Минздрав планирует к сентябрю вдвое увеличить количество тестов на COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения наращивает тестирование на коронавирусную инфекцию. Сегодня делается почти 14 тысяч тестов в день, к сентябрю их количество должно быть увеличено вдвое.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"В начале апреля, когда я возглавил Министерство, мы делали около 250 ПЦР-тестов в день. Сегодня эта цифра составляет от 13 до 14 тысяч. Мы на этом не останавливаемся и в дальнейшем имеем в планах максимально увеличивать возможности и мощности наших лабораторных центров. Сейчас в планах увеличить в два раза от того количества тестов, которое делается сегодня. Я ставлю задачу, чтобы мы вышли на такие показатели уже в сентябре" , - отметил Максим Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество активных больных COVID-19 снизилось в Киеве и 9 областях Украины, - СНБО

По его словам, сейчас в Украине 86 лабораторий, которые делают тестирование.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+4
Увеличения количества тестов это же п..здец. так эта фейковая пандемия никогда не закончитбся. Большинство с этих якобы больных будуть "лечиться" вдома, а из-за этих юезсимптомных народ будут терорезировать постоянными запретами.
17.07.2020 10:31 Ответить
+4
Самое смешное что вирусы были, есть и будут, и меньше их не станет...
17.07.2020 10:50 Ответить
+4
Такие статьи популярные среди коронапсихозных СМи, типичный прием продажных журнашлюшек которые любят сочинять историй в стиле: " не верил - а потом умер" 🤣😆 хороший приемчик для пиару ковида. Но почему-то в реальности все наоборот. Эта пандемия уже всеми адекватными и не проплачеными названа глобальной аферой.
17.07.2020 10:59 Ответить
Спасибо партии родной!!!
17.07.2020 10:13 Ответить
...что ты убогий и больной.
17.07.2020 10:26 Ответить
Трудно жить без воображения и чувства юмора? Родители пьющие были?
17.07.2020 10:30 Ответить
Добьемся дальнейшего подъема и процветания всех колхозов страны! Ура!
17.07.2020 10:30 Ответить
Скоро для того чтобы зайти в магазин будут требовать заплатить 1800 грн за тест. Или умирай с голоду. Тоже с паспортом ил правами ... и везде. Когда это кончится? А никогда, я об этом еще в начале этой эпидемии шизофрении говорил...
17.07.2020 10:15 Ответить
Это издевательство над народом. Теперь народ должен отказываться делать тесты. Жаль что ковидопсихозных зомбированых телевизором пока что много.
17.07.2020 10:29 Ответить
Желающих здоровыми посидеть дома 2-3 недели.
17.07.2020 10:41 Ответить
МОЗ планує до вересня вдвічі збільшити кількість тестів на COVID-19, - Степанов
17.07.2020 10:45 Ответить
Скоро для того чтобы зайти в магазин будут требовать заплатить 1800 грн за тест.

ТЕбе должно бить стидно,товарищ Дидовик...МОЗ планує до вересня вдвічі збільшити кількість тестів на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8493
17.07.2020 10:44 Ответить
Значит, в двое увеличится количество заболевших.
17.07.2020 10:16 Ответить
Не увеличится. Степанов как всегда врет. Тестов больше не станет. Соответственно, и больных официально больше не станет.
17.07.2020 10:26 Ответить
Нравится мне эта убогая власть. У них все в будущем времени. Вы уже и 300% доплатили и на 70% зарплату подняли и долги вернули. Но только на словах.
17.07.2020 10:24 Ответить
Увеличения количества тестов это же п..здец. так эта фейковая пандемия никогда не закончитбся. Большинство с этих якобы больных будуть "лечиться" вдома, а из-за этих юезсимптомных народ будут терорезировать постоянными запретами.
17.07.2020 10:31 Ответить
не пи..ди,якщо не знаєш...
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Україна на 109 !!! місці по кількості тестів..

