УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10502 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
928 32

МОЗ планує до вересня вдвічі збільшити кількість тестів на COVID-19, - Степанов

МОЗ планує до вересня вдвічі збільшити кількість тестів на COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я нарощує тестування на коронавірусну інфекцію. Сьогодні робиться майже 14 тисяч тестів на день, до вересня їхня кількість має бути збільшена вдвічі.

Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На початку квітня, коли я очолив Міністерство, ми робили близько 250 ПЛР-тестів на день. Сьогодні ця цифра становить від 13 до 14 тисяч. Ми на цьому не зупиняємося і надалі маємо в планах максимально збільшувати можливості й потужності наших лабораторних центрів. Зараз у планах збільшити вдвічі від тієї кількості тестів, яка робиться сьогодні. Я ставлю завдання, щоб ми вийшли на такі показники вже у вересні", - зазначив Максим Степанов.

За його словами, зараз в Україні 86 лабораторій, які роблять тестування.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) тест (318) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Увеличения количества тестов это же п..здец. так эта фейковая пандемия никогда не закончитбся. Большинство с этих якобы больных будуть "лечиться" вдома, а из-за этих юезсимптомных народ будут терорезировать постоянными запретами.
показати весь коментар
17.07.2020 10:31 Відповісти
+4
Самое смешное что вирусы были, есть и будут, и меньше их не станет...
показати весь коментар
17.07.2020 10:50 Відповісти
+4
Такие статьи популярные среди коронапсихозных СМи, типичный прием продажных журнашлюшек которые любят сочинять историй в стиле: " не верил - а потом умер" 🤣😆 хороший приемчик для пиару ковида. Но почему-то в реальности все наоборот. Эта пандемия уже всеми адекватными и не проплачеными названа глобальной аферой.
показати весь коментар
17.07.2020 10:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо партии родной!!!
показати весь коментар
17.07.2020 10:13 Відповісти
...что ты убогий и больной.
показати весь коментар
17.07.2020 10:26 Відповісти
Трудно жить без воображения и чувства юмора? Родители пьющие были?
показати весь коментар
17.07.2020 10:30 Відповісти
Добьемся дальнейшего подъема и процветания всех колхозов страны! Ура!
показати весь коментар
17.07.2020 10:30 Відповісти
Скоро для того чтобы зайти в магазин будут требовать заплатить 1800 грн за тест. Или умирай с голоду. Тоже с паспортом ил правами ... и везде. Когда это кончится? А никогда, я об этом еще в начале этой эпидемии шизофрении говорил...
показати весь коментар
17.07.2020 10:15 Відповісти
Это издевательство над народом. Теперь народ должен отказываться делать тесты. Жаль что ковидопсихозных зомбированых телевизором пока что много.
показати весь коментар
17.07.2020 10:29 Відповісти
Желающих здоровыми посидеть дома 2-3 недели.
показати весь коментар
17.07.2020 10:41 Відповісти
МОЗ планує до вересня вдвічі збільшити кількість тестів на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3719
показати весь коментар
17.07.2020 10:45 Відповісти
Скоро для того чтобы зайти в магазин будут требовать заплатить 1800 грн за тест.

ТЕбе должно бить стидно,товарищ Дидовик...МОЗ планує до вересня вдвічі збільшити кількість тестів на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8493
показати весь коментар
17.07.2020 10:44 Відповісти
Значит, в двое увеличится количество заболевших.
показати весь коментар
17.07.2020 10:16 Відповісти
Не увеличится. Степанов как всегда врет. Тестов больше не станет. Соответственно, и больных официально больше не станет.
показати весь коментар
17.07.2020 10:26 Відповісти
Нравится мне эта убогая власть. У них все в будущем времени. Вы уже и 300% доплатили и на 70% зарплату подняли и долги вернули. Но только на словах.
показати весь коментар
17.07.2020 10:24 Відповісти
Увеличения количества тестов это же п..здец. так эта фейковая пандемия никогда не закончитбся. Большинство с этих якобы больных будуть "лечиться" вдома, а из-за этих юезсимптомных народ будут терорезировать постоянными запретами.
показати весь коментар
17.07.2020 10:31 Відповісти
не пи..ди,якщо не знаєш...
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Україна на 109 !!! місці по кількості тестів..

