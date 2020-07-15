Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня

У четвер, 16 липня, о 16:00 розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет.

Про це повідомила пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Урочистості відбуваються відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України" та Розпорядження Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова № 225 від 26 червня 2020 року "Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України" на виконання пункту 1 Постанови Верховної Ради України № 325-ІХ від 3 грудня 2019 року "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році".

Участь в урочистому засіданні візьме президент Володимир Зеленський

Нагадаємо, Декларація про державний суверенітет України була ухвалена Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 року. У преамбулі Декларації наголошувалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах".