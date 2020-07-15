РУС
Оккупанты вернули тело погибшего под Зайцево украинского воина, - штаб

Оккупанты вернули тело погибшего под Зайцево украинского воина, - штаб

Сегодня, 15 июля, с временно оккупированной территории вернули тело военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево.

Об этом сообщили в штабе ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведению ритуала чевствования павшего украинского Героя", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Командир 35-й бригады Палас об убийстве наемниками РФ украинского медика: Была устроена подлая засада, эвакуационную группу расстреливали с трех сторон. ВИДЕО

Вечером 13 июля стало известно, что тело командира взвода, который погиб на минном поле, забрали наемники РФ. Руководитель СЦКК Николай Левицкий во время брифинга подтвердил, что гарантии безопасности со стороны российско-оккупационных войск действительно были предоставлены через СММ ОБСЕ.

"После сообщения, что в серой зоне находится тело погибшего ВСУ, мы отработали запросы СММ ОБСЕ относительно предоставления гарантий соблюдения режима тишины. Когда пришел ответ, что режим тишины предоставили с 14.00 до 18.00, начали сотрудничать с бригадой, с батальоном", - рассказал Левицкий.

Он заверил, что эвакуационная группа из 9 человек - представители СЦКК, военный медик, группа разминирования и военные для эвакуации погибшего - все имели белые каски и белые повязки с пометками. Вместе с тем, это не помешало оккупантам открыть огонь по эвакуационной группе.

На данный момент проводятся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и "Груз-200" для дальнейшей эвакуации тела погибшего военного медика и поиска раненого сержанта разведвзвода, который до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.

Оккупанты вернули тело погибшего под Зайцево украинского воина, - штаб

+29
+21
Яка ж гидота...
15.07.2020 14:35 Ответить
Самим кращим вшануванням пам"яті загиблого героя буде масований ракетно-артелерійський удар по раніше розвіданим угрупуванням ворога.А що так є,то в цьому нема ніякого сумнівую.От і "Нептун" можна було б випробувати,і "Вільху". Але,боюсь,що не з тимчасовим гівнокомандуючим. Це ж не на роялі буєм грати...
15.07.2020 14:24 Ответить
Твари *уйловские! Вам зачтется! 1: 10000!
15.07.2020 14:30 Ответить
а что с раненым бойцом и медиком которого бросили на минном поле?
15.07.2020 14:30 Ответить
На данный момент проводятся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и "Груз-200" для дальнейшей эвакуации тела погибшего военного медика и поиска раненого сержанта разведвзвода, который до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.

что с телом медика и раненым бойцом которые шли выносить??
15.07.2020 14:31 Ответить
На данный момент проводятся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и "Груз-200" для дальнейшей эвакуации тела погибшего военного медика и поиска раненого сержанта разведвзвода, который до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.Источник: https://censor.net/n3208245 опять верят бандитам((((((((
15.07.2020 14:34 Ответить
Задолбали косяки нашего командования Непосредственные командиры погибших бойцов должны понести наказание за головотяпство и тупость Надоело невнятное мычание нашего руководства ( - мы от это а нас от это а мы огонь в ответ не открывали а они коварно ........) Третий день на всех телеканалах бекают Украинские командиры и мекают как терпилы
15.07.2020 14:55 Ответить
Больно за раненного, оставшегося на поле...выжил бы хоть...
15.07.2020 15:56 Ответить
а Портянкин с Лукаш, молчат, молчит Ньюс ван Мертвячука, молчат Рабинович ишуфрич, молчат подоки, молчит Кравчук...
24.07.2020 00:40 Ответить
 
 