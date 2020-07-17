УКР
2 381 81

НАБУ потрібно закрити справу за "Роттердам+", - адвокатка Дрігваль

НАБУ потрібно закрити справу за

Обвинувачення Національного антикорупційного бюро у так званій справі "Роттердам+" з економічної та юридичної точки зору надумані і безпідставні.

Про це повідомила адвокатка з боку захисту Наталія Дрігваль в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Припускати можна що завгодно, але в разі висунення офіційного звинувачення необхідно мати докази. Взагалі, ця справа виглядає як політичне замовлення, і демонструє подвійні стандарти", - зазначила Наталія Дрігваль.

Під подвійними стандартами адвокат має на увазі відсутність будь-якої реакції правоохоронців щодо ідентичної формули "Амстердам +", яка затверджена вищим керівництвом держави при визначенні ціни на природний газ. "Аргументи про те, що формули "Амстердам+" і "Роттердам+" різні, можна прийняти тільки в тому, що це два різні міста, але принцип формул повністю однаковий. Отже, що потрібно робити НАБУ/САП – відкривати нову справу проти перших осіб держави чи закривати наявну справу? Мені здається, третього варіанту не дано", - підкреслила адвокатка.

Що стосується безпосередньо аргументів, якими оперує НАБУ і САП, то вони, за словами адвокатки, або неспроможні, або зовсім суперечливі. Так, долучена САП до справи експертиза, заснована виключно на припущенні детективів НАБУ, що включення витрат на транспортування у формулі нібито може бути незаконним, і їхніх власних арифметичних розрахунках. "У САП і НАБУ від самого початку не склалося з експертизами, що не дивно, оскільки з економічної точки зору звинувачення є надуманими. Ми пам'ятаємо, що одна з експертиз, яку виконував Київський науково-дослідний інститут судових експертиз для САП, підтвердила економічну обґрунтованість формули і відсутність від неї збитків, але САП вирішила не брати її до уваги", - акцентувала увагу адвокатка Дрігваль.

У той же час сторона захисту, за її словами захисту підготувала низку експертиз і досліджень, як міжнародних, так і українських фахівців, які б підтверджували справедливість і обґрунтованість використання "формули" в Україні, а також правомірність включення транспортних витрат в розрахунок ціни вугілля. Щодо тверджень НАБУ і САП про існування такого собі "змови", то вони, за словами Наталії Дрігваль, також суперечать самій логіці розслідування. " Якщо вірити в їхню теорію "змови", пропоновану НАБУ, то твердження формули не мало ніякого сенсу. Ціна на вугілля до формули встановлювалася згідно із суб'єктивною думкою Регулятора без чітких правил і прив'язок до світових цін. Але ж без формули "домовлятися" було б набагато простіше, що повністю суперечить "теорії" звинувачення", - зазначила Дрігваль в інтерв'ю.

За її словами, немає ніяких доказів "змови", оскільки вся комунікація велися з офіційних електронних скриньок та телефонів, а зміст цих комунікацій відповідає офіційним і публічним заявам учасників процесу. Крім цього, адвокатка зазначає, що зі звинувачень НАБУ і САП не ясна мотивація обвинувачених і немає доказів отримання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловості зросла. 10 липня за дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам +" Уряд Олексія Гончарука ввело, а уряд Дениса Шмигаля затвердив в меморандумі з МВФ ( підписаний президентом В. Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. "Амстердам +". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.

Автор: 

