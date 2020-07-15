Зеленский уволил посла Украины в Италии Перелыгина

Президент Владимир Зеленский уволил Евгения Перелыгина с должности посла в Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №275/2020.

Отмечается, что указом президента Евгений Перелыгин уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Италии, Сан-Марино, Мальте и продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) при ООН.

Евгений Перелыгин был назначен послом Украины в Италии 28 декабря 2012 года.

