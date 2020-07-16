На Донбасі від початку доби 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС
Російські найманці з початку четверга п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, військовослужбовці Збройних сил України не постраждали.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"16 липня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог тричі обстріляв наші опорні пункти неподалік Водяного з гранатометів різних систем, зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.
Також противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю біля Старогнатівки і Мар’їнки.
Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях агресора змушували його відмовитися від продовження обстрілів.
"Втрати противника уточнюються. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хоронить через день и потерь нет...дыбилократия.
Як не може кров не литись на війні.
Не може перемир'я втримати ворожі сили,
Які лиш нищити й загарбати прийшли.
Їм треба ця земля.. і шоби українці тут не жили
Інакше б їх довік тут зовсім не було.
А перемир'є це для них немов розвага
Бо їм забрати хочеться лише чуже добро.
Тому вмовляти й домовлятися - безглузда справа,
І кожен знає, скільки вовка не корми -
Він все одно у ліс свій завертає
Вимочує свій сірий писок у крові.
І ще гарячу плоть у клоччя роздирає
Не перемир'я Україні треба! Перемога!
Яка б прогнала ворога на довгії роки!
Ми тягнем час, жінки благають Бога.,
Та не буває мирним перемир'я на війні…
08.08.2019