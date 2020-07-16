Оккупанты расположили рядом с Новотошковским запрещенные мины, - СБУ. ФОТО

Возле Новотошковского на Луганщине обнаружили неконтактное взрывное устройство НВУ-П "Охота" российского производства. Оно запрещено Оттавской конвенцией 1997 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, взрывчатку обнаружили военнослужащие подразделений операции Объединенных сил вблизи поселка Новотошковское Попаснянского района. НВУ-П "Охота" представляет собой комплект из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Опасный радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров", - говорится в сообщении.

Так, взрывное устройство было установлено боевиками на Донбассе вблизи населенного пункта у линии разграничения, что составляло потенциальную угрозу для местных жителей. Сейчас мины, составляющие комплект, уничтожены военнослужащими инженерно-саперного подразделения ООС на месте.

Неконтактный взрыватель правоохранители в качестве вещдока добавили к материалам уголовного производства по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Всего за первое полугодие 2020-го сотрудники СБУ обнаружили в Луганской области более 30 единиц огнестрельного стрелкового оружия, почти 550 мин, гранат и гранатометных выстрелов, более 100 килограммов взрывчатки и почти 15 тыс. патронов различного калибра.

