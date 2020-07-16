На Донбасі від початку доби 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС

Російські найманці з початку четверга п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, військовослужбовці Збройних сил України не постраждали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"16 липня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог тричі обстріляв наші опорні пункти неподалік Водяного з гранатометів різних систем, зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Також противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю біля Старогнатівки і Мар’їнки.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях агресора змушували його відмовитися від продовження обстрілів.

"Втрати противника уточнюються. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

