3 412 43

Депутати Коломойського саботують законопроєкт щодо "зеленого тарифу" за зразком "Приватбанку" - ексголова НКРЕКП Вовк

Депутати Коломойського саботують законопроєкт щодо

Пропозиція депутатів знизити зелений тариф на 40-50%, порушуючи домовленості уряду з інвесторами, коштуватиме Україні $5 млрд.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк.

"Ідеї знизити на 40-50% тарифи рівнозначні Приватбанк#2, тобто ще $5,0 млрд збитків для України. Безкарність дозволяє людям тестувати нові грані можливого і неможливого", - написав Вовк.

Нагадаємо, в п'ятницю очікується голосування у другому читанні за законопроєкт №3658, який передбачає зниження зеленого тарифу на підставі меморандуму між урядом України, міжнародними інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

Зі свого боку представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції "За Майбутнє" запропонували поправки в зниження тарифу на 40-50%.

Раніше інвестори заявляли, що ухвалення рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися до міжнародних арбітражів. За підрахунком Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн.

На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроєкт має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.

Коломойський Ігор (3139) Вовк (185) Зелений тариф (421)
Топ коментарі
+10
А, этот самый экс-топ манагер Рошена, который завалил всю работу, а потом был сделан пэтей главой НКРЭКУ, а потом смылся из страны?Молчал бы, ущербный.
16.07.2020 15:00 Відповісти
+8
Ось і привід вчергове подякувати Петру Олексійовичу за прийнятий закон!
16.07.2020 14:54 Відповісти
+8
за что боролись, на то и напоролись. теперь у олигархов есть свои депутаты-слуги, которые голосуют как скажет давид бо им всеравно, их интересуют бабки в конвертах
16.07.2020 15:05 Відповісти
Ось і привід вчергове подякувати Петру Олексійовичу за прийнятий закон!
16.07.2020 14:54 Відповісти
Депутаты Коломойского саботируют законопроект по "зеленому тарифу" по образцу "Приватбанка", - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 6522
16.07.2020 14:59 Відповісти
https://censor.net/ua/user/34570 не актуально. Другий раз нарід на це не поведеться. Щось інше там у московії придумайте.
16.07.2020 15:04 Відповісти
Потиснути та обійняти.. ©
16.07.2020 15:12 Відповісти
https://censor.net/ua/user/34570 не актуально. Другий раз нарід на це не поведеться. Щось інше там у московії придумайте.
16.07.2020 16:18 Відповісти
Ну так песбот . *Ротердам барижний * та гешефти з Ахметкою то ***** придумав .
16.07.2020 17:20 Відповісти
Ротердам "барижний" самий кращий і він знову працює. Зміни плоатівку московський дикун. Не "гоні" пурги! А то від брехні ботокс у вашого ху@ла відвалиться.
16.07.2020 17:31 Відповісти
Платить будет население .
16.07.2020 14:56 Відповісти
От тепер маємо визнання факту, що у Коломойського є свої депутати.
16.07.2020 14:58 Відповісти
за что боролись, на то и напоролись. теперь у олигархов есть свои депутаты-слуги, которые голосуют как скажет давид бо им всеравно, их интересуют бабки в конвертах
16.07.2020 15:05 Відповісти
Олигархи могут облегчённо вздохнуть. Они шли к этому 30 лет.
16.07.2020 15:49 Відповісти
А, этот самый экс-топ манагер Рошена, который завалил всю работу, а потом был сделан пэтей главой НКРЭКУ, а потом смылся из страны?Молчал бы, ущербный.
16.07.2020 15:00 Відповісти
Це той самий менелжер, Ротердам+ якого найкраща формула, а ви народу звизділи.
16.07.2020 15:05 Відповісти
А в Швейцарии чего сидеть?)))Как пел один украинский гур-курва, кам бэк!
16.07.2020 15:08 Відповісти
Гурт т.е.
16.07.2020 15:08 Відповісти
https://censor.net/user/235566 А, этот самый экс-топ манагер Рошена, который завалил всю работу, а потом был сделан пэтей главой НКРЭКУ, а потом смылся из страны============ он самый , в Лондоне живет, у них неплохой междусобойчик образовался - Гонтарева, Луценки, там же и Ахметка прикупил самые дорогие апартаменты
16.07.2020 15:07 Відповісти
Странно, вроде писали дескать в Швейцарии находится (досконально правда не отслеживал). Но я в целом не удивлён, ожидаемо. Подобное к подобному.
16.07.2020 15:13 Відповісти
Сhttps://censor.net/user/235566--- Была передача Шустера в прямом эфире , (уже новая на канале "Украина" ) и с ним связывались , Савик говорил что Лондон, помню еще Кучеренко на Волка наезжал ( судебные слушания по иску когда Волк был главой ) , что нечего сидеть Лондоне и увиливать от суда, а приехать в Украину
16.07.2020 15:20 Відповісти
Гонтарева делает рыло, что она преподаёт в Королевской Академии Бизнеса. Осталось только английский выучить и сдать экзамены на бухгалтера. Ведь диплом инженера-машиностроителя здесь ни к чему. Ох уж эти смотрящие от Пуйла!
16.07.2020 15:53 Відповісти
Таке враження, що "слуги" на рівному місті заганяють Україну в борги, щоб задешево нею володіти.
16.07.2020 15:03 Відповісти
