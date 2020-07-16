Депутати Коломойського саботують законопроєкт щодо "зеленого тарифу" за зразком "Приватбанку" - ексголова НКРЕКП Вовк

Пропозиція депутатів знизити зелений тариф на 40-50%, порушуючи домовленості уряду з інвесторами, коштуватиме Україні $5 млрд.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк.

"Ідеї знизити на 40-50% тарифи рівнозначні Приватбанк#2, тобто ще $5,0 млрд збитків для України. Безкарність дозволяє людям тестувати нові грані можливого і неможливого", - написав Вовк.

Нагадаємо, в п'ятницю очікується голосування у другому читанні за законопроєкт №3658, який передбачає зниження зеленого тарифу на підставі меморандуму між урядом України, міжнародними інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

Зі свого боку представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції "За Майбутнє" запропонували поправки в зниження тарифу на 40-50%.

Раніше інвестори заявляли, що ухвалення рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися до міжнародних арбітражів. За підрахунком Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн.

На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроєкт має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.