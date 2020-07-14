Ухвалення законопроєкту про зелені тарифи заощадить державі 80 млрд грн, - Всеукраїнська енергетична асамблея
Ухвалення Верховною Радою законопроекту про зменшення зелених тарифів (№3658) дозволить країні заощадити 80 млрд грн і отримувати близько 20 млрд грн податків щорічно.
Про це йдеться в заяві Всеукраїнської енергетичної асамблеї (ВЕА).
В Асамблеї зазначили, що законопроект №3658 підготовлено для закріплення на законодавчому рівні положень Меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику. ВЕА нагадує, ухвалення законопроекту дозволить державі заощадити 80 млрд грн.
"Асамблея вважає необхідним у стислі терміни розглянути та прийняти законопроект, оскільки це дозволить отримати переваги для держави, територіальних громад та інвесторів. Зокрема це заощадить близько 80 млрд грн видатків, забезпечить близько 20 млрд грн щорічних податкових надходжень сектору ВДЕ. Крім того, воно сприятиме забезпеченню енергетичної незалежності України та посилить позиції об’єднаної енергетичної системи України під час її інтеграції з європейською системою ENTSO", - зазначається в заяві.
За їх словами, ухвалення цього законопроекту також дозволить оздоровити фінансову ситуацію на енергетичному ринку та збалансувати роботу енергосистеми, а також забезпечить належні умови для повернення інвестицій, вкладених в "зелену" енергетику.
Зазначимо, що проект Закону №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" планується на поточному тижні розглянути у Верховній Раді для прийняття в другому читанні та в цілому.
Як повідомлялося, 10 червня Кабінет Міністрів України і Міністерство енергетики підписали з представниками інвесторів в зелену енергетику Меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь з кризи. Зокрема, документ є базою для підготовки законопроекту і передбачає зниження зелених тарифів, посилення відповідальності за неправильні прогнози зеленої електроенергії, а також встановлює графік погашення боргів за таку електроенергію.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень Меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, пропонований для прийняття в парламенті законопроект повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.
Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.
Також раніше виник скандал, пов'язаний з листуванням двох народних депутатів - глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупанин. В смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в зелену енергетику, що викликало низку критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій, які закликають Володимира Зеленського зустрітися з інвесторами і вирішити проблему "зелених".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А по сути загноби весь народ, но заплати из кармана народа, инвестору зелёному в два раза дороже чем в ЕС, и останови атомную!
Андрюша, в том то и дело, что обязательства нужно соблюдать. Так вот Украина и будет их соблюдать. А именно - покупать зеленую энергию по тем тарифам, которые гарантированы Законом, принятым под транш МВФ. И любое снижение этих тарифов под любым предлогом, будет расценено как мошеничество и кидалово, и будет обжаловано в международном Арбитраже.
И когда ты говоришь про ЕС, тебе надо смотреть не то как сейчас, а то как было в ЕС.
В Германии Зеленый тариф был в начале в районе 0,7 евро, еще в начале 2000 годов, когда ты про Зеленый тариф еще и не слышал. До сегодняшнего дня тарифы снижались по мере увеличения доли выработки ВИЭ, которая в Германии уже превышала периодами 50% от общей.
Так вот когда в Украине доля выработки ВИЭ достигнет 50%, тогда и будешь рассказывать, что нужны тарифы как в ЕС.
А сейчас доля выработки ВИЭ в Украине не достигает и 3% (долго тебе еще ждать до 50%). И потому только лохи вроде тебя думают, что если снизят Зеленый тариф - ты будешь меньше за свет платить))))
Так вот только началась собираться инициативная группа для обращения в Столькгольмский арбитраж - власть засцала и часть поправок отменили.
Хотя там речь шла не о крупном бизнесее, а о маленьких частных станциях простых людей, которым запретили на земле панели ставить.
А Ахметов, иностранные инвесторы, представители МВФ и торговых палат вас наизнанку в суде вывернут. Помимо одного гемора с долгами МВФ, будете еще думать как долги и штрафы инвесторам возвращать))))
Зебобики будут платить))))
Рад, что сфера зеленой электроэнергии развивается и растет с каждым днем.
Благодаря солнечным панелям можно мир становится чище.
Жаль только, что Украина правда выступает в роли догоняющего(
Но все же в нашей стране можно с помощью солнечных батарей не только стать энергонезависимым, но и заработать на этом благодаря Зеленому тарифу. Собственная СЭС во дворе и по платежкам почти не платишь.
Оставлю ссылочку для тех кто также хочет стать энергонезависимым)))
https://sun-energy.com.ua/ses-zelenyi-taryf