Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня
У четвер, 16 липня, о 16:00 розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет.
Про це повідомила пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Урочистості відбуваються відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України" та Розпорядження Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова № 225 від 26 червня 2020 року "Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України" на виконання пункту 1 Постанови Верховної Ради України № 325-ІХ від 3 грудня 2019 року "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році".
Участь в урочистому засіданні візьме президент Володимир Зеленський
Нагадаємо, Декларація про державний суверенітет України була ухвалена Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 року. У преамбулі Декларації наголошувалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах".
Янелоху ніколи думати про життя пораненого бійця. Про воєнні "гумкомвої" з мордора. Про те, що його міністр https://censor.net/news/3207923/****************************************************. Про зовнішню політику. Про економіку.
Воно хоче свята. Що святкує? Руйнацію України?
Саме в цей день розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
Цей законопроєкт, внесений гнидою М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися кацапською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року.
Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії.
По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів кацапською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).
По-третє, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, кацапською мовою"...
дякуємо вам, ЗеБiли!