На Донбассе с начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС
Российские наемники с начала четверга пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"16 июля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды обстрелял наши опорные пункты неподалеку от Водяного из гранатометов различных систем, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
Также противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие у н.п. Старогнатовка и Марьинка.
Читайте на Цензор.НЕТ: Поиск раненого под Зайцево украинского бойца начался в полдень, оккупанты гарантировали "тишину", - штаб
Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям врага заставили его отказаться от продолжения обстрелов.
"Потери противника уточняются. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.
Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты расположили рядом с Новотошковским запрещенные мины, - СБУ. ФОТО
хоронить через день и потерь нет...дыбилократия.
Як не може кров не литись на війні.
Не може перемир'я втримати ворожі сили,
Які лиш нищити й загарбати прийшли.
Їм треба ця земля.. і шоби українці тут не жили
Інакше б їх довік тут зовсім не було.
А перемир'є це для них немов розвага
Бо їм забрати хочеться лише чуже добро.
Тому вмовляти й домовлятися - безглузда справа,
І кожен знає, скільки вовка не корми -
Він все одно у ліс свій завертає
Вимочує свій сірий писок у крові.
І ще гарячу плоть у клоччя роздирає
Не перемир'я Україні треба! Перемога!
Яка б прогнала ворога на довгії роки!
Ми тягнем час, жінки благають Бога.,
Та не буває мирним перемир'я на війні…
08.08.2019