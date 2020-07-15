РУС
Зеленский уволил посла Украины в Италии Перелыгина

Президент Владимир Зеленский уволил Евгения Перелыгина с должности посла в Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №275/2020.

Отмечается, что указом президента Евгений Перелыгин уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Италии, Сан-Марино, Мальте и продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) при ООН. 

Евгений Перелыгин был назначен послом Украины в Италии 28 декабря 2012 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Акция в поддержку Маркива прошла под стенами итальянского парламента. ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир Италия посол Перелыгин Евгений
Лиге Смеха хочется побыть дипломатами
показать весь комментарий
15.07.2020 16:32 Ответить
Значить брату єрмака уже занесли..
показать весь комментарий
15.07.2020 16:35 Ответить
Традиция в цирке такая .
показать весь комментарий
15.07.2020 16:36 Ответить
Он хоть понимает для чего он ЭТО ВСЁ ДЕЛАЕТ И ЗАЧЕМ? Очень сильно сомневаюсь в этом всём. Клоун и Шут.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:36 Ответить
Все буде 95 квартал, але не довго. Із зебілами нормальні люди не працюють.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:38 Ответить
в Хабаровске Майдан
показать весь комментарий
15.07.2020 16:41 Ответить
а шо такое?не смог договориться о переуступке прав на виллу?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:43 Ответить
Хтось може пояснити, що воно робить? Ізолює Україну?

9 янв. 2020 https://lb.ua/news/2020/01/09/446700_ukraini_poslov_19_stranah.html У Украины нет послов в 19 странах .
показать весь комментарий
15.07.2020 16:48 Ответить
Итальянцы остановили передачу прав елены зеленской прав на фирму, которая находится в совместной собственности семьи зеленских. Вот вовочка "рвет и мечет". Машину, кстати, которая за ней была закреплена здесь, уже забрали и передали в гараж президента. Она ей больше без надобности.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:07 Ответить
Меняет послов на ослов.Мы будем жить теперь по-новому...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:08 Ответить
Посольство и консульство в Италии самое хреновое наверное в ЕС, там помощи от них не дождешься и попробуй еще дозвониться что бы на очередь стать.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:02 Ответить
Ну товарищ провалил дело Маркива.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:25 Ответить
Жалко посла. Не смог обеспечить дипломатическиое прикрытие вовочкиным махинациям в Италии
показать весь комментарий
15.07.2020 18:32 Ответить
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1283389078113837056 4 ч

звільнення відбулося після того, як посол не зміг забезпечити приховане переоформлення майна сім'ї Зеленського на підставних осіб, вимагають особистої присутності когось з подружжя при укладенні договору.
а ви думали,чому https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa звільнив посла?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:24 Ответить
 
 