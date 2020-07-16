Оккупанты дистанционно минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК фиксирует очередной факт использования российскими незаконными вооруженными формированиями на Донбассе запрещенных международными конвенциями противопехотных мин ПОМ-2, которые угрожают жизни и здоровью мирного населения Донбасса.

Об этом сообщили в штабе ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 15 июля 2020 российско-оккупационные войска в направлении неподконтрольного поселка Доломитное совершили обстрел в сторону жилых домов поселка Новолуганское, Бахмутского района Донецкой области. Враг применил РПГ-7, гранату которого заменили на мину ПОМ-2.

Оперативно прибывшая на место обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, провела фотофиксацию и установила, что на территории ЗАО "Бахмутский аграрный союз" в результате обстрела российскими оккупантами была обнаружена мина ПОМ-2, которая не привелась в боевое состояние. Планируется дальнейшая утилизация боеприпаса подразделением ГСЧС Украины. Существует вероятность возможности нахождения нескольких таких мин на прилегающей территории.







Украинская сторона СЦКК отмечает, что данный вид мин запрещен Оттавской конвенцией 1997 года и производится исключительно в Российской Федерации. Противопехотная мина ПОМ-2 имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации.

"Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации продолжают сознательно пренебрегать минскими договоренностям, нарушая нормы гуманитарного права, более того их дерзкие действия свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении вооруженного конфликта", - говорится в сообщении

УС СЦКК отмечает, что данные факты очередного тяжкого преступления наглядно указывают на причастность Российской Федерации к систематическим поставкам данного типа мин на неподконтрольную Украине территорию с целью дальнейшего их применения оккупантами по жилым районам Донбасса.

