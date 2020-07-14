Ухвалення законопроєкту про зелені тарифи заощадить державі 80 млрд грн, - Всеукраїнська енергетична асамблея

Ухвалення Верховною Радою законопроекту про зменшення зелених тарифів (№3658) дозволить країні заощадити 80 млрд грн і отримувати близько 20 млрд грн податків щорічно.

Про це йдеться в заяві Всеукраїнської енергетичної асамблеї (ВЕА).

В Асамблеї зазначили, що законопроект №3658 підготовлено для закріплення на законодавчому рівні положень Меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику. ВЕА нагадує, ухвалення законопроекту дозволить державі заощадити 80 млрд грн.



"Асамблея вважає необхідним у стислі терміни розглянути та прийняти законопроект, оскільки це дозволить отримати переваги для держави, територіальних громад та інвесторів. Зокрема це заощадить близько 80 млрд грн видатків, забезпечить близько 20 млрд грн щорічних податкових надходжень сектору ВДЕ. Крім того, воно сприятиме забезпеченню енергетичної незалежності України та посилить позиції об’єднаної енергетичної системи України під час її інтеграції з європейською системою ENTSO", - зазначається в заяві.



За їх словами, ухвалення цього законопроекту також дозволить оздоровити фінансову ситуацію на енергетичному ринку та збалансувати роботу енергосистеми, а також забезпечить належні умови для повернення інвестицій, вкладених в "зелену" енергетику.



Зазначимо, що проект Закону №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" планується на поточному тижні розглянути у Верховній Раді для прийняття в другому читанні та в цілому.

Як повідомлялося, 10 червня Кабінет Міністрів України і Міністерство енергетики підписали з представниками інвесторів в зелену енергетику Меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь з кризи. Зокрема, документ є базою для підготовки законопроекту і передбачає зниження зелених тарифів, посилення відповідальності за неправильні прогнози зеленої електроенергії, а також встановлює графік погашення боргів за таку електроенергію.



За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень Меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, пропонований для прийняття в парламенті законопроект повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.



Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.



Також раніше виник скандал, пов'язаний з листуванням двох народних депутатів - глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупанин. В смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в зелену енергетику, що викликало низку критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій, які закликають Володимира Зеленського зустрітися з інвесторами і вирішити проблему "зелених".