УКР
Агресія Росії проти України
На Донбасі від початку доби 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС

Російські найманці з початку четверга п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, військовослужбовці Збройних сил України не постраждали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"16 липня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог тричі обстріляв наші опорні пункти неподалік Водяного з гранатометів різних систем, зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Також противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю біля Старогнатівки і Мар’їнки.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях агресора змушували його відмовитися від продовження обстрілів.

"Втрати противника уточнюються. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Читайте також: Найманці РФ вранці 1,5 години обстрілювали позиції ЗСУ біля Водяного із зенітної установки і гранатометів, втрат немає, - Міноборони.

На Донбасі від початку доби 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС 01На Донбасі від початку доби 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС 02
На Донбасі від початку доби 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС 03

запретите эти сводки рабиновичеугодные...
хоронить через день и потерь нет...дыбилократия.
16.07.2020 18:21 Відповісти
что с раненным?
16.07.2020 18:23 Відповісти
***
Як не може кров не литись на війні.
Не може перемир'я втримати ворожі сили,
Які лиш нищити й загарбати прийшли.
Їм треба ця земля.. і шоби українці тут не жили

Інакше б їх довік тут зовсім не було.
А перемир'є це для них немов розвага
Бо їм забрати хочеться лише чуже добро.
Тому вмовляти й домовлятися - безглузда справа,

І кожен знає, скільки вовка не корми -
Він все одно у ліс свій завертає
Вимочує свій сірий писок у крові.
І ще гарячу плоть у клоччя роздирає

Не перемир'я Україні треба! Перемога!
Яка б прогнала ворога на довгії роки!
Ми тягнем час, жінки благають Бога.,
Та не буває мирним перемир'я на війні…

08.08.2019
16.07.2020 18:33 Відповісти
На Донбасі від початку доби 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3600
16.07.2020 18:38 Відповісти
На Донбасі від початку доби 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1665
16.07.2020 23:18 Відповісти
Найманці у ЧВК Вагнера в ЦАР, а на Донбасі російськ окупаційні війська Цензор бреше.
17.07.2020 07:31 Відповісти
 
 