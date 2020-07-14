УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13879 відвідувачів онлайн
Новини
5 428 30

Рада ухвалила закон про детінізацію ринку металобрухту

Рада ухвалила закон про детінізацію ринку металобрухту

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту, документ вносить зміни до чинних нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності учасників ринку металобрухту, зокрема:

  • спрощує порядок здійснення операцій з металобрухтом;
  • зменшує необґрунтовані вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, та вимоги до оформлення операцій з металобрухтом;
  • скасовує застарілу систему поділу металобрухту на побутовий і промисловий та пов’язаних з нею обмежень, чим усувається можливість для корупційних зловживань з боку правоохоронних органів через пред’явлення ними необґрунтованих претензій до легальних пунктів приймання металобрухту;
  • уточнює компетенцію державних органів у сфері здійснення операцій з металобрухтом;
  • виводить з-під подвійного державного контролю здійснення операцій з металобрухтом;
  • спрощує документальне оформлення операцій з металобрухтом за участю фізичних осіб, порядок та оплату закупленого у населення металобрухту шляхом скасування заборони розрахунків готівкою;
  • усуває дублювання функцій органів державної влади в сфері здійснення операцій з металобрухтом, скасовує право складання місцевими державними адміністраціями акту обстеження спеціалізованих підприємств;
  • спрощує технічні та регуляторні вимоги до заготівників металобрухту, які здійснюють лише його заготівлю (закупівлю) без фактичної переробки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про детінізацію ринку металобрухту

Законом також внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими дано нове визначення адміністративного правопорушення при здійсненні операцій з металобрухтом у зв’язку з необхідністю скасування класифікації металобрухту як "промислового" та "побутового".

Проєкт закону зареєстрований за №2426, в ході засідання парламенту 14 липня його підтримали 237 нардепів.

Нагадаємо, Верховна Рада на своєму засіданні 14 січня поточного року схвалила в першому читанні законопроєкт №2426 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом)".

Автор: 

ВР (15185) закон (2876) металобрухт (422)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
нет
порохоботам уплачено
они обязаны нагадить абсолютно под каждой статьей, в заголовке которой есть намек на власть
показати весь коментар
14.07.2020 15:57 Відповісти
+5
ты себя в полнолуние нормально чувствуешь?
показати весь коментар
14.07.2020 15:55 Відповісти
+4
Я закон не изучал, бизнесом таким не занимаюсь. Можно я не буду ничего здесь комментировать, с чего зря умничать? Остальных призываю ко мне присоединиться.
показати весь коментар
14.07.2020 15:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗелеБоби, це зрада чи перемога ?
Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома - Цензор.НЕТ 6535
показати весь коментар
14.07.2020 15:44 Відповісти
якщо тобі абсолютно незрозуміло, то чого ти сюди приперся?
показати весь коментар
14.07.2020 16:00 Відповісти
Хороший закон и нужный! Металл нынче весьма востребован
показати весь коментар
14.07.2020 15:44 Відповісти
Я Б ЗДАВ НА МЕТАЛОЛОМ ОПТОВУ ПАРТІЮ ЧУГУННИХ ЧАЙНИКІВ ...

Рада ухвалила закон про детінізацію ринку металобрухту - Цензор.НЕТ 8216
показати весь коментар
14.07.2020 15:56 Відповісти
Провоцирую :

Рада ухвалила закон про детінізацію ринку металобрухту - Цензор.НЕТ 9222
показати весь коментар
14.07.2020 16:06 Відповісти
они дурачки что-ли, все в тени потому что не в тени со всеми поборами это нафиг не выгодно. щас все вышли из тени чтобы больше налога платить
показати весь коментар
14.07.2020 15:44 Відповісти
подгребают под себя теневую экономику.загнут и ее.

https://twitter.com/Moni_Kabelucci
https://twitter.com/Moni_Kabelucci
https://twitter.com/Moni_Kabelucci Моні Кабелуччі

