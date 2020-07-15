Окупанти повернули тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, - штаб
Сьогодні, 15 липня, з тимчасово окупованої території повернули тіло військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве.
Про це повідомили в штабі ООС, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя", - йдеться в повідомленні.
Увечері 13 липня стало відомо, що тіло командира взводу, який загинув на мінному полі, забрали найманці РФ. Керівник СЦКК Микола Левицький під час брифінгу підтвердив, що гарантії безпеки з боку російсько-окупаційних військ дійсно були надані через СММ ОБСЄ.
"Після повідомлення, що в сірій зоні перебуває тіло загиблого ЗСУ, ми відпрацювали запити СММ ОБСЄ щодо надання гарантій дотримання режиму тиші. Коли прийшла відповідь, що режим тиші надали із 14:00 до 18:00, почали співпрацювати з бригадою, з батальйоном", - розповів Левицький.
Він запевнив, що евакуаційна група з 9 осіб - представники СЦКК, військовий медик, група розмінування і військові для евакуації загиблого - усі мали білі шоломи і білі пов'язки з позначками. Водночас це не завадило окупантам відкрити вогонь по евакуаційній групі.
На цей момент проводяться переговори з представниками СЦКК, СММ ОБСЄ і "Вантаж-200" для подальшої евакуації тіла загиблого військового медика і пошуку пораненого сержанта розвідвзводу, який досі перебуває в районі, де загинув військовий медик.
