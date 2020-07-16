Депутаты Коломойского саботируют законопроект по "зеленому тарифу" по образцу "Приватбанка", - экс-глава НКРЭКУ Вовк
Предложение депутатов снизить зеленый тариф на 40-50%, нарушая договоренности правительства с инвесторами, обойдется Украине в $ 5 млрд.
Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
"Идеи снизить на 40-50% тарифы равносильны Приватбанк # 2, то есть еще $ 5.0 млрд убытков для Украины. Безнаказанность позволяет людям тестировать новые грани возможного и невозможного ", - написал Вовк.
Напомним, в пятницу ожидается голосование во втором чтении законопроекта №3658, который предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины, Международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества.
В свою очередь представители близкой к олигарху Игорю Коломойскому депутатской фракции "За Будущее" предложили поправки в снижение тарифа на 40-50%.
Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, вынудит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.
В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.
Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Платить за завышенный зеленый тариф или платить за нарушение инвестиционных обязательств?
кроме того, получим уход инвесторов из зеленой энергетики и дополнительную проблему в отрасли. привет закупкам из рф.
вместо зваженых та счаслывых или какой то другой лабуды
программа конкурс за стеклом : юрист/ы международники, которые обломают "зажэрлэвисть зеленых инвесторов" приз - % от сэкономленного
выкатить иски "ахметкам" за нарушения инвест обязательств на других( на шару приватизированных предприятиях)
https://www.economics-prorok.com/2015/03/6-12.html
смотрящихінвестиційних нянь ?
Ну я так не граю , бо с агресором Україною торгую!