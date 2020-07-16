РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8493 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
9 104 14

Оккупанты дистанционно минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК фиксирует очередной факт использования российскими незаконными вооруженными формированиями на Донбассе запрещенных международными конвенциями противопехотных мин ПОМ-2, которые угрожают жизни и здоровью мирного населения Донбасса.

Об этом сообщили в штабе ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 15 июля 2020 российско-оккупационные войска в направлении неподконтрольного поселка Доломитное совершили обстрел в сторону жилых домов поселка Новолуганское, Бахмутского района Донецкой области. Враг применил РПГ-7, гранату которого заменили на мину ПОМ-2.

Оперативно прибывшая на место обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, провела фотофиксацию и установила, что на территории ЗАО "Бахмутский аграрный союз" в результате обстрела российскими оккупантами была обнаружена мина ПОМ-2, которая не привелась в боевое состояние. Планируется дальнейшая утилизация боеприпаса подразделением ГСЧС Украины. Существует вероятность возможности нахождения нескольких таких мин на прилегающей территории.

Оккупанты дистанционно минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2 01
Оккупанты дистанционно минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2 02
Оккупанты дистанционно минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2 03

Читайте также: "Герои умирают. И умирают первыми", - белорус помянул погибшего морпеха ВСУ-белоруса Николая Илина

Украинская сторона СЦКК отмечает, что данный вид мин запрещен Оттавской конвенцией 1997 года и производится исключительно в Российской Федерации. Противопехотная мина ПОМ-2 имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации.

"Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации продолжают сознательно пренебрегать минскими договоренностям, нарушая нормы гуманитарного права, более того их дерзкие действия свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении вооруженного конфликта", - говорится в сообщении

УС СЦКК отмечает, что данные факты очередного тяжкого преступления наглядно указывают на причастность Российской Федерации к систематическим поставкам данного типа мин на неподконтрольную Украине территорию с целью дальнейшего их применения оккупантами по жилым районам Донбасса. 

Читайте также: Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд

Оккупанты дистанционно минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2 04
Оккупанты дистанционно минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2 05

минирование (1447) Донбасс (26962) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
не глаза...
Окупанти дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 8021
показать весь комментарий
16.07.2020 11:20 Ответить
+16
Нужно, чтоб Зеленский прошелся по этим местам, проверил, может параша не враг, а то все глаза путлеровские проверяет.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:12 Ответить
+10
А перед глазами у НеЛоха - мир в жопе *****.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А перед глазами у НеЛоха - мир в жопе *****.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:12 Ответить
клоун поглядел в шоколадный глаз ***** и увидел там мир.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:00 Ответить
Нужно, чтоб Зеленский прошелся по этим местам, проверил, может параша не враг, а то все глаза путлеровские проверяет.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:12 Ответить
не глаза...
Окупанти дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 8021
показать весь комментарий
16.07.2020 11:20 Ответить
да он указывает окупантам куда лучше закидывать мины...а вы пройтись..)
показать весь комментарий
16.07.2020 12:33 Ответить
Почаще проганяйте по линии *разграничения* торговцев с Парашей и любителей рузького мира
показать весь комментарий
16.07.2020 11:17 Ответить
а от зеленське, падло, https://censor.net/ua/news/3195956/*******************************************************************************************************. бо ж нам озброєння ні для чого.
хоча ні, це зветься інакше - ворог.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:41 Ответить
Утилізація коштує дорого, а такого лайна на складах РФії повно. Проводять як утилізоване, кошти кладуть до кишені, а орки їх "утилізують"
показать весь комментарий
16.07.2020 11:46 Ответить
Нетели это мины,что ВСУ утилизровала?
показать весь комментарий
16.07.2020 12:08 Ответить
ні то ПФМ-1 були.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:02 Ответить
В Ливии орки тоже самое делают https://www.dw.com/ru/армия-сша-обвинила-чвк-вагнера-в-закладке-мин-вокруг-триполи/a-54190725
показать весь комментарий
16.07.2020 16:01 Ответить
 
 