хватит упоминать имя Порошенко в суе! Он шо жил на этой даче, да и власть он передал давным давно! Сосредоточься на осле оманском
показати весь коментар
14.07.2020 16:42 Відповісти
Може це навчить хоч трохи українців не вірити популістським обіцянкам, бо популізм=брехня, це слова синоніми. Хоча навряд. Найбільш образливо те, що по життю українці зовсім інші - і скептичні, і недовірливі, і в більшості розумні. Але в політиці - здатні Україну знищити за гарну обіцянку.
показати весь коментар
14.07.2020 19:19 Відповісти
Осел Оманский думать априори не может , именно по тому что он осел , оно может только за морковкой идти.
показати весь коментар
14.07.2020 19:32 Відповісти
На мою думку питання проживання першої особи має бути врегульоване законодавчо.Як в США.Став президнтом,заїхав в Білий Дім,пішов з посади- виїхав.
показати весь коментар
14.07.2020 19:38 Відповісти
У провинциалов с кварталОв с цитатами так же лажово, как и с начитанностью... Лев Толстой говорил "Каждый человек представляет собой простую дробь. Где числитель - это то, что о нём думают другие...А знаменатель - то, что он думает о себе сам. И чем больше знаменатель - тем мельче и ничтожнее дробь" Чем дороже Зеленский начинает себя оценивать как президента тем меньше становится эта дробь.
показати весь коментар
14.07.2020 19:59 Відповісти
Мне нечего добавить к словам Михаила Ткача. Полностью согласен с его выводами и оценками относительно хама 2.
показати весь коментар
14.07.2020 20:20 Відповісти
