Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента, документ вносит изменения в действующие нормативно-правовые акты относительно регулирования деятельности участников рынка металлолома, в частности:

- упрощает порядок осуществления операций с металлоломом;

- уменьшает необоснованные требования к субъектам хозяйствования, которые осуществляют операции с металлоломом, и требования к оформлению операций с металлоломом;

- отменяет старую систему разделения металлолома на бытовой и промышленный и связанных с ней ограничений, чем устраняется возможность для коррупционных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов через предъявления ими необоснованных претензий к легальным пунктам приема металлолома;

- уточняет компетенцию государственных органов в сфере осуществления операций с металлоломом;

- выводит из-под двойного государственного контроля осуществления операций с металлоломом;

- упрощает документальное оформление операций с металлоломом с участием физических лиц, порядок и оплату закупленного у населения металлолома путем отмены запрета расчетов наличными;

- устраняет дублирование функций органов государственной власти в сфере осуществления операций с металлоломом, отменяет право составления местными государственными администрациями акта обследования специализированных предприятий;

- упрощает технические и регуляторные требования к заготовителям металлолома, осуществляющим только его заготовку (закупку) без фактической переработки.

Законом также внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми дано новое определение административного правонарушения при осуществлении операций с металлоломом в связи с необходимостью отмены классификации металлолома как "промышленного" и "бытового".

Проект закона зарегистрирован под №2426, в ходе заседания парламента 14 июля его поддержали 237 нардепов.

Напомним, Верховная Рада на своем заседании 14 января текущего года одобрила в первом чтении законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".