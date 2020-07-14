УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14742 відвідувача онлайн
Новини
2 754 10

Український фільм "Мої думки тихі" восени вийде на HBO Europe, - Держкіно

Український фільм

Створений за підтримки Держкіно дебютний повнометражний фільм режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" цієї осені з'явиться на європейській стрімінговій платформі HBO Europe.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами продюсерів стрічки Дмитра Суханова та Алли Бєлої, контракт міжнародного сейлз агента Reason8 Films (UK) був підписаний ще навесні, але тільки зараз завершився етап передачі всіх матеріалів стрічки згідно з міжнародними стандартами QC компанії HBO.

Фільм режисера Антоніо Лукіча вперше показали 4 липня 2019 року в секції East of West 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, де стрічка отримала Спеціальну нагороду журі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держкіно в 2019 році заборонило п'ять фільмів, серед яких комедія за участю Зеленського

В Україні кінофестивальна прем'єра стрічки відбулася під час 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю, де фільм отримав приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська-Ванца) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський).

Крім того, "Мої думки тихі" стали першим в сучасній історії фільмом, що вийшов у прокат в Білорусі українською мовою.

Автор: 

кіно (968) фільми (283) Держкіно (188)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Фільм знятий за підтримки ще минулих керівників Держкіно, не Бєніного Ткаченка.
показати весь коментар
14.07.2020 13:12 Відповісти
+4
Ну слава Богу Шо хоть не продолжєніє скотів...
показати весь коментар
14.07.2020 13:04 Відповісти
+4
А сосни вони сосни. Але їх цінують такі ж самі...

https://twitter.com/rosakatzman
https://twitter.com/rosakatzman червона шапка
https://twitter.com/rosakatzman @rosakatzman

Ще одна "за мир". Це та Звьйозда якій наш найвеличніший орден дав.

"Взялись за руки и памирились". А тих кого вбивала раісія забути?
А вчорашній смерті теж забути? Ще одна "голуб-миру".
Нахрен в рашку хай їде, і мириться там з ким захоче...

Відео сосни:
https://twitter.com/i/status/1282917225700241408
показати весь коментар
14.07.2020 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну слава Богу Шо хоть не продолжєніє скотів...
показати весь коментар
14.07.2020 13:04 Відповісти
Фільм знятий за підтримки ще минулих керівників Держкіно, не Бєніного Ткаченка.
показати весь коментар
14.07.2020 13:12 Відповісти
Так я ж і кажу... А Шо стояло зебілам бабло на скотів перекинути?
показати весь коментар
14.07.2020 13:13 Відповісти
Кращі створюють краще.
Нікчеми створюють "скотів".

Ірма Вітовська: Хто їздить у Росію - це їхня кармічна відповідальність.
ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю

https://novynarnia.com/2020/07/08/irma-vitovska/
показати весь коментар
14.07.2020 13:06 Відповісти
А сосни вони сосни. Але їх цінують такі ж самі...

https://twitter.com/rosakatzman
https://twitter.com/rosakatzman червона шапка
https://twitter.com/rosakatzman @rosakatzman

Ще одна "за мир". Це та Звьйозда якій наш найвеличніший орден дав.

"Взялись за руки и памирились". А тих кого вбивала раісія забути?
А вчорашній смерті теж забути? Ще одна "голуб-миру".
Нахрен в рашку хай їде, і мириться там з ким захоче...

Відео сосни:
https://twitter.com/i/status/1282917225700241408
показати весь коментар
14.07.2020 13:09 Відповісти
сегодня и завтра на всех мониторах мира Гордон посвятил Соловьеву песню..
https://www.youtube.com/watch?v=nZAWGYMK9Uo
показати весь коментар
14.07.2020 13:07 Відповісти
А у кинотеатрі - було меньше десяти глядачів, коли я дивився...
голобородька їм давай та сватів!!!
тому в нас припіздєнт, замість Президента...
показати весь коментар
14.07.2020 13:07 Відповісти
Та кінотеатр фігня! Вся Україна чекає рік, далі кінострічку купують телекомпанії і аж отоді всі громадяни дивляться кіно по телебаченню. Я не іронізую.
показати весь коментар
14.07.2020 15:33 Відповісти
Український фільм "Мої думки тихі" восени вийде на HBO Europe, - Держкіно - Цензор.НЕТ 3700
Да..но! эти их зеленые тряпки как то вызывают опасения
показати весь коментар
14.07.2020 15:20 Відповісти
Після цього шедевру від HBO в вигляді https://badmovie.net/the-last-of-us The Last Of Us , в мене вже немає сумнівів, що будь-який проєкт, за який вони беруться - роблять на максимум якості. Тому потенційно вони можуть допомогти вийти на новий рівень українському кіно
показати весь коментар
19.02.2023 21:57 Відповісти
 
 