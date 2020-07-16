На Донбассе с начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

Российские наемники с начала четверга пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"16 июля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды обстрелял наши опорные пункты неподалеку от Водяного из гранатометов различных систем, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Также противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие у н.п. Старогнатовка и Марьинка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Поиск раненого под Зайцево украинского бойца начался в полдень, оккупанты гарантировали "тишину", - штаб

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям врага заставили его отказаться от продолжения обстрелов.

"Потери противника уточняются. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты расположили рядом с Новотошковским запрещенные мины, - СБУ. ФОТО



