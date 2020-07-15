Окупанти повернули тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, - штаб

Сьогодні, 15 липня, з тимчасово окупованої території повернули тіло військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве.

Про це повідомили в штабі ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя", - йдеться в повідомленні.

Смотрите также: Командир 35-й бригады Палас об убийстве наемниками РФ украинского медика: Была устроена подлая засада, эвакуационную группу расстреливали с трех сторон. ВИДЕО

Увечері 13 липня стало відомо, що тіло командира взводу, який загинув на мінному полі, забрали найманці РФ. Керівник СЦКК Микола Левицький під час брифінгу підтвердив, що гарантії безпеки з боку російсько-окупаційних військ дійсно були надані через СММ ОБСЄ.

"Після повідомлення, що в сірій зоні перебуває тіло загиблого ЗСУ, ми відпрацювали запити СММ ОБСЄ щодо надання гарантій дотримання режиму тиші. Коли прийшла відповідь, що режим тиші надали із 14:00 до 18:00, почали співпрацювати з бригадою, з батальйоном", - розповів Левицький.

Він запевнив, що евакуаційна група з 9 осіб - представники СЦКК, військовий медик, група розмінування і військові для евакуації загиблого - усі мали білі шоломи і білі пов'язки з позначками. Водночас це не завадило окупантам відкрити вогонь по евакуаційній групі.

На цей момент проводяться переговори з представниками СЦКК, СММ ОБСЄ і "Вантаж-200" для подальшої евакуації тіла загиблого військового медика і пошуку пораненого сержанта розвідвзводу, який досі перебуває в районі, де загинув військовий медик.