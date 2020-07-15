Зеленський звільнив посла України в Італії Перелигіна
Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла в Італії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №275/2020.
Зазначається, що указом президента Євгена Перелигіна звільнено з посади надзвичайного і повноважного посла України в Італії, Сан-Марино, Мальти та продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) при ООН.
Євген Перелигін був призначений послом України в Італії 28 грудня 2012 року
Топ коментарі
+7 Бессоница
показати весь коментар15.07.2020 16:32 Відповісти Посилання
+7 Філ Менко
показати весь коментар15.07.2020 16:35 Відповісти Посилання
+5 Виктор Потоцкий #214349
показати весь коментар15.07.2020 16:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
9 янв. 2020 https://lb.ua/news/2020/01/09/446700_ukraini_poslov_19_stranah.html У Украины нет послов в 19 странах .
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1283389078113837056 4 ч
звільнення відбулося після того, як посол не зміг забезпечити приховане переоформлення майна сім'ї Зеленського на підставних осіб, вимагають особистої присутності когось з подружжя при укладенні договору.
а ви думали,чому https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa звільнив посла?