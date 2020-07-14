Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома
Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента, документ вносит изменения в действующие нормативно-правовые акты относительно регулирования деятельности участников рынка металлолома, в частности:
- упрощает порядок осуществления операций с металлоломом;
- уменьшает необоснованные требования к субъектам хозяйствования, которые осуществляют операции с металлоломом, и требования к оформлению операций с металлоломом;
- отменяет старую систему разделения металлолома на бытовой и промышленный и связанных с ней ограничений, чем устраняется возможность для коррупционных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов через предъявления ими необоснованных претензий к легальным пунктам приема металлолома;
- уточняет компетенцию государственных органов в сфере осуществления операций с металлоломом;
- выводит из-под двойного государственного контроля осуществления операций с металлоломом;
- упрощает документальное оформление операций с металлоломом с участием физических лиц, порядок и оплату закупленного у населения металлолома путем отмены запрета расчетов наличными;
- устраняет дублирование функций органов государственной власти в сфере осуществления операций с металлоломом, отменяет право составления местными государственными администрациями акта обследования специализированных предприятий;
- упрощает технические и регуляторные требования к заготовителям металлолома, осуществляющим только его заготовку (закупку) без фактической переработки.
Законом также внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми дано новое определение административного правонарушения при осуществлении операций с металлоломом в связи с необходимостью отмены классификации металлолома как "промышленного" и "бытового".
Проект закона зарегистрирован под №2426, в ходе заседания парламента 14 июля его поддержали 237 нардепов.
Напомним, Верховная Рада на своем заседании 14 января текущего года одобрила в первом чтении законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".
https://twitter.com/Moni_Kabelucci Моні Кабелуччі
Висновок і так всім відомий:корупціонери притягують популістів,
популісти-ідіотів,
ідоти-жопоруких.
А потім всі разом,зі швидкістю,наближеною до швидкості ракет Маска,які тягнуть людство в цивілізацію,тягнуть нас в протилежний від неї бік,і покращення не спинити.
порохоботам уплачено
они обязаны нагадить абсолютно под каждой статьей, в заголовке которой есть намек на власть
Слуги хорошие откаты получили!
седня простой прием лома требует куеву тучу бумаг и разрешений и лицензий и сертификаций которые и нах никому не нужны
поэтому докопаться к любой точке прийома лома легко
поэтому менты берут мзду с каждой даже самой захудалой точки прийома лома
пунктів приймання брухту розведеться на кожному кроці,
і бомжі і наркомани взагалі втратять гальма,
будуть лізти у двори і будинки.. будуть тягти все, що можна вхопити
і відломити..
до цього закону потрібен закон про відстріл металістів-вандалів
Годами работают незаконные металлоприёмки и расчёт был только наличкой, а теперь это узаконили!
Однако.....
П.С. Доворуют у населения и коммунальщиков последний металл!
Від унікальних заводів до рукомийників з дачних ділянок...