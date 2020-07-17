Минздрав планирует к сентябрю вдвое увеличить количество тестов на COVID-19, - Степанов
Министерство здравоохранения наращивает тестирование на коронавирусную инфекцию. Сегодня делается почти 14 тысяч тестов в день, к сентябрю их количество должно быть увеличено вдвое.
Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"В начале апреля, когда я возглавил Министерство, мы делали около 250 ПЦР-тестов в день. Сегодня эта цифра составляет от 13 до 14 тысяч. Мы на этом не останавливаемся и в дальнейшем имеем в планах максимально увеличивать возможности и мощности наших лабораторных центров. Сейчас в планах увеличить в два раза от того количества тестов, которое делается сегодня. Я ставлю задачу, чтобы мы вышли на такие показатели уже в сентябре" , - отметил Максим Степанов.
По его словам, сейчас в Украине 86 лабораторий, которые делают тестирование.
ТЕбе должно бить стидно,товарищ Дидовик...
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Україна на 109 !!! місці по кількості тестів..
Їх кількість треба збільшувати на порядок,а не двічі...
