Депутаты Коломойского саботируют законопроект по "зеленому тарифу" по образцу "Приватбанка", - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Предложение депутатов снизить зеленый тариф на 40-50%, нарушая договоренности правительства с инвесторами, обойдется Украине в $ 5 млрд.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Идеи снизить на 40-50% тарифы равносильны Приватбанк # 2, то есть еще $ 5.0 млрд убытков для Украины. Безнаказанность позволяет людям тестировать новые грани возможного и невозможного ", - написал Вовк.



Напомним, в пятницу ожидается голосование во втором чтении законопроекта №3658, который предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины, Международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества.

В свою очередь представители близкой к олигарху Игорю Коломойскому депутатской фракции "За Будущее" предложили поправки в снижение тарифа на 40-50%.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, вынудит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.



Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.