Їх кількість треба збільшувати на порядок,а не двічі...
17.07.2020 10:48 Ответить
тестів на мільйон населення...з 188 країн,де є інфіковані..
17.07.2020 10:49 Ответить
Менше,як в Колумбії,Ірану та Молдови...
17.07.2020 10:51 Ответить
Ну не знаю. Я и без теста как то живу. От того что мне сделают тест что это поменяет? Ну найдешь ты по результатам этих недотестов мииллион безсимптомных и что это меняет ?) Чем больше тестов тем больше будет безсимптомных и все. Как это влияет на здоровья людей если никто здоровый не умирает, как и раньше умирают люди от проблем из серцем, онкологии, диабета, и вирус здесь не причем, как уже всем понятно. Даже паталогоанатомам Европы, которые так и не нашли потдверждения, что бы хотябы один человек умер именно от короны, они даже не нашли никакого специфического антитела к коронавирусу.
17.07.2020 10:55 Ответить
А после теста шапочки из фольги нужно обязательно выдавать.
17.07.2020 11:16 Ответить
Навіщо? Що вони дадуть якщо їх кількість збільшити? Все що вони можуть сказати, це наявність антитіл до цього вірусу в организмі людини. Все. Хвора людина чи ні, активна фаза чи ні, є носієм вірусу чи ні цей тест виявити не може.
17.07.2020 11:15 Ответить
Самое смешное что вирусы были, есть и будут, и меньше их не станет...
17.07.2020 10:50 Ответить
було багато таких,що сміялись над короновірусом і припинили це назавжди..


Пастор из города Дуала, Камерун, который заявлял, что может вылечить коронавирус, скончался менее чем через неделю после заражения инфекцией. Об этом сообщает издание Kikio Tolu News.МОЗ планує до вересня вдвічі збільшити кількість тестів на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5052
Пастор Франклин Ндифор (Frankline Ndifor), который был седьмым из девяти кандидатов на президентских выборах в 2018 году, пытался лечить коронавирус наложением рук и молился за излечение некоторых прихожан. В результате Ндифор заразился инфекцией, и у него начались серьезные трудности с дыханием. Ему вызвали врача, но пастор скончался менее чем через 10 минут после получения медицинской помощи.
17.07.2020 10:54 Ответить
Поверь, пребывание человека на земле мимолетно, все умрут. Но в основном от сердечно-сосудистых заболеваний, посмотри статистику, но масочку не снимай...
17.07.2020 10:58 Ответить
Такие статьи популярные среди коронапсихозных СМи, типичный прием продажных журнашлюшек которые любят сочинять историй в стиле: " не верил - а потом умер" 🤣😆 хороший приемчик для пиару ковида. Но почему-то в реальности все наоборот. Эта пандемия уже всеми адекватными и не проплачеными названа глобальной аферой.
17.07.2020 10:59 Ответить
Захворіла людина, наприклад. Кашель з температурой. Сімейні до температурячих не ходять. Телефонує в швидку. Приїздять, беруть шось на аналіз. Людина сидить вдома до результату без додаткових аналізів. Тим часом в неї розвивається бакінфекція. Надходить результат аналізу - позитивний чи негативний - вже неважливо, бо час згаяно і вже треба - до лікарні на банальні антибіотики. А там - як звезе, вижив, чи ні. Чи не так?
17.07.2020 11:05 Ответить
Пока врачам выгодно коронаистерия то и будет этот бизнес процветать.особенно ручными оказались зарадные врачи им смотрю понравилось приписывать коронавирус и получать коронавирусные деньжата)
17.07.2020 11:22 Ответить
Ручными и заграбастами оказались врачи на заходи Украины
17.07.2020 11:23 Ответить
З іншого боку, зважаючи на сьогодення, продажні лікарі - це добре: заплатив - вони і лікуватимуть від чого треба і чим треба, головне, шоб вчасно. І аналізи можна піти здати по своій ініціативі.
17.07.2020 11:30 Ответить
Ти впевнений, що лікуватимуть чим треба?? Тут вже не все так гладко. В фейсбуці гуляє відео про продажних житомирських лікарів в онкоцентрі де вони пацієнтам пропонували свої препарати дегевші ніж в аптеках наприклад не за 40 тисяч як в аптекі, а за 30 тисяч препарат привозили вони препарат черещ своїх диллерів, а потім виявлялось, що вони за 30 ьтсяч продавали так людям святу водичку.от тобі й мафія лікарська.
17.07.2020 11:33 Ответить
Онкоцентри - це окрема тема. Про них навіть розмовляти не варто.
17.07.2020 11:42 Ответить
І зараз з ковідопсихозної мафії роблять героїв.
17.07.2020 11:34 Ответить
"к сентябрю" -- это до 31 августа или с 1 сентября?
17.07.2020 12:22 Ответить
 
 