Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома

Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента, документ вносит изменения в действующие нормативно-правовые акты относительно регулирования деятельности участников рынка металлолома, в частности:

- упрощает порядок осуществления операций с металлоломом;

- уменьшает необоснованные требования к субъектам хозяйствования, которые осуществляют операции с металлоломом, и требования к оформлению операций с металлоломом;

- отменяет старую систему разделения металлолома на бытовой и промышленный и связанных с ней ограничений, чем устраняется возможность для коррупционных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов через предъявления ими необоснованных претензий к легальным пунктам приема металлолома;

- уточняет компетенцию государственных органов в сфере осуществления операций с металлоломом;

- выводит из-под двойного государственного контроля осуществления операций с металлоломом;

- упрощает документальное оформление операций с металлоломом с участием физических лиц, порядок и оплату закупленного у населения металлолома путем отмены запрета расчетов наличными;

- устраняет дублирование функций органов государственной власти в сфере осуществления операций с металлоломом, отменяет право составления местными государственными администрациями акта обследования специализированных предприятий;

- упрощает технические и регуляторные требования к заготовителям металлолома, осуществляющим только его заготовку (закупку) без фактической переработки.

Законом также внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми дано новое определение административного правонарушения при осуществлении операций с металлоломом в связи с необходимостью отмены классификации металлолома как "промышленного" и "бытового".

Проект закона зарегистрирован под №2426, в ходе заседания парламента 14 июля его поддержали 237 нардепов.

Напомним, Верховная Рада на своем заседании 14 января текущего года одобрила в первом чтении законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".

+6
нет
порохоботам уплачено
они обязаны нагадить абсолютно под каждой статьей, в заголовке которой есть намек на власть
14.07.2020 15:57 Ответить
+5
ты себя в полнолуние нормально чувствуешь?
14.07.2020 15:55 Ответить
+4
Я закон не изучал, бизнесом таким не занимаюсь. Можно я не буду ничего здесь комментировать, с чего зря умничать? Остальных призываю ко мне присоединиться.
14.07.2020 15:47 Ответить
ЗелеБоби, це зрада чи перемога ?
Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома - Цензор.НЕТ 6535
14.07.2020 15:44 Ответить
якщо тобі абсолютно незрозуміло, то чого ти сюди приперся?
показать весь комментарий
Хороший закон и нужный! Металл нынче весьма востребован
показать весь комментарий
Я Б ЗДАВ НА МЕТАЛОЛОМ ОПТОВУ ПАРТІЮ ЧУГУННИХ ЧАЙНИКІВ ...

Рада ухвалила закон про детінізацію ринку металобрухту - Цензор.НЕТ 8216
14.07.2020 15:56 Ответить
Провоцирую :

Рада ухвалила закон про детінізацію ринку металобрухту - Цензор.НЕТ 9222
14.07.2020 16:06 Ответить
они дурачки что-ли, все в тени потому что не в тени со всеми поборами это нафиг не выгодно. щас все вышли из тени чтобы больше налога платить
14.07.2020 15:44 Ответить
подгребают под себя теневую экономику.загнут и ее.

https://twitter.com/Moni_Kabelucci Моні Кабелуччі

Висновок і так всім відомий:корупціонери притягують популістів,
популісти-ідіотів,
ідоти-жопоруких.
А потім всі разом,зі швидкістю,наближеною до швидкості ракет Маска,які тягнуть людство в цивілізацію,тягнуть нас в протилежний від неї бік,і покращення не спинити.
14.07.2020 15:45 Ответить
так вот почему все в тени, просто закона про выход из тени небыло...
14.07.2020 15:45 Ответить
Все правильно
14.07.2020 15:46 Ответить
Ждали 30 лет
14.07.2020 15:47 Ответить
Я закон не изучал, бизнесом таким не занимаюсь. Можно я не буду ничего здесь комментировать, с чего зря умничать? Остальных призываю ко мне присоединиться.
14.07.2020 15:47 Ответить
очень позитивный день седня
14.07.2020 15:48 Ответить
За кражу люков будет наказание?
14.07.2020 15:50 Ответить
Теперь нет! И основания для проверки что в металлолом сдано и кем, тоже теперь незаконно!
Слуги хорошие откаты получили!
14.07.2020 15:55 Ответить
откат получили от воров люками?
14.07.2020 15:58 Ответить
30 лет пытались ограничить разграбление и вырезание всего, что содержит металл. Но с приходом Слуг вопрос решился и очень дёшево! Срежут теперь всё, начиная от коммуникациях в колодцах и проводов на столбах, разберут лифты и летом срежут отопление в многоэтажках, и полиция теперь не имеет права предьявить притензию к металлоскупкам и расплачиваться налом! Воровской закон принят!
14.07.2020 15:53 Ответить
ты себя в полнолуние нормально чувствуешь?
14.07.2020 15:55 Ответить
все пральна
седня простой прием лома требует куеву тучу бумаг и разрешений и лицензий и сертификаций которые и нах никому не нужны
поэтому докопаться к любой точке прийома лома легко
поэтому менты берут мзду с каждой даже самой захудалой точки прийома лома
14.07.2020 15:53 Ответить
Соя такі кумедні коменти викладає
14.07.2020 16:01 Ответить
Если бы закрыли эти точки частного приёма 25лет назад, как хотели, то сей час у нас была бы промышленность в Украине. Но программа по уничтожению Украинской конкурентноспособности и превращения в потребителя импорта в действии и процветает!
14.07.2020 16:07 Ответить
500 тыс. рабочих мест создают!
14.07.2020 16:13 Ответить
це буде повний капець..
пунктів приймання брухту розведеться на кожному кроці,
і бомжі і наркомани взагалі втратять гальма,
будуть лізти у двори і будинки.. будуть тягти все, що можна вхопити
і відломити..
до цього закону потрібен закон про відстріл металістів-вандалів
14.07.2020 16:22 Ответить
Детенизация должна быть ещё при по-ро-хе, но ему не до того было. Он строил ......
14.07.2020 16:32 Ответить
ага півтори сотні реформ осилив, сердешний.....геть був втомився....
14.07.2020 16:34 Ответить
контролю не має, через те і в тіні, не були б продажні начальники поліції та податкової - не було б і тіні. Був би Піночет - швидко би вилізли з тіні, він на стадіоні показовий концерт дав, кажуть...Та й у Гітлера, кажуть, зайці в громадському транспорті швидко перестали їздити...це звичайно перебір, але дійові методи навчання.....
14.07.2020 16:33 Ответить
Об какой отмене запрета расчёта наличными идёт речь!?
Годами работают незаконные металлоприёмки и расчёт был только наличкой, а теперь это узаконили!
Однако.....
П.С. Доворуют у населения и коммунальщиков последний металл!
14.07.2020 16:40 Ответить
Всю країну здали в металобрухт

Від унікальних заводів до рукомийників з дачних ділянок...
14.07.2020 21:48 Ответить
 
 