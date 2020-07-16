РУС
Депутаты Коломойского саботируют законопроект по "зеленому тарифу" по образцу "Приватбанка", - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Депутаты Коломойского саботируют законопроект по

Предложение депутатов снизить зеленый тариф на 40-50%, нарушая договоренности правительства с инвесторами, обойдется Украине в $ 5 млрд.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Идеи снизить на 40-50% тарифы равносильны Приватбанк # 2, то есть еще $ 5.0 млрд убытков для Украины. Безнаказанность позволяет людям тестировать новые грани возможного и невозможного ", - написал Вовк.


Напомним, в пятницу ожидается голосование во втором чтении законопроекта №3658, который предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины, Международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества.

В свою очередь представители близкой к олигарху Игорю Коломойскому депутатской фракции "За Будущее" предложили поправки в снижение тарифа на 40-50%.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, вынудит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.


Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.

Коломойский Игорь (1800) Вовк Дмитрий (126) Зеленый тариф (78)
Топ комментарии
+10
А, этот самый экс-топ манагер Рошена, который завалил всю работу, а потом был сделан пэтей главой НКРЭКУ, а потом смылся из страны?Молчал бы, ущербный.
16.07.2020 15:00
+8
Ось і привід вчергове подякувати Петру Олексійовичу за прийнятий закон!
16.07.2020 14:54
+8
за что боролись, на то и напоролись. теперь у олигархов есть свои депутаты-слуги, которые голосуют как скажет давид бо им всеравно, их интересуют бабки в конвертах
16.07.2020 15:05
Ось і привід вчергове подякувати Петру Олексійовичу за прийнятий закон!
16.07.2020 14:54
16.07.2020 14:59
https://censor.net/ua/user/34570 не актуально. Другий раз нарід на це не поведеться. Щось інше там у московії придумайте.
16.07.2020 15:04
Потиснути та обійняти.. ©
16.07.2020 15:12
https://censor.net/ua/user/34570 не актуально. Другий раз нарід на це не поведеться. Щось інше там у московії придумайте.
16.07.2020 16:18
Ну так песбот . *Ротердам барижний * та гешефти з Ахметкою то ***** придумав .
16.07.2020 17:20
Ротердам "барижний" самий кращий і він знову працює. Зміни плоатівку московський дикун. Не "гоні" пурги! А то від брехні ботокс у вашого ху@ла відвалиться.
16.07.2020 17:31
Платить будет население .
16.07.2020 14:56
От тепер маємо визнання факту, що у Коломойського є свої депутати.
16.07.2020 14:58
за что боролись, на то и напоролись. теперь у олигархов есть свои депутаты-слуги, которые голосуют как скажет давид бо им всеравно, их интересуют бабки в конвертах
16.07.2020 15:05
Олигархи могут облегчённо вздохнуть. Они шли к этому 30 лет.
16.07.2020 15:49
А, этот самый экс-топ манагер Рошена, который завалил всю работу, а потом был сделан пэтей главой НКРЭКУ, а потом смылся из страны?Молчал бы, ущербный.
16.07.2020 15:00
Це той самий менелжер, Ротердам+ якого найкраща формула, а ви народу звизділи.
16.07.2020 15:05
А в Швейцарии чего сидеть?)))Как пел один украинский гур-курва, кам бэк!
16.07.2020 15:08
Гурт т.е.
16.07.2020 15:08
https://censor.net/user/235566 А, этот самый экс-топ манагер Рошена, который завалил всю работу, а потом был сделан пэтей главой НКРЭКУ, а потом смылся из страны============ он самый , в Лондоне живет, у них неплохой междусобойчик образовался - Гонтарева, Луценки, там же и Ахметка прикупил самые дорогие апартаменты
16.07.2020 15:07
Странно, вроде писали дескать в Швейцарии находится (досконально правда не отслеживал). Но я в целом не удивлён, ожидаемо. Подобное к подобному.
16.07.2020 15:13
Сhttps://censor.net/user/235566--- Была передача Шустера в прямом эфире , (уже новая на канале "Украина" ) и с ним связывались , Савик говорил что Лондон, помню еще Кучеренко на Волка наезжал ( судебные слушания по иску когда Волк был главой ) , что нечего сидеть Лондоне и увиливать от суда, а приехать в Украину
16.07.2020 15:20
Гонтарева делает рыло, что она преподаёт в Королевской Академии Бизнеса. Осталось только английский выучить и сдать экзамены на бухгалтера. Ведь диплом инженера-машиностроителя здесь ни к чему. Ох уж эти смотрящие от Пуйла!
