Оккупанты расположили рядом с Новотошковским запрещенные мины, - СБУ. ФОТО

Возле Новотошковского на Луганщине обнаружили неконтактное взрывное устройство НВУ-П "Охота" российского производства. Оно запрещено Оттавской конвенцией 1997 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, взрывчатку обнаружили военнослужащие подразделений операции Объединенных сил вблизи поселка Новотошковское Попаснянского района. НВУ-П "Охота" представляет собой комплект из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Опасный радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров", - говорится в сообщении.

Так, взрывное устройство было установлено боевиками на Донбассе вблизи населенного пункта у линии разграничения, что составляло потенциальную угрозу для местных жителей. Сейчас мины, составляющие комплект, уничтожены военнослужащими инженерно-саперного подразделения ООС на месте.

Неконтактный взрыватель правоохранители в качестве вещдока добавили к материалам уголовного производства по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Всего за первое полугодие 2020-го сотрудники СБУ обнаружили в Луганской области более 30 единиц огнестрельного стрелкового оружия, почти 550 мин, гранат и гранатометных выстрелов, более 100 килограммов взрывчатки и почти 15 тыс. патронов различного калибра.

взрывчатка (854) минирование (1447) СБУ (20338) терроризм (18694) Луганская область (6543)
Оккупанты расположили рядом с Новотошковским запрещенные мины, - СБУ - Цензор.НЕТ 1481
16.07.2020 17:58 Ответить
а шо робити, коли в шахтах відкопуються тільки такі?
16.07.2020 18:06 Ответить
А ми три мільона заборонених мін ЗНИЩИЛИ, виконуючі якісь зобов'язання мирного часу, причому приклали руку обидва говнокомандувачі, перший процес почав, інший закінчив. Це зрада України чи звичайний дебілізм? Оце єдине, що хоче знати народ.
16.07.2020 18:18 Ответить
это правильно...где лицензия,чек в конце концов,от бакланова?
16.07.2020 17:52 Ответить
16.07.2020 17:58 Ответить
Как это запрещенные мины? Тогда и война должна быть запрещена
16.07.2020 17:59 Ответить
Головне, що миролюбна бубАчка захистила кацапів від небезпеки.
16.05.20

https://censor.net/ua/news/3195956/*******************************************************************************************************
16.07.2020 18:06 Ответить
16.07.2020 18:06 Ответить
16.07.2020 18:18 Ответить
якби знали, що кацапи нападуть, то не знищили б, хоча я ще в 2010 казав, що нападуть, правда у мене прогноз був десь на 2018-20, а вони раніше.
16.07.2020 19:03 Ответить
система древняя , управляет 5ю ОЗМками ( могу ошибатся ) , самоликвидация при разряде батареи , но датчик индификации цели очень неплох ( обмануть очень трудно ) ,
думал уже нет в живых такой системы ( кандеры дохнут со временем )
16.07.2020 18:52 Ответить
мабуть тому й знешкодили, що не спрацювала, на щастя
16.07.2020 19:02 Ответить
Подлейшая штуковина.
16.07.2020 21:03 Ответить
 
 