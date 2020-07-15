УКР
Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня

Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня

У четвер, 16 липня, о 16:00 розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет.

Про це повідомила пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Урочистості відбуваються відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України" та Розпорядження Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова № 225 від 26 червня 2020 року "Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України" на виконання пункту 1 Постанови Верховної Ради України № 325-ІХ від 3 грудня 2019 року "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році".

Участь в урочистому засіданні візьме президент Володимир Зеленський

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету

Нагадаємо, Декларація про державний суверенітет України була ухвалена Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 року. У преамбулі Декларації наголошувалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах".

ВР (15193) Зеленський Володимир (25217) суверенітет (68)
Топ коментарі
+24
Потенційний слуга народу...
15.07.2020 11:17 Відповісти
+22
Політична карта світу по-зеленських:
15.07.2020 11:15 Відповісти
+15
спасибо,не надо,уже воротит от этого недоумка
15.07.2020 11:16 Відповісти
а кошевой будет?
15.07.2020 11:14 Відповісти
*****, тобто - #какаяразніца
15.07.2020 11:18 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 2969
15.07.2020 11:21 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 3793
15.07.2020 11:23 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 9277
15.07.2020 11:25 Відповісти
Свадебный генерал прям !
15.07.2020 11:31 Відповісти
"Зеленский примет участие в торжественном заседании" - правильно.

"Участие в торжественном заседании примет президент Владимир Зеленский"-смешно.

Лучше всего Ишак Оманский.
15.07.2020 11:54 Відповісти
занят , бабло с 95 фантомасит
15.07.2020 11:32 Відповісти
Неужели ермак разрешил? Видать тупорыл хорошо текст выучил.
15.07.2020 11:14 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 5516
15.07.2020 12:06 Відповісти
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
15.07.2020 12:14 Відповісти
Может полномочия сложит и слуг дьявола распустит?
15.07.2020 11:14 Відповісти
Та да! Там,похоже,в кресло вцепился,что с кабинета придётся вместе с ним(креслом)выносить
15.07.2020 11:28 Відповісти
Політична карта світу по-зеленських:
15.07.2020 11:15 Відповісти
15.07.2020 11:16 Відповісти
15.07.2020 11:16 Відповісти
а яке відношення має уклоніст-пісюаніст до незалежності України?!
15.07.2020 11:17 Відповісти
15.07.2020 11:17 Відповісти
Видно порохоботам в церкви растолковали что Петины обнимашки с Пуйлом соответствуют букве библейского закона "возлюби врага своего и подставь ему дупу"
15.07.2020 11:38 Відповісти
Ото ти притрушене...
15.07.2020 11:42 Відповісти
а крымских большинство таких. больные люди...
15.07.2020 11:47 Відповісти
зато среди порохоботов идтотизьм 100% что и заставляет вас держаться вместе...
15.07.2020 11:51 Відповісти
ты такой нудный и предсказуемый что с тобой даже спорить нет смысла. в твоем микромозгу умещается только три тезиса
1. порохоботы идиоты
2. хочу жрать
3. хочу срать
все. на этом оперативная память закачивается.
15.07.2020 12:01 Відповісти
Згоден повністю. Так воно звідти?
15.07.2020 11:52 Відповісти
я так понял больше трех слов в предложении ты не тянеш?
15.07.2020 11:48 Відповісти
Якби ти заслуговував...
15.07.2020 11:50 Відповісти
Зеленский примет участие в торжественном заседании Рады 16 июля - Цензор.НЕТ 848
15.07.2020 11:18 Відповісти
Зеленский примет участие в торжественном заседании Рады 16 июля - Цензор.НЕТ 9084
15.07.2020 11:18 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 4291
15.07.2020 11:21 Відповісти
Я так понимаю, они на завтра хотят вынести языковой вопрос? И зеленский там же будет. Это интересный метод самоубийства.
15.07.2020 11:21 Відповісти
И все биндюжники вставали, когда в пивную он входил.
15.07.2020 11:31 Відповісти
Якось не святкується після нещодавніх вбивств і поранень українських військових.
15.07.2020 11:22 Відповісти
В Зе інше свято-мову завтра хочуть скасувати
15.07.2020 11:24 Відповісти
То все щуряча метушня слуг одного народу.
15.07.2020 11:29 Відповісти
йому на дачі тихо й затишно.. "Та старана" знову "пастрілює".. Але для зє-зє війна є чимось віртуальним, воно її не сприймає як особисту справу, як загрозу для країни.
15.07.2020 11:25 Відповісти
Для Зе війна закінчена, бо він побачив очі *****.
15.07.2020 11:28 Відповісти
Знову соєвим не догодили )))
15.07.2020 11:23 Відповісти
https://censor.net/resonance/3208174/vn_dyav_tak_yak_pdkazalo_sertse_odrazu_pobg_do_poranenogo_schob_lyudina_vijila_spogadi_pro_zagiblogo