16.07.2020 15:53
Таке враження, що "слуги" на рівному місті заганяють Україну в борги, щоб задешево нею володіти.
16.07.2020 15:03
А как по Вашему правильно?
Платить за завышенный зеленый тариф или платить за нарушение инвестиционных обязательств?
16.07.2020 15:04
Правильно послать олигархов. Пусть поставляют на свои заводы электороэнергию. Закон принят на коррупционной основе. Они же его и пролоббировали.
16.07.2020 15:10
Инвесторы прдписали с правительством меморандум о снижении и рада должна это дело узаконить. Но как следует из новости группа Коломойского внесла в закон правки о резком, 50%, снижении, что не соответствует меморандуму и нарушает все договоренности.
16.07.2020 15:11
Правильно было это, когда утверждали тариф в пользу Клюевых, Ахметова и Левочкиных принимали Закон и последующие изменения к нему (в 2012- 2015) дейстоввть в интересах граждан Украины, а не отдельных семей
16.07.2020 15:12
поправьте, если ошибаюсь. в тексте статьи сказано, что долги из-за завышенного тарифа 17 млрд грн, а по искам будет около 250 млрд. грн.
кроме того, получим уход инвесторов из зеленой энергетики и дополнительную проблему в отрасли. привет закупкам из рф.
16.07.2020 15:12
барадатая бабушка беня тупая
вместо зваженых та счаслывых или какой то другой лабуды
программа конкурс за стеклом : юрист/ы международники, которые обломают "зажэрлэвисть зеленых инвесторов" приз - % от сэкономленного
16.07.2020 16:02
По моєму правильно виконувати те, що обіцяли і відходити від дорогого російського вугілля - а це "зелена" енергетика. Бо як тільки знищать "зелену" енергетику, то і вугілля подорожчає в рази. А ще там вугілля антрацимтної групи, яке на Донбасі, чи в росії. Не забувайте цього. У діях влади немає логіки, бо якщо вам "зелені" тарифи високі, то навіщо ви відмовлялися і відключали атомні енергоблоки, а використовували ТЕС з російським вугіллям? А тому, що Беня і Ахметка поставили таку задачу. Їхнє - вище державного.
16.07.2020 15:45
правильно
выкатить иски "ахметкам" за нарушения инвест обязательств на других( на шару приватизированных предприятиях)
16.07.2020 15:46
А как по Вашему правильно?/ Правильно выслать израильского глиста Коломойского на историческую родину.Чтобы он там, а не в Украине, воровал, требовал продавать землю и вешать с ним не согласных.
16.07.2020 16:35
Ойц! Петюнчика кадри намалювалися!! ))
16.07.2020 15:08
Чьим протеже является Вовк, поднявший цену на газ в 6 раз
https://www.economics-prorok.com/2015/03/6-12.html
16.07.2020 15:16
Зеленые твари проголосуют за.
16.07.2020 15:24
Помста бабущки Бені інвесторам,які не захотіли смотрящих інвестиційних нянь ?
16.07.2020 15:31
Потрох гніда дозволив Ахметову та йому подібним через зелену енергетику грабувати Україну - от і результат.
16.07.2020 15:46
Что-то они манипулируют. Снижают тарифы на 15%, а не на 40%.
16.07.2020 15:47
16.07.2020 16:02
Порошенко когда протаскивал закон о зелёной энергетике думал только как угодить
16.07.2020 16:02 Ответить
Ну я так не граю , бо с агресором Україною торгую!
16.07.2020 16:09 Ответить
ВЫ бы нашли и наказали того, кто С САМОГО НАЧАЛА затеял эту гавнянку с "зелёной энергетикой" Клюев?
16.07.2020 16:28 Ответить
Энергетика была ценнейшим призом в политической борьбе. Здесь очень много денег: за 2018 год суммарная прибыль отраслевых госкомпаний выросла 1,5 раза по сравнению с 2017 до 13,7 млрд грн./ Госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно но с с сентября 2019 г. в госкомпании начали формироваться огромные долги. Туда зашли люди Коломойского. Введенные ими схемы заключались в том, что сначала покупали уголь у связанной с Коломойским компании "Нафто-форс" по цене, которая была существенно выше рыночной, а произведенный ток продавали ферросплавным заводам Коломойского по цене, ниже себестоимости. И Ахметов тоже не растерялся - устроил игры с отключением АЭС . Но виноватыми за развал энергетики воры Коломойского сделали, естественно ,папередников. Конечная цель Коломойского: окончательный разгром энергетики. Украина покупает электроэнергию у РФ в долг. / Герус предложил Раде возобновить импорт электроэнергии из России. 03.07.20
16.07.2020 16:53 Ответить
 
 