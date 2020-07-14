Рада ухвалила закон про детінізацію ринку металобрухту

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту, документ вносить зміни до чинних нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності учасників ринку металобрухту, зокрема:

спрощує порядок здійснення операцій з металобрухтом;

зменшує необґрунтовані вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, та вимоги до оформлення операцій з металобрухтом;

скасовує застарілу систему поділу металобрухту на побутовий і промисловий та пов’язаних з нею обмежень, чим усувається можливість для корупційних зловживань з боку правоохоронних органів через пред’явлення ними необґрунтованих претензій до легальних пунктів приймання металобрухту;

уточнює компетенцію державних органів у сфері здійснення операцій з металобрухтом;

виводить з-під подвійного державного контролю здійснення операцій з металобрухтом;

спрощує документальне оформлення операцій з металобрухтом за участю фізичних осіб, порядок та оплату закупленого у населення металобрухту шляхом скасування заборони розрахунків готівкою;

усуває дублювання функцій органів державної влади в сфері здійснення операцій з металобрухтом, скасовує право складання місцевими державними адміністраціями акту обстеження спеціалізованих підприємств;

спрощує технічні та регуляторні вимоги до заготівників металобрухту, які здійснюють лише його заготівлю (закупівлю) без фактичної переробки.

Законом також внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими дано нове визначення адміністративного правопорушення при здійсненні операцій з металобрухтом у зв’язку з необхідністю скасування класифікації металобрухту як "промислового" та "побутового".

Проєкт закону зареєстрований за №2426, в ході засідання парламенту 14 липня його підтримали 237 нардепів.

Нагадаємо, Верховна Рада на своєму засіданні 14 січня поточного року схвалила в першому читанні законопроєкт №2426 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом)".