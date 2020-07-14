Украинский фильм "Мої думки тихі" осенью выйдет на HBO Europe, - Госкино
Созданный при поддержке Госкино дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича "Мої думки тихі" этой осенью появится на европейской стриминговой платформе HBO Europe.
Об этом сообщает пресс-служба Госкино на странице в сети Facebook, передате Цензор.НЕТ.
По словам продюсеров ленты Дмитрия Суханова и Аллы Бело, контракт международного сейлз-агента Reason8 Films (Великобритания) был подписан еще весной, но только сейчас завершился этап передачи всех материалов ленты в соответствии с международными стандартами компании HBO.
Фильм режиссера Антонио Лукича впервые показали 4 июля 2019 в секции East of West 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где лента получила Специальную награду жюри.
В Украине кинофестивальная премьера картины состоялась во время 10-го Одесского международного кинофестиваля. Там фильм получил приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская-Ванца) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский).
Кроме того, "Мої думки тихі" стали первым в современной истории фильмом, вышедшим в прокат в Беларуси на украинском языке.
