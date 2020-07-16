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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти розташували поряд з Новотошківським заборонені міни, - СБУ. ФОТО

Біля Новотошківського на Луганщині виявили неконтактний вибуховий пристрій НВУ-П "Охота" російського виробництва. Він заборонений Оттавською Конвенцією 1997 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

"За даними слідства, вибухівку виявили військовослужбовці підрозділів операції Об’єднаних сил поблизу селища Новотошківка Попаснянського району. НВУ-П "Охота" є комплектом із п’яти протипіхотних мін, які приводяться в дію під час реєстрації руху людини через установлені на місцевості сейсмічні датчики. Небезпечний радіус ураження від центра встановлення блока управління становить 30 метрів", - зазначається в повідомленні.

Так,  вибуховий пристрій був встановлений бойовиками на Донбасі поблизу населеного пункту біля лінії розмежування, що становило потенційну загрозу для місцевих жителів. Наразі міни, що складали комплект, знищено військовослужбовцями інженерно-саперного підрозділу ООС на місці.

Неконтактний підривний пристрій правоохоронці як речовий доказ долучили до матеріалів кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Загалом у першому півріччі 2020-го співробітники СБУ виявили на Луганщині понад 30 одиниць вогнепальної стрілецької зброї, майже 550 мін, гранат і гранатометних пострілів, понад 100 кілограмів вибухівки та майже 15 тисяч набоїв різного калібру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти дистанційно мінують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2. ФОТОрепортаж

Окупанти розташували поряд з Новотошківським заборонені міни, - СБУ 01
Окупанти розташували поряд з Новотошківським заборонені міни, - СБУ 02
Окупанти розташували поряд з Новотошківським заборонені міни, - СБУ 03

Автор: 

вибухівка (474) мінування (1218) СБУ (12918) тероризм (2868) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+9
Оккупанты расположили рядом с Новотошковским запрещенные мины, - СБУ - Цензор.НЕТ 1481
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16.07.2020 17:58
+1
а шо робити, коли в шахтах відкопуються тільки такі?
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16.07.2020 18:06
+1
А ми три мільона заборонених мін ЗНИЩИЛИ, виконуючі якісь зобов'язання мирного часу, причому приклали руку обидва говнокомандувачі, перший процес почав, інший закінчив. Це зрада України чи звичайний дебілізм? Оце єдине, що хоче знати народ.
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16.07.2020 18:18
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это правильно...где лицензия,чек в конце концов,от бакланова?
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16.07.2020 17:52 Відповісти
Оккупанты расположили рядом с Новотошковским запрещенные мины, - СБУ - Цензор.НЕТ 1481
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16.07.2020 17:58 Відповісти
Как это запрещенные мины? Тогда и война должна быть запрещена
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16.07.2020 17:59 Відповісти
Головне, що миролюбна бубАчка захистила кацапів від небезпеки.
16.05.20

https://censor.net/ua/news/3195956/*******************************************************************************************************
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16.07.2020 18:06 Відповісти
а шо робити, коли в шахтах відкопуються тільки такі?
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16.07.2020 18:06 Відповісти
А ми три мільона заборонених мін ЗНИЩИЛИ, виконуючі якісь зобов'язання мирного часу, причому приклали руку обидва говнокомандувачі, перший процес почав, інший закінчив. Це зрада України чи звичайний дебілізм? Оце єдине, що хоче знати народ.
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16.07.2020 18:18 Відповісти
якби знали, що кацапи нападуть, то не знищили б, хоча я ще в 2010 казав, що нападуть, правда у мене прогноз був десь на 2018-20, а вони раніше.
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16.07.2020 19:03 Відповісти
система древняя , управляет 5ю ОЗМками ( могу ошибатся ) , самоликвидация при разряде батареи , но датчик индификации цели очень неплох ( обмануть очень трудно ) ,
думал уже нет в живых такой системы ( кандеры дохнут со временем )
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16.07.2020 18:52 Відповісти
мабуть тому й знешкодили, що не спрацювала, на щастя
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16.07.2020 19:02 Відповісти
Подлейшая штуковина.
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16.07.2020 21:03 Відповісти
 
 