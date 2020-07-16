Силовики проводять обшуки в Дніпропетровському обласному Держгеокадастрі

Правоохоронні органи продовжують розслідування корупційних схем керівників Дніпропетровської області Бондаренка й Олійника. Вслід за НАБУ на зловживання обласних чиновників звернула увагу Національна поліція. Правоохоронці визнали Дніпропетровську міську раду постраждалою стороною і почали слідчі дії щодо чиновників обласного Держгеокадастру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Днепр оперативный".

Раніше на вимогу мерії Дніпра було відкрито кримінальну справу проти чиновників обласного Держгеокадастру, які звинувачуються в заподіянні серйозниз збитків місту. Відомості про вчинення злочину внесено в ЄРДР (+42019041440000062). Зараз поліція проводить обшуки та інші слідчі дії в низці управлінь Держгеокадастру області.

Як встановили правоохоронці, посадові особи Держгеокадасту в Дніпропетровській області з порушенням норм закону провели реєстрацію низки земельних ділянок, що належать громаді Дніпра, які в результаті були виведені з комунальної власності.

Обласні чиновники звинувачуються зокрема за ч.2. ст.364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем"): максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки. Поліція підкреслює: дії обласного Держгеокадастру привели до вкрай тяжких наслідків для інтересів громади Дніпра. Міська рада визнана потерпілою стороною.

За відомостями, отриманими журналістами з достовірних джерел, керівництво обласного Держгеокадастру пов'язане з керівником обласної ради Святославом Олійником, який, зі свого боку, близький до олігарха Коломойського.

Нагадаємо також, що топчиновників Дніпропетровської області журналісти і правоохоронці раніше неодноразово помічали в корупційних інцидентах.

Так, голова Дніпровської ОДА Олександр Бондаренко став фігурантом кримінальної справи через те, що приховав близько 1,6 млн грн і нерухоме майно в декларації. Так, Вищий антикорупційний суд 15 липня 2020 р зобов'язав Національне антикорупційне бюро внести в ЄРДР відомості про вчинення головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Бондаренком кримінального злочину за ст.366-1 (умисне декларування чиновником недостовірних відомостей).

Як відомо, умисне декларування чиновником недостовірних відомостей тягне за собою суворе покарання. Голові Дніпровської ОДА Олександру Бондаренку може загрожувати штраф від 34 000 до 51 000 гривен, громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Читайте також: Понтонний міст на Дніпропетровщині, який "відкрив" глава ОДА, так і не запрацював: "Люди приїжджають і з матом розвертаються назад". ВIДЕО (оновлено)