Висновок і так всім відомий:корупціонери притягують популістів,
популісти-ідіотів,
ідоти-жопоруких.
А потім всі разом,зі швидкістю,наближеною до швидкості ракет Маска,які тягнуть людство в цивілізацію,тягнуть нас в протилежний від неї бік,і покращення не спинити.
показати весь коментар
14.07.2020 15:45 Відповісти
так вот почему все в тени, просто закона про выход из тени небыло...
показати весь коментар
14.07.2020 15:45 Відповісти
Все правильно
показати весь коментар
14.07.2020 15:46 Відповісти
Ждали 30 лет
показати весь коментар
14.07.2020 15:47 Відповісти
Я закон не изучал, бизнесом таким не занимаюсь. Можно я не буду ничего здесь комментировать, с чего зря умничать? Остальных призываю ко мне присоединиться.
показати весь коментар
14.07.2020 15:47 Відповісти
нет
порохоботам уплачено
они обязаны нагадить абсолютно под каждой статьей, в заголовке которой есть намек на власть
показати весь коментар
14.07.2020 15:57 Відповісти
очень позитивный день седня
показати весь коментар
14.07.2020 15:48 Відповісти
За кражу люков будет наказание?
показати весь коментар
14.07.2020 15:50 Відповісти
Теперь нет! И основания для проверки что в металлолом сдано и кем, тоже теперь незаконно!
Слуги хорошие откаты получили!
показати весь коментар
14.07.2020 15:55 Відповісти
откат получили от воров люками?
показати весь коментар
14.07.2020 15:58 Відповісти
30 лет пытались ограничить разграбление и вырезание всего, что содержит металл. Но с приходом Слуг вопрос решился и очень дёшево! Срежут теперь всё, начиная от коммуникациях в колодцах и проводов на столбах, разберут лифты и летом срежут отопление в многоэтажках, и полиция теперь не имеет права предьявить притензию к металлоскупкам и расплачиваться налом! Воровской закон принят!
показати весь коментар
14.07.2020 15:53 Відповісти
ты себя в полнолуние нормально чувствуешь?
показати весь коментар
14.07.2020 15:55 Відповісти
все пральна
седня простой прием лома требует куеву тучу бумаг и разрешений и лицензий и сертификаций которые и нах никому не нужны
поэтому докопаться к любой точке прийома лома легко
поэтому менты берут мзду с каждой даже самой захудалой точки прийома лома
показати весь коментар
14.07.2020 15:53 Відповісти
Соя такі кумедні коменти викладає
показати весь коментар
14.07.2020 16:01 Відповісти
Если бы закрыли эти точки частного приёма 25лет назад, как хотели, то сей час у нас была бы промышленность в Украине. Но программа по уничтожению Украинской конкурентноспособности и превращения в потребителя импорта в действии и процветает!
показати весь коментар
14.07.2020 16:07 Відповісти
500 тыс. рабочих мест создают!
показати весь коментар
14.07.2020 16:13 Відповісти
це буде повний капець..
пунктів приймання брухту розведеться на кожному кроці,
і бомжі і наркомани взагалі втратять гальма,
будуть лізти у двори і будинки.. будуть тягти все, що можна вхопити
і відломити..
до цього закону потрібен закон про відстріл металістів-вандалів
показати весь коментар
14.07.2020 16:22 Відповісти
Детенизация должна быть ещё при по-ро-хе, но ему не до того было. Он строил ......
показати весь коментар
14.07.2020 16:32 Відповісти
ага півтори сотні реформ осилив, сердешний.....геть був втомився....
показати весь коментар
14.07.2020 16:34 Відповісти
контролю не має, через те і в тіні, не були б продажні начальники поліції та податкової - не було б і тіні. Був би Піночет - швидко би вилізли з тіні, він на стадіоні показовий концерт дав, кажуть...Та й у Гітлера, кажуть, зайці в громадському транспорті швидко перестали їздити...це звичайно перебір, але дійові методи навчання.....
показати весь коментар
14.07.2020 16:33 Відповісти
Об какой отмене запрета расчёта наличными идёт речь!?
Годами работают незаконные металлоприёмки и расчёт был только наличкой, а теперь это узаконили!
Однако.....
П.С. Доворуют у населения и коммунальщиков последний металл!
показати весь коментар
14.07.2020 16:40 Відповісти
Всю країну здали в металобрухт

Від унікальних заводів до рукомийників з дачних ділянок...
показати весь коментар
14.07.2020 21:48 Відповісти
 
 