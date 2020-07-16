РУС
На Донбассе с начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

На Донбассе с начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

Российские наемники с начала четверга пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"16 июля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды обстрелял наши опорные пункты неподалеку от Водяного из гранатометов различных систем, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Также противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие у н.п. Старогнатовка и Марьинка.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям врага заставили его отказаться от продолжения обстрелов.

"Потери противника уточняются. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

запретите эти сводки рабиновичеугодные...
хоронить через день и потерь нет...дыбилократия.
16.07.2020 18:21 Ответить
что с раненным?
16.07.2020 18:23 Ответить
***
Як не може кров не литись на війні.
Не може перемир'я втримати ворожі сили,
Які лиш нищити й загарбати прийшли.
Їм треба ця земля.. і шоби українці тут не жили

Інакше б їх довік тут зовсім не було.
А перемир'є це для них немов розвага
Бо їм забрати хочеться лише чуже добро.
Тому вмовляти й домовлятися - безглузда справа,

І кожен знає, скільки вовка не корми -
Він все одно у ліс свій завертає
Вимочує свій сірий писок у крові.
І ще гарячу плоть у клоччя роздирає

Не перемир'я Україні треба! Перемога!
Яка б прогнала ворога на довгії роки!
Ми тягнем час, жінки благають Бога.,
Та не буває мирним перемир'я на війні…

08.08.2019
16.07.2020 18:33 Ответить
16.07.2020 18:38 Ответить
16.07.2020 23:18 Ответить
Найманці у ЧВК Вагнера в ЦАР, а на Донбасі російськ окупаційні війська Цензор бреше.
17.07.2020 07:31 Ответить
 
 