Рада ухвалила закон про детінізацію ринку металобрухту
Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту, документ вносить зміни до чинних нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності учасників ринку металобрухту, зокрема:
- спрощує порядок здійснення операцій з металобрухтом;
- зменшує необґрунтовані вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, та вимоги до оформлення операцій з металобрухтом;
- скасовує застарілу систему поділу металобрухту на побутовий і промисловий та пов’язаних з нею обмежень, чим усувається можливість для корупційних зловживань з боку правоохоронних органів через пред’явлення ними необґрунтованих претензій до легальних пунктів приймання металобрухту;
- уточнює компетенцію державних органів у сфері здійснення операцій з металобрухтом;
- виводить з-під подвійного державного контролю здійснення операцій з металобрухтом;
- спрощує документальне оформлення операцій з металобрухтом за участю фізичних осіб, порядок та оплату закупленого у населення металобрухту шляхом скасування заборони розрахунків готівкою;
- усуває дублювання функцій органів державної влади в сфері здійснення операцій з металобрухтом, скасовує право складання місцевими державними адміністраціями акту обстеження спеціалізованих підприємств;
- спрощує технічні та регуляторні вимоги до заготівників металобрухту, які здійснюють лише його заготівлю (закупівлю) без фактичної переробки.
Законом також внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими дано нове визначення адміністративного правопорушення при здійсненні операцій з металобрухтом у зв’язку з необхідністю скасування класифікації металобрухту як "промислового" та "побутового".
Проєкт закону зареєстрований за №2426, в ході засідання парламенту 14 липня його підтримали 237 нардепів.
Нагадаємо, Верховна Рада на своєму засіданні 14 січня поточного року схвалила в першому читанні законопроєкт №2426 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом)".
Моні Кабелуччі
Висновок і так всім відомий:корупціонери притягують популістів,
популісти-ідіотів,
ідоти-жопоруких.
А потім всі разом,зі швидкістю,наближеною до швидкості ракет Маска,які тягнуть людство в цивілізацію,тягнуть нас в протилежний від неї бік,і покращення не спинити.
порохоботам уплачено
они обязаны нагадить абсолютно под каждой статьей, в заголовке которой есть намек на власть
Слуги хорошие откаты получили!
седня простой прием лома требует куеву тучу бумаг и разрешений и лицензий и сертификаций которые и нах никому не нужны
поэтому докопаться к любой точке прийома лома легко
поэтому менты берут мзду с каждой даже самой захудалой точки прийома лома
пунктів приймання брухту розведеться на кожному кроці,
і бомжі і наркомани взагалі втратять гальма,
будуть лізти у двори і будинки.. будуть тягти все, що можна вхопити
і відломити..
до цього закону потрібен закон про відстріл металістів-вандалів
Годами работают незаконные металлоприёмки и расчёт был только наличкой, а теперь это узаконили!
Однако.....
П.С. Доворуют у населения и коммунальщиков последний металл!
Від унікальних заводів до рукомийників з дачних ділянок...