Зеленський звільнив посла України в Італії Перелигіна

Зеленський звільнив посла України в Італії Перелигіна

Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла в Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №275/2020.

Зазначається, що указом президента Євгена Перелигіна звільнено з посади надзвичайного і повноважного посла України в Італії, Сан-Марино, Мальти та продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) при ООН.

Євген Перелигін був призначений послом України в Італії 28 грудня 2012 року

Автор: 

Топ коментарі
+7
Лиге Смеха хочется побыть дипломатами
показати весь коментар
15.07.2020 16:32 Відповісти
+7
Значить брату єрмака уже занесли..
показати весь коментар
15.07.2020 16:35 Відповісти
+5
Он хоть понимает для чего он ЭТО ВСЁ ДЕЛАЕТ И ЗАЧЕМ? Очень сильно сомневаюсь в этом всём. Клоун и Шут.
показати весь коментар
15.07.2020 16:36 Відповісти
Все буде 95 квартал, але не довго. Із зебілами нормальні люди не працюють.
показати весь коментар
15.07.2020 16:38 Відповісти
в Хабаровске Майдан
показати весь коментар
15.07.2020 16:41 Відповісти
а шо такое?не смог договориться о переуступке прав на виллу?
показати весь коментар
15.07.2020 16:43 Відповісти
Хтось може пояснити, що воно робить? Ізолює Україну?

9 янв. 2020 https://lb.ua/news/2020/01/09/446700_ukraini_poslov_19_stranah.html У Украины нет послов в 19 странах .
показати весь коментар
15.07.2020 16:48 Відповісти
Итальянцы остановили передачу прав елены зеленской прав на фирму, которая находится в совместной собственности семьи зеленских. Вот вовочка "рвет и мечет". Машину, кстати, которая за ней была закреплена здесь, уже забрали и передали в гараж президента. Она ей больше без надобности.
показати весь коментар
15.07.2020 17:07 Відповісти
Меняет послов на ослов.Мы будем жить теперь по-новому...
показати весь коментар
15.07.2020 17:08 Відповісти
Посольство и консульство в Италии самое хреновое наверное в ЕС, там помощи от них не дождешься и попробуй еще дозвониться что бы на очередь стать.
показати весь коментар
15.07.2020 17:02 Відповісти
Ну товарищ провалил дело Маркива.
показати весь коментар
15.07.2020 17:25 Відповісти
Жалко посла. Не смог обеспечить дипломатическиое прикрытие вовочкиным махинациям в Италии
показати весь коментар
15.07.2020 18:32 Відповісти
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1283389078113837056 4 ч

звільнення відбулося після того, як посол не зміг забезпечити приховане переоформлення майна сім'ї Зеленського на підставних осіб, вимагають особистої присутності когось з подружжя при укладенні договору.
а ви думали,чому https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa звільнив посла?
показати весь коментар
15.07.2020 20:24 Відповісти
 
 