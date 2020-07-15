Зеленский уволил посла Украины в Италии Перелыгина
Президент Владимир Зеленский уволил Евгения Перелыгина с должности посла в Италии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №275/2020.
Отмечается, что указом президента Евгений Перелыгин уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Италии, Сан-Марино, Мальте и продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) при ООН.
Евгений Перелыгин был назначен послом Украины в Италии 28 декабря 2012 года.
9 янв. 2020 https://lb.ua/news/2020/01/09/446700_ukraini_poslov_19_stranah.html У Украины нет послов в 19 странах .
звільнення відбулося після того, як посол не зміг забезпечити приховане переоформлення майна сім'ї Зеленського на підставних осіб, вимагають особистої присутності когось з подружжя при укладенні договору.
а ви думали,чому https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa звільнив посла?