адвокат (950) НАБУ (5438) Роттердам+ (299)
Топ коментарі
+11
как же так.. зебилам и шмаркле - по самым скрепам))
показати весь коментар
17.07.2020 12:26 Відповісти
+11
НАБУ следует закрыть дело по "Роттердам+", – адвокат Дригваль - Цензор.НЕТ 198
показати весь коментар
17.07.2020 12:33 Відповісти
+9
А де ж легіони борців з «мародьором»?
Під Радою, знову боретеся з Порошенком?
Чим же ви падли обнюхались?
****** Скабєєвої, чи обрєзком Соловьова?
показати весь коментар
17.07.2020 12:35 Відповісти
как же так.. зебилам и шмаркле - по самым скрепам))
показати весь коментар
17.07.2020 12:26 Відповісти
им не привыкать, уже не первый раз "янелохи"
показати весь коментар
17.07.2020 12:43 Відповісти
от, не видумуйте!
а як же ж тоді удавати бурхливу діяльність?
показати весь коментар
17.07.2020 12:28 Відповісти
ЗЕ=ПЕ
Закроет, не нервничайте...
Узбагойтесь!!)))
показати весь коментар
17.07.2020 12:32 Відповісти
так и знал что зебилы выдадут эту отмазку.
показати весь коментар
17.07.2020 12:34 Відповісти
это не зебил, это винторогий. для них возвращение пороха смерти подобно.
показати весь коментар
17.07.2020 12:35 Відповісти
тоже самое, вид сбоку
показати весь коментар
17.07.2020 12:55 Відповісти
зе до пе как глисту до неба на костылях.
показати весь коментар
17.07.2020 12:35 Відповісти
Что ж вы теперь от зели так петляете,аж пятки сверкают...
показати весь коментар
17.07.2020 12:39 Відповісти
Пожимаю и обнимаю..©
))
показати весь коментар
17.07.2020 16:13 Відповісти
НАБУ следует закрыть дело по "Роттердам+", – адвокат Дригваль - Цензор.НЕТ 198
показати весь коментар
17.07.2020 12:33 Відповісти
73 минус 27 уголовных дел на Порошенко, минус Кузница ни Рыбальском, минус Роттердам+, минус Оман, минус Кипрский офшор, минус убитого брата... ещё остаётся 41...
показати весь коментар
17.07.2020 12:37 Відповісти
Що найкумедніше справи розвалюються ще до початку судового слідства. Порох виставляє прокурорську камарилію на сміх і показую повну ідіотію зеленої влади.
показати весь коментар
17.07.2020 12:52 Відповісти
А де ж легіони борців з «мародьором»?
Під Радою, знову боретеся з Порошенком?
Чим же ви падли обнюхались?
****** Скабєєвої, чи обрєзком Соловьова?
показати весь коментар
17.07.2020 12:35 Відповісти
сейчас формула Тель-Авив+
показати весь коментар
17.07.2020 12:35 Відповісти
Бенедам+++
показати весь коментар
17.07.2020 12:38 Відповісти
я про "Амстердам+" пропустил
это что получается? зеленые макаки не только вернулись к "Роттердам+" по углю но и ввели новую формулу теперь для газа?
показати весь коментар
17.07.2020 12:40 Відповісти
Это совершенно разные "формулы". По ротердаму считалось что часть угля импортируется, по амстердаму - весь газ имеет одну цену. В первом случае можно было выдавать свой уголь за импортный и на этом наживаться, во втором случае прибыль нафтогаза официальная.
показати весь коментар
17.07.2020 13:12 Відповісти
серьезно?
а можно подтверждение про "По ротердаму считалось что часть угля импортируется"?
показати весь коментар
17.07.2020 13:18 Відповісти
Подтверждение чего?
показати весь коментар
17.07.2020 13:21 Відповісти
того что при расчете прогнозной оптовой цены на электроэнергию формула "Роттердам+" учитывала только часть угля поступающего на ТЭС а не весь уголь
показати весь коментар
17.07.2020 13:24 Відповісти
я так не говорил. Учитывался весь уголь, но в расчетах были завышены объемы импорта
показати весь коментар
17.07.2020 13:27 Відповісти
вот это и подтверди. и формулу приведи состоящую из двух частей. в одной импортный уголь а в другой отечественный. интересно посмотреть
показати весь коментар
17.07.2020 13:46 Відповісти
Думаю, что этого будет достаточно https://kosatka.media/category/blog/news/perevozshchik
показати весь коментар
17.07.2020 22:08 Відповісти
зачем мне этот поток сознания? я задал конкретный вопрос - ты можешь подтвердить свои слова что в формуле "роттердам+" есть две составляющие - "импортный уголь" и "отечественный уголь" и "нажива" состояла в том что "отечественный" дешевый уголь выдавали за дорогой "импортный"? да или нет? не надо мне кидать ссылки на "касатки" и "перевозчиков".
показати весь коментар
17.07.2020 22:14 Відповісти
Конечно не могу, так же как и Вы не сможете подтвердить обратное. Но если Вы вспомните, нас уверяли, что у России мы уголь не покупали.
И я с Вами на брудершафт не пил.
https://nv.ua/biz/publications/formula-uspeha-zachem-ahmetov-i-poroshenko-pridumali-rotterdam-plyus-rassledovanie-1249297.html
показати весь коментар
17.07.2020 22:40 Відповісти
кто уверял? когда уверял? кто "мы"?
а теперь про то что я могу подтвердить а что не могу
я тебе задам один вопрос, от ответа на который будет зависить буду я продолжать ликбез или нет.

