Окупанти повернули тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, - штаб

Сьогодні, 15 липня, з тимчасово окупованої території повернули тіло військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве.

Про це повідомили в штабі ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя", - йдеться в повідомленні.

Увечері 13 липня стало відомо, що тіло командира взводу, який загинув на мінному полі, забрали найманці РФ. Керівник СЦКК Микола Левицький під час брифінгу підтвердив, що гарантії безпеки з боку російсько-окупаційних військ дійсно були надані через СММ ОБСЄ.

"Після повідомлення, що в сірій зоні перебуває тіло загиблого ЗСУ, ми відпрацювали запити СММ ОБСЄ щодо надання гарантій дотримання режиму тиші. Коли прийшла відповідь, що режим тиші надали із 14:00 до 18:00, почали співпрацювати з бригадою, з батальйоном", - розповів Левицький.

Він запевнив, що евакуаційна група з 9 осіб - представники СЦКК, військовий медик, група розмінування і військові для евакуації загиблого - усі мали білі шоломи і білі пов'язки з позначками. Водночас це не завадило окупантам відкрити вогонь по евакуаційній групі.

На цей момент проводяться переговори з представниками СЦКК, СММ ОБСЄ і "Вантаж-200" для подальшої евакуації тіла загиблого військового медика і пошуку пораненого сержанта розвідвзводу, який досі перебуває в районі, де загинув військовий медик.

Оккупанты вернули тело погибшего под Зайцево украинского воина, - штаб - Цензор.НЕТ 8536
а шмаркля досі "видит мир в глах путина", та виляє хвостом навіть у "заявили у пресс-службі"..
Ця зелена потвора настільки ссиклива, що навіть зассялда особисто висказати відношення до загибелі українських бійців
Окупанти повернули тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 4053
Олена Добровольська

1 дн.

Треба було білий шолом на сівоху або давідіка арахамію вдягти і відправити вперед під обстріли.
Хай би на собі відчули смак російських домовленостей.

1 дн.

Треба було білий шолом на сівоху або давідіка арахамію вдягти і відправити вперед під обстріли.
Хай би на собі відчули смак російських домовленостей.
а шмаркля досі "видит мир в глах путина", та виляє хвостом навіть у "заявили у пресс-службі"..
Ця зелена потвора настільки ссиклива, що навіть зассялда особисто висказати відношення до загибелі українських бійців
Окупанти повернули тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 4053
Яка ж гидота...
Самим кращим вшануванням пам"яті загиблого героя буде масований ракетно-артелерійський удар по раніше розвіданим угрупуванням ворога.А що так є,то в цьому нема ніякого сумнівую.От і "Нептун" можна було б випробувати,і "Вільху". Але,боюсь,що не з тимчасовим гівнокомандуючим. Це ж не на роялі буєм грати...
Твари *уйловские! Вам зачтется! 1: 10000!
а что с раненым бойцом и медиком которого бросили на минном поле?
На данный момент проводятся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и "Груз-200" для дальнейшей эвакуации тела погибшего военного медика и поиска раненого сержанта разведвзвода, который до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.

https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik?__cft__[0]=AZV1TqRGybG9dii7SaLEAbwqa6Bxm-PUSBcumWgPERubBhNYMMsK0mmpvmXzoEvPQQx3753lApAKx35GRhvh5u3nyTgYzbMoDqSHhk_L_zNhDw9aHRRI2E1erWUWh-F1N0w&__tn__=-UC%2CP-R Олена Добровольська

1 дн.

Треба було білий шолом на сівоху або давідіка арахамію вдягти і відправити вперед під обстріли.
Хай би на собі відчули смак російських домовленостей.
что с телом медика и раненым бойцом которые шли выносить??
На данный момент проводятся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и "Груз-200" для дальнейшей эвакуации тела погибшего военного медика и поиска раненого сержанта разведвзвода, который до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.Источник: https://censor.net/n3208245 опять верят бандитам((((((((
Задолбали косяки нашего командования Непосредственные командиры погибших бойцов должны понести наказание за головотяпство и тупость Надоело невнятное мычание нашего руководства ( - мы от это а нас от это а мы огонь в ответ не открывали а они коварно ........) Третий день на всех телеканалах бекают Украинские командиры и мекают как терпилы
Больно за раненного, оставшегося на поле...выжил бы хоть...
а Портянкин с Лукаш, молчат, молчит Ньюс ван Мертвячука, молчат Рабинович ишуфрич, молчат подоки, молчит Кравчук...
