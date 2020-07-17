МОЗ планує до вересня вдвічі збільшити кількість тестів на COVID-19, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я нарощує тестування на коронавірусну інфекцію. Сьогодні робиться майже 14 тисяч тестів на день, до вересня їхня кількість має бути збільшена вдвічі.
Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"На початку квітня, коли я очолив Міністерство, ми робили близько 250 ПЛР-тестів на день. Сьогодні ця цифра становить від 13 до 14 тисяч. Ми на цьому не зупиняємося і надалі маємо в планах максимально збільшувати можливості й потужності наших лабораторних центрів. Зараз у планах збільшити вдвічі від тієї кількості тестів, яка робиться сьогодні. Я ставлю завдання, щоб ми вийшли на такі показники вже у вересні", - зазначив Максим Степанов.
За його словами, зараз в Україні 86 лабораторій, які роблять тестування.
ТЕбе должно бить стидно,товарищ Дидовик...
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Україна на 109 !!! місці по кількості тестів..
Їх кількість треба збільшувати на порядок,а не двічі...