А как по Вашему правильно?
Платить за завышенный зеленый тариф или платить за нарушение инвестиционных обязательств?
16.07.2020 15:04 Відповісти
Правильно послать олигархов. Пусть поставляют на свои заводы электороэнергию. Закон принят на коррупционной основе. Они же его и пролоббировали.
16.07.2020 15:10 Відповісти
Инвесторы прдписали с правительством меморандум о снижении и рада должна это дело узаконить. Но как следует из новости группа Коломойского внесла в закон правки о резком, 50%, снижении, что не соответствует меморандуму и нарушает все договоренности.
16.07.2020 15:11 Відповісти
Правильно было это, когда утверждали тариф в пользу Клюевых, Ахметова и Левочкиных принимали Закон и последующие изменения к нему (в 2012- 2015) дейстоввть в интересах граждан Украины, а не отдельных семей
16.07.2020 15:12 Відповісти
поправьте, если ошибаюсь. в тексте статьи сказано, что долги из-за завышенного тарифа 17 млрд грн, а по искам будет около 250 млрд. грн.
кроме того, получим уход инвесторов из зеленой энергетики и дополнительную проблему в отрасли. привет закупкам из рф.
16.07.2020 15:12 Відповісти
барадатая бабушка беня тупая
вместо зваженых та счаслывых или какой то другой лабуды
программа конкурс за стеклом : юрист/ы международники, которые обломают "зажэрлэвисть зеленых инвесторов" приз - % от сэкономленного
16.07.2020 16:02 Відповісти
По моєму правильно виконувати те, що обіцяли і відходити від дорогого російського вугілля - а це "зелена" енергетика. Бо як тільки знищать "зелену" енергетику, то і вугілля подорожчає в рази. А ще там вугілля антрацимтної групи, яке на Донбасі, чи в росії. Не забувайте цього. У діях влади немає логіки, бо якщо вам "зелені" тарифи високі, то навіщо ви відмовлялися і відключали атомні енергоблоки, а використовували ТЕС з російським вугіллям? А тому, що Беня і Ахметка поставили таку задачу. Їхнє - вище державного.
16.07.2020 15:45 Відповісти
правильно
выкатить иски "ахметкам" за нарушения инвест обязательств на других( на шару приватизированных предприятиях)
16.07.2020 15:46 Відповісти
А как по Вашему правильно?/ Правильно выслать израильского глиста Коломойского на историческую родину.Чтобы он там, а не в Украине, воровал, требовал продавать землю и вешать с ним не согласных.
16.07.2020 16:35 Відповісти
Ойц! Петюнчика кадри намалювалися!! ))
16.07.2020 15:08 Відповісти
Чьим протеже является Вовк, поднявший цену на газ в 6 раз
https://www.economics-prorok.com/2015/03/6-12.html
16.07.2020 15:16 Відповісти
Зеленые твари проголосуют за.
16.07.2020 15:24 Відповісти
Помста бабущки Бені інвесторам,які не захотіли смотрящих інвестиційних нянь ?
16.07.2020 15:31 Відповісти
Потрох гніда дозволив Ахметову та йому подібним через зелену енергетику грабувати Україну - от і результат.
16.07.2020 15:46 Відповісти
Что-то они манипулируют. Снижают тарифы на 15%, а не на 40%.
16.07.2020 15:47 Відповісти
Депутати Коломойського саботують законопроєкт щодо "зеленого тарифу" за зразком "Приватбанку" - ексголова НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 1638
16.07.2020 16:02 Відповісти
Порошенко когда протаскивал закон о зелёной энергетике думал только как угодить Ренату. Когда-то это должно боком вылезти Украине. Порошенко когда подписывал Минские договорняки думал как угодить Пуйлую Когда-то это же должно вылезти боком Украине. А про шмарклю, я вообще не говорю. Этот ничего не делает в интересах страны. К нынешнему триумфу наши олигархи шли 30 лет.
16.07.2020 16:02 Відповісти
Депутати Коломойського саботують законопроєкт щодо "зеленого тарифу" за зразком "Приватбанку" - ексголова НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 772
Ну я так не граю , бо с агресором Україною торгую!
16.07.2020 16:09 Відповісти
ВЫ бы нашли и наказали того, кто С САМОГО НАЧАЛА затеял эту гавнянку с "зелёной энергетикой" Клюев?
16.07.2020 16:28 Відповісти
Энергетика была ценнейшим призом в политической борьбе. Здесь очень много денег: за 2018 год суммарная прибыль отраслевых госкомпаний выросла 1,5 раза по сравнению с 2017 до 13,7 млрд грн./ Госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно но с с сентября 2019 г. в госкомпании начали формироваться огромные долги. Туда зашли люди Коломойского. Введенные ими схемы заключались в том, что сначала покупали уголь у связанной с Коломойским компании "Нафто-форс" по цене, которая была существенно выше рыночной, а произведенный ток продавали ферросплавным заводам Коломойского по цене, ниже себестоимости. И Ахметов тоже не растерялся - устроил игры с отключением АЭС . Но виноватыми за развал энергетики воры Коломойского сделали, естественно ,папередников. Конечная цель Коломойского: окончательный разгром энергетики. Украина покупает электроэнергию у РФ в долг. / Герус предложил Раде возобновить импорт электроэнергии из России. 03.07.20
16.07.2020 16:53 Відповісти
 
 