итак, для чего использовалась формула "Ротердам+" а точнее для чего принималось постановление НКРЕ КП № 289 от 03.03.2016 года?
показати весь коментар
17.07.2020 22:49 Відповісти
чтобы имитировать рыночное формирование цен. Вы заметьте, что в формуле фигурирует доставка угла из портов Амстердам - Роттердам - Антверпен, а нет других портов и России. Как думаете, почему?
показати весь коментар
20.07.2020 12:51 Відповісти
одна только проблема: наш уголь выдавали за ДОРОГОЙ до формулы, и поэтому наживались. А формула - устранила эту наживу. Как раз для этого и вводилась формула - чтобы обуздать "хотелки" угольных олигархов продавать уголь по завышенной в 2-3 раза цене.
Более того - после отмены формулы - уголь (наш) стал джороже, да так - что за полгода на нем нажили 6 млрд.грн - со слов сакварелидзе.
И это только известная, а реальная - наверняка - в неск.раз больше.
показати весь коментар
17.07.2020 14:03 Відповісти
НАБУ потрібно закрити справу за "Роттердам+", - адвокатка Дрігваль - Цензор.НЕТ 3168НАБУ потрібно закрити справу за "Роттердам+", - адвокатка Дрігваль - Цензор.НЕТ 3168НАБУ потрібно закрити справу за "Роттердам+", - адвокатка Дрігваль - Цензор.НЕТ 3069
показати весь коментар
17.07.2020 15:59 Відповісти
Согласно данным, на приведенном слайде, цена угля, который продают украинские госшахты составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 3,9 тыс. грн), цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т, из ЮАР - 1 811 грн/т. Уголь по схеме просто "Роттердам" составляет 1 275 грн/т.
Источник: https://censor.net/p3143797
показати весь коментар
17.07.2020 14:08 Відповісти
что-то с математикой у авторов проблемы. Цена по схеме ротердам меньше чем любая цена составляющих. Там же написано, что "это мнение ДТЭКа" Вы верите Ахметову?
показати весь коментар
17.07.2020 15:54 Відповісти
Думаю, что это более правдивая информация
https://kosatka.media/category/blog/news/perevozshchik
показати весь коментар
17.07.2020 16:18 Відповісти
НАБУ следует закрыть дело по "Роттердам+"/ на странице команды Зеленского в фейсбуке были опубликовыны восемь политических требований к Порошенко: 7.Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Владимир Зеленский выдвинул условия дебатов с Петром Порошенко и дал ему сутки на размышление .3 апреля 2019 года/ А президент сказал , пусть даже президент пианист-четыреждыуклонист, это не баран чихнул.
показати весь коментар
17.07.2020 12:42 Відповісти
Всё НАБУ резко должно послушать какую то адвокатишку?
показати весь коментар
17.07.2020 12:44 Відповісти
Кроме нее есть заявление светоча реформ имени Саакашвили.
Неужели и ему не верят "73%" ?

В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, - Сакварелидзе.



