Зеленский примет участие в торжественном заседании Рады 16 июля

В четвергом, 16 июля, в 16:00 начнется торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете.

Об этом сообщила пресс служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

Торжества проходят в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины "О торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины" и Распоряжением Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова № 225 от 26 июня 2020 года "О проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины "во исполнение пункта 1 Постановления Верховной Рады Украины № 325-их от 3 декабря 2019" о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году".

Участие в торжественном заседании примет президент Владимир Зеленский.

Напомним, Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой Украинской PCP 16 июля 1990. В преамбуле Декларации подчеркивалось, что Верховный Совет УССР провозглашает суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних сношениях".