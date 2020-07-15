Зеленский примет участие в торжественном заседании Рады 16 июля
В четвергом, 16 июля, в 16:00 начнется торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете.
Об этом сообщила пресс служба парламента, передает Цензор.НЕТ.
Торжества проходят в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины "О торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины" и Распоряжением Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова № 225 от 26 июня 2020 года "О проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины "во исполнение пункта 1 Постановления Верховной Рады Украины № 325-их от 3 декабря 2019" о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году".
Участие в торжественном заседании примет президент Владимир Зеленский.
Напомним, Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой Украинской PCP 16 июля 1990. В преамбуле Декларации подчеркивалось, что Верховный Совет УССР провозглашает суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних сношениях".
Саме в цей день розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362).
Цей законопроєкт, внесений гнидою М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.
По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися кацапською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року.
Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії.
По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів кацапською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).
По-третє, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, кацапською мовою"...
дякуємо вам, ЗеБiли!