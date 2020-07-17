США знімають обмеження на в'їзд до країни для студентів з Європи

Іноземні студенти, які приїжджають з Європи, звільняються від заборон адміністрації Трампа на поїздки до США, запроваджених під час пандемії коронавірусу, йдеться в меморандумі, який Держдепартамент направив до Конгресу в четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з ним, студенти з європейських країн, які вже мають візи для навчання в США, але яким було закрито в'їзд в країну березневою забороною, зможуть приїхати на заняття восени.

Студенти, які поки не мають візи, але можуть її отримати, також зможуть приїхати до США.

"Надання (цього винятку) сприятиме економічному відновленню після пандемії COVID-19 і зміцненню ключових компонентів наших трансатлантичних відносин", - наголошується в заяві Держдепартаменту.

"Ми високо цінуємо прозорість і узгоджені зусилля наших європейських партнерів і союзників щодо боротьби з цією пандемією і вітаємо взаємні дії ЄС, спрямовані на те, щоб дозволити ключовим категоріям основних поїздок тривати", - додали у відомстві.

У вівторок влада США на вимогу низки вишів і деяких законодавців скасувала розпорядження, яке анулювало візи іноземних студентів, які перебувають у країні і чиї заняття через коронавірус були переведені виключно в онлайн-формат.

На початку липня в Імміграційній і митній службі США (ICE) оголосили, що іноземним студентам, які отримують вищу освіту в США, доведеться покинути країну, якщо їхні університети на тлі пандемії COVID-19 перейдуть виключно на онлайн-навчання.

Водночас, наприклад, іноземні студенти можуть перевестися до вишів з офлайн-навчанням і, таким чином, залишитися в США.

Студентам-іноземцям, які залишаться на американській території, попри те, що їхні виші перейшли на онлайн-навчання, загрожуватиме вислання зі США.