Янелоху ніколи думати про життя пораненого бійця. Про воєнні "гумкомвої" з мордора. Про те, що його міністр https://censor.net/news/3207923/****************************************************. Про зовнішню політику. Про економіку.
Воно хоче свята. Що святкує? Руйнацію України?
15.07.2020 11:38 Відповісти
Говнокомандувач:
Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 7054
15.07.2020 11:24 Відповісти
Це не Пилиип з конопель вискочив?
15.07.2020 11:32 Відповісти
В лосінах і блузоні!
15.07.2020 11:35 Відповісти
может , шибздик сдержится и не назовёт Украину германской порноактрисой.
15.07.2020 11:24 Відповісти
Тогда,когда у нас миллиардеров будет 1,2,3,а не сотни У нас бандиты лезут "работать" в правоохранительные органы,а воры предпочитают политику,ТВ и печатать газеты
15.07.2020 11:37 Відповісти
Закон про мову урочисто скасовувати буде?
15.07.2020 11:30 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 4002
15.07.2020 11:32 Відповісти
Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 7962
15.07.2020 11:33 Відповісти
сегодня 70 дней как один беглый никому не нужный грузин занимается реформами. все видят его успешную работу и реформы прут уверенным косяком
15.07.2020 11:34 Відповісти
Стремительным домкратом.
15.07.2020 11:38 Відповісти
І всі надіються почути неперевершенну гру Куєм по роялЮ ...
15.07.2020 11:35 Відповісти
Ну, если торжественное, то бедосик-уклонист ЗЕ в первых рядах.
15.07.2020 11:38 Відповісти
а алёна алёна репчег читать будет на открытии
15.07.2020 11:40 Відповісти
ВЫНОСИТЕ РОЯЛЬ, КЛОВАН НА СЦЕНЕ!
15.07.2020 11:42 Відповісти
оно может стать еще более торжественным, если примут закон направленный против украинского языка. тогда этих пидаров торжественно вынесем ногами вперед
15.07.2020 11:57 Відповісти
Зе-срань вже пiдготовила подарунок до 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет.

Саме в цей день розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
Цей законопроєкт, внесений гнидою М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
15.07.2020 13:46 Відповісти
знову не назове касапів споконвічними ворогами, які і тридцять років тому прагнули, і нині бажають заколонізувати Україну.
15.07.2020 12:14 Відповісти
і за цей тебе ми, касапа, заспамимо!
15.07.2020 12:19 Відповісти
Як москалі відчепляться тоді і будемо незалежними. Причепились як лайно до підошви - не відшкребеш. (((
15.07.2020 12:29 Відповісти
кцп пнх
15.07.2020 13:00 Відповісти
А що,шабаш тепер вже не на Лисій горі проводять?
15.07.2020 12:37 Відповісти
соя всирається )))
15.07.2020 13:02 Відповісти
Зачем в ВР придёт
ЗЕлёное пед..ло?
ОНО то тут каким же боком?
Ах да, 4 раза от призыва закосило
От военкома сдрыстнуло трусливым скоком.
15.07.2020 13:13 Відповісти
Зе-срань вже пiдготовила подарунок до 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет.



Саме в цей день розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
Цей законопроєкт, внесений гнидою М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися кацапською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року.
Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії.
По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів кацапською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).
По-третє, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, кацапською мовою"...

дякуємо вам, ЗеБiли!
15.07.2020 13:45 Відповісти
 
 