Окупанти розташували поряд з Новотошківським заборонені міни, - СБУ. ФОТО

Біля Новотошківського на Луганщині виявили неконтактний вибуховий пристрій НВУ-П "Охота" російського виробництва. Він заборонений Оттавською Конвенцією 1997 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

"За даними слідства, вибухівку виявили військовослужбовці підрозділів операції Об’єднаних сил поблизу селища Новотошківка Попаснянського району. НВУ-П "Охота" є комплектом із п’яти протипіхотних мін, які приводяться в дію під час реєстрації руху людини через установлені на місцевості сейсмічні датчики. Небезпечний радіус ураження від центра встановлення блока управління становить 30 метрів", - зазначається в повідомленні.

Так, вибуховий пристрій був встановлений бойовиками на Донбасі поблизу населеного пункту біля лінії розмежування, що становило потенційну загрозу для місцевих жителів. Наразі міни, що складали комплект, знищено військовослужбовцями інженерно-саперного підрозділу ООС на місці.

Неконтактний підривний пристрій правоохоронці як речовий доказ долучили до матеріалів кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Загалом у першому півріччі 2020-го співробітники СБУ виявили на Луганщині понад 30 одиниць вогнепальної стрілецької зброї, майже 550 мін, гранат і гранатометних пострілів, понад 100 кілограмів вибухівки та майже 15 тисяч набоїв різного калібру.

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