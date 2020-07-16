Силовики проводят обыски в Днепропетровском областном Госгеокадастре

Правоохранительные органы продолжают расследования коррупционных схем руководителей Днепропетровской области Бондаренко и Олейника. Вслед за НАБУ на злоупотребления областных чиновников обратила внимание Национальная полиция. Правоохранители признали Днепропетровский городской совет пострадавшей стороной и начали следственные действия относительно чиновников областного Госгеокадастра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Днепр оперативный" .

Ранее по требованию мэрии Днепра было открыто уголовное дело против чиновников областного Госгеокадастра, которые обвиняются в причинении серьезного вреда городу. Сведения о совершении преступления внесены в ЕРДР (42019041440000062). Сейчас полиция проводит обыски и другие следственные действия в ряде управлений Госгеокадастра области.

Как установили правоохранители, должностные лица Госгеокадастра в Днепропетровской области с нарушением норм закона провели регистрацию ряда земельных участков, принадлежащих громаде Днепра, которые в результате были выведены из коммунальной собственности.

Областные чиновники обвиняются в частности по ч.2. ст.364 УК Украины ("Зловживання владою або службовим становищем"): максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные посты на 3 года. Полиция подчеркивает: действия областного Госгеокадастра привели к крайне тяжелым последствиям для интересов громады Днепра. Городской совет признан потерпевшей стороной.

По сведениям, полученным журналистами из достоверных источников, руководство областного Госгеокадастра связано с главой областного совета Святославом Олейником, который, в свою очередь, близок к олигарху Коломойскому.

Напомним также, что топ-чиновники Днепропетровской области ранее неоднократно были замечены журналистами и правоохранителями в коррупционных инцидентах.

Так, председатель Днепр ОГА Александр Бондаренко стал фигурантом уголовного дела из-за того, что скрыл порядка 1,6 млн грн и недвижимое имущество в декларации. Так, Высший антикоррупционный суд 15 июля 2020 г. обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в ЕРДР сведения о совершении председателем Днепропетровского облгосадминистрации Бондаренко уголовного преступления по ст.366-1 (умышленное декларирование чиновников недостоверных сведений).

Как известно, умышленное декларирование чиновников недостоверных сведений влечет за собой серьезное наказание. Главе Днепр ОГА Александру Бондаренко может грозить штраф от 34 000 до 51 000 гривен, общественные работы на срок от 150 до 240 часов либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

