Зеленський звільнив посла України в Італії Перелигіна

Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла в Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №275/2020.

Зазначається, що указом президента Євгена Перелигіна звільнено з посади надзвичайного і повноважного посла України в Італії, Сан-Марино, Мальти та продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) при ООН.

Євген Перелигін був призначений послом України в Італії 28 грудня 2012 року