Їх кількість треба збільшувати на порядок,а не двічі...
показати весь коментар
17.07.2020 10:48 Відповісти
тестів на мільйон населення...з 188 країн,де є інфіковані..
показати весь коментар
17.07.2020 10:49 Відповісти
Менше,як в Колумбії,Ірану та Молдови...
показати весь коментар
17.07.2020 10:51 Відповісти
Ну не знаю. Я и без теста как то живу. От того что мне сделают тест что это поменяет? Ну найдешь ты по результатам этих недотестов мииллион безсимптомных и что это меняет ?) Чем больше тестов тем больше будет безсимптомных и все. Как это влияет на здоровья людей если никто здоровый не умирает, как и раньше умирают люди от проблем из серцем, онкологии, диабета, и вирус здесь не причем, как уже всем понятно. Даже паталогоанатомам Европы, которые так и не нашли потдверждения, что бы хотябы один человек умер именно от короны, они даже не нашли никакого специфического антитела к коронавирусу.
показати весь коментар
17.07.2020 10:55 Відповісти
А после теста шапочки из фольги нужно обязательно выдавать.
показати весь коментар
17.07.2020 11:16 Відповісти
Навіщо? Що вони дадуть якщо їх кількість збільшити? Все що вони можуть сказати, це наявність антитіл до цього вірусу в организмі людини. Все. Хвора людина чи ні, активна фаза чи ні, є носієм вірусу чи ні цей тест виявити не може.
показати весь коментар
17.07.2020 11:15 Відповісти
Самое смешное что вирусы были, есть и будут, и меньше их не станет...
показати весь коментар
17.07.2020 10:50 Відповісти
було багато таких,що сміялись над короновірусом і припинили це назавжди..


Пастор из города Дуала, Камерун, который заявлял, что может вылечить коронавирус, скончался менее чем через неделю после заражения инфекцией. Об этом сообщает издание Kikio Tolu News.МОЗ планує до вересня вдвічі збільшити кількість тестів на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5052
Пастор Франклин Ндифор (Frankline Ndifor), который был седьмым из девяти кандидатов на президентских выборах в 2018 году, пытался лечить коронавирус наложением рук и молился за излечение некоторых прихожан. В результате Ндифор заразился инфекцией, и у него начались серьезные трудности с дыханием. Ему вызвали врача, но пастор скончался менее чем через 10 минут после получения медицинской помощи.
показати весь коментар
17.07.2020 10:54 Відповісти
Поверь, пребывание человека на земле мимолетно, все умрут. Но в основном от сердечно-сосудистых заболеваний, посмотри статистику, но масочку не снимай...
показати весь коментар
17.07.2020 10:58 Відповісти
Такие статьи популярные среди коронапсихозных СМи, типичный прием продажных журнашлюшек которые любят сочинять историй в стиле: " не верил - а потом умер" 🤣😆 хороший приемчик для пиару ковида. Но почему-то в реальности все наоборот. Эта пандемия уже всеми адекватными и не проплачеными названа глобальной аферой.
показати весь коментар
17.07.2020 10:59 Відповісти
Захворіла людина, наприклад. Кашель з температурой. Сімейні до температурячих не ходять. Телефонує в швидку. Приїздять, беруть шось на аналіз. Людина сидить вдома до результату без додаткових аналізів. Тим часом в неї розвивається бакінфекція. Надходить результат аналізу - позитивний чи негативний - вже неважливо, бо час згаяно і вже треба - до лікарні на банальні антибіотики. А там - як звезе, вижив, чи ні. Чи не так?
показати весь коментар
17.07.2020 11:05 Відповісти
Пока врачам выгодно коронаистерия то и будет этот бизнес процветать.особенно ручными оказались зарадные врачи им смотрю понравилось приписывать коронавирус и получать коронавирусные деньжата)
показати весь коментар
17.07.2020 11:22 Відповісти
Ручными и заграбастами оказались врачи на заходи Украины
показати весь коментар
17.07.2020 11:23 Відповісти
З іншого боку, зважаючи на сьогодення, продажні лікарі - це добре: заплатив - вони і лікуватимуть від чого треба і чим треба, головне, шоб вчасно. І аналізи можна піти здати по своій ініціативі.
показати весь коментар
17.07.2020 11:30 Відповісти
Ти впевнений, що лікуватимуть чим треба?? Тут вже не все так гладко. В фейсбуці гуляє відео про продажних житомирських лікарів в онкоцентрі де вони пацієнтам пропонували свої препарати дегевші ніж в аптеках наприклад не за 40 тисяч як в аптекі, а за 30 тисяч препарат привозили вони препарат черещ своїх диллерів, а потім виявлялось, що вони за 30 ьтсяч продавали так людям святу водичку.от тобі й мафія лікарська.
показати весь коментар
17.07.2020 11:33 Відповісти
Онкоцентри - це окрема тема. Про них навіть розмовляти не варто.
показати весь коментар
17.07.2020 11:42 Відповісти
І зараз з ковідопсихозної мафії роблять героїв.
показати весь коментар
17.07.2020 11:34 Відповісти
"к сентябрю" -- это до 31 августа или с 1 сентября?
показати весь коментар
17.07.2020 12:22 Відповісти
 
 