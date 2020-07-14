Український фільм "Мої думки тихі" восени вийде на HBO Europe, - Держкіно
Створений за підтримки Держкіно дебютний повнометражний фільм режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" цієї осені з'явиться на європейській стрімінговій платформі HBO Europe.
Про це повідомляє пресслужба Держкіно на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами продюсерів стрічки Дмитра Суханова та Алли Бєлої, контракт міжнародного сейлз агента Reason8 Films (UK) був підписаний ще навесні, але тільки зараз завершився етап передачі всіх матеріалів стрічки згідно з міжнародними стандартами QC компанії HBO.
Фільм режисера Антоніо Лукіча вперше показали 4 липня 2019 року в секції East of West 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, де стрічка отримала Спеціальну нагороду журі.
В Україні кінофестивальна прем'єра стрічки відбулася під час 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю, де фільм отримав приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська-Ванца) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський).
Крім того, "Мої думки тихі" стали першим в сучасній історії фільмом, що вийшов у прокат в Білорусі українською мовою.
