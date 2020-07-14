РУС
Украинский фильм "Мої думки тихі" осенью выйдет на HBO Europe, - Госкино

Украинский фильм

Созданный при поддержке Госкино дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича "Мої думки тихі" этой осенью появится на европейской стриминговой платформе HBO Europe.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино на странице в сети Facebook, передате Цензор.НЕТ.

По словам продюсеров ленты Дмитрия Суханова и Аллы Бело, контракт международного сейлз-агента Reason8 Films (Великобритания) был подписан еще весной, но только сейчас завершился этап передачи всех материалов ленты в соответствии с международными стандартами компании HBO.

Фильм режиссера Антонио Лукича впервые показали 4 июля 2019 в секции East of West 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где лента получила Специальную награду жюри.

В Украине кинофестивальная премьера картины состоялась во время 10-го Одесского международного кинофестиваля. Там фильм получил приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская-Ванца) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский).

Кроме того, "Мої думки тихі" стали первым в современной истории фильмом, вышедшим в прокат в Беларуси на украинском языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы работаем над созданием 14 кинофильмов совместно со странами ЕС, - Госкино

кино (1539) фильмы (402) Госкино (189)
Топ комментарии
+7
Фільм знятий за підтримки ще минулих керівників Держкіно, не Бєніного Ткаченка.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:12 Ответить
+4
Ну слава Богу Шо хоть не продолжєніє скотів...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:04 Ответить
+4
А сосни вони сосни. Але їх цінують такі ж самі...

https://twitter.com/rosakatzman
https://twitter.com/rosakatzman червона шапка
https://twitter.com/rosakatzman @rosakatzman

Ще одна "за мир". Це та Звьйозда якій наш найвеличніший орден дав.

"Взялись за руки и памирились". А тих кого вбивала раісія забути?
А вчорашній смерті теж забути? Ще одна "голуб-миру".
Нахрен в рашку хай їде, і мириться там з ким захоче...

Відео сосни:
https://twitter.com/i/status/1282917225700241408
показать весь комментарий
14.07.2020 13:09 Ответить
Кращі створюють краще.
Нікчеми створюють "скотів".

Ірма Вітовська: Хто їздить у Росію - це їхня кармічна відповідальність.
ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю

https://novynarnia.com/2020/07/08/irma-vitovska/
показать весь комментарий
14.07.2020 13:06 Ответить
А сосни вони сосни. Але їх цінують такі ж самі...

https://twitter.com/rosakatzman
https://twitter.com/rosakatzman червона шапка
https://twitter.com/rosakatzman @rosakatzman

Ще одна "за мир". Це та Звьйозда якій наш найвеличніший орден дав.

"Взялись за руки и памирились". А тих кого вбивала раісія забути?
А вчорашній смерті теж забути? Ще одна "голуб-миру".
Нахрен в рашку хай їде, і мириться там з ким захоче...

Відео сосни:
https://twitter.com/i/status/1282917225700241408
показать весь комментарий
14.07.2020 13:09 Ответить
сегодня и завтра на всех мониторах мира Гордон посвятил Соловьеву песню..
https://www.youtube.com/watch?v=nZAWGYMK9Uo
показать весь комментарий
14.07.2020 13:07 Ответить
А у кинотеатрі - було меньше десяти глядачів, коли я дивився...
голобородька їм давай та сватів!!!
тому в нас припіздєнт, замість Президента...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:07 Ответить
Та кінотеатр фігня! Вся Україна чекає рік, далі кінострічку купують телекомпанії і аж отоді всі громадяни дивляться кіно по телебаченню. Я не іронізую.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:33 Ответить
Да..но! эти их зеленые тряпки как то вызывают опасения
показать весь комментарий
14.07.2020 15:20 Ответить
Після цього шедевру від HBO в вигляді https://badmovie.net/the-last-of-us The Last Of Us , в мене вже немає сумнівів, що будь-який проєкт, за який вони беруться - роблять на максимум якості. Тому потенційно вони можуть допомогти вийти на новий рівень українському кіно
показать весь комментарий
19.02.2023 21:57 Ответить
 
 