https://censor.net/news/3208600/v_dele_rotterdam_plyus_net_sostava_prestupleniya_sakvarelidze
показати весь коментар
17.07.2020 12:50 Відповісти
Заявления заявлениями, а кто прав/виноват устанавливает суд. Заявлениями сейчас вообще сложно кого-то удивить.
показати весь коментар
17.07.2020 12:54 Відповісти
Странно. Раньше упомянутым персонажам верили без суда и следствия, когда они кричали о преступлениях прошлой власти.
Но доказательства до прокуратуры не донесли до сих пор!
показати весь коментар
17.07.2020 13:00 Відповісти
Про то кому я не верю-излагал вам весьма подробно помниться. В суде пусть разбираются, а если этой адвокатессе вольно апеллировать к общественности-это её дело, суд определит что и как. Пока что я вижу только то, что НАБУ не обязано закрывать это дело, ориентируясь сугубо на её слова.
показати весь коментар
17.07.2020 13:19 Відповісти
Я не только о вас лично писала, поэтому в комментарии присутствует цифра 73.
Интересно сколько из них поменяет свое мнение о Роттердам+ после заявления Сакварелидзе и возврате ЗЕЛЕНЫХ к этой схеме.
показати весь коментар
17.07.2020 14:03 Відповісти
Мышление-процесс индивидуальный, поэтому я говорю только за себя, и не особо интересуюсь какой процент из 73 что-то там сделает или поверит. Своё мнение о происходящем я уже составил, остальное-их дело. PS для начала нужно ещё вернуться к той схеме, что никто не гарантирует.
показати весь коментар
17.07.2020 14:20 Відповісти
А я интересуюсь, потому что и от них, в том числе, зависит что будет с Украиной.
Или они осознают свои ошибки, заблуждения, сделают правильные выводы или страна и дальше будет болтаться в ополонке из-за их неспособности думать.
показати весь коментар
17.07.2020 14:25 Відповісти
Осознают ошибки и поддержат на выборах ЕС?Фантазия у вас конечно буйная, но я полагаю, что такой вариант крайне маловероятен.
показати весь коментар
17.07.2020 14:26 Відповісти
Если есть другие проукраинские партии, которые не использует фейки, ложь против оппонентов, пусть голосуют за них. Не вопрос.
показати весь коментар
17.07.2020 14:34 Відповісти
Это ЕС проукраинская?Да, сторонники Порошенко сегодня в ударе что называется. Ну, успехов вам, верьте в них, с верой говорят жить легче.
показати весь коментар
17.07.2020 14:58 Відповісти
А какие партии проукраинские?
показати весь коментар
17.07.2020 14:59 Відповісти
Я не перечислял проукраинский партии. Я посмеялся с утверждения о том, что ЕС-проукраинская партия.
показати весь коментар
17.07.2020 15:04 Відповісти
А я прошу назвать партии, которые вы считаете проукраинскими.
показати весь коментар
17.07.2020 20:23 Відповісти
Вынужден отказаться. У на даже сложно сказать какие из них правого толка, а какие левого, а уж говорить о проукраинскости.....Да и времени у меня банально сейчас нет чтобы гуглить и вспоминать все, вещи на море надо собирать.
показати весь коментар
17.07.2020 20:26 Відповісти
Одна из самых оригинальных отмазок, которую мне довелось видеть ))
Гуглить, чтобы высказать мнение о партиях.)

Собирайтесь, не буду больше отвлекать.
показати весь коментар
17.07.2020 20:30 Відповісти
Да нет, я не отмазываюсь (как это вы изящно выразились), просто умилила просьба. А вы попробуйте хотя бы для себя определиться-в чём именно заключается проукраинскость той же ЕС (которая бывшая БПП)?Сможете?
показати весь коментар
17.07.2020 20:33 Відповісти
В их действиях и законах, которые они принимали, и которые сегодня пытаются отменить реваншисты-рыги.
показати весь коментар
17.07.2020 20:47 Відповісти
Да никуда те реваншисты и не уходили: ну смылась Богатырёва, Клюеву дали смыться, Ефремова для имитации тягали по судам, только дурашка Чечетов выпрыгнул из окна (но то и правда дурак). А тех, кто уехал, аж никак не преследуют, Азиров и тот же Захарченко к примеру преотлично себя чувствуют, даже Кожара, которого объявляли в розыск "всплыл" только потому, что по пьяной лавочке грохнул дружбана.
Все эти принятые законы-они помогли прекратить существование той же Янтарной республики?Нет.
показати весь коментар
17.07.2020 20:54 Відповісти
Отвечать на мои вопросы у вас времени нет, а задавать все новые и новые вопросы мне, есть. Собирайтесь. Я тоже займусь своими делами.
показати весь коментар
17.07.2020 20:58 Відповісти
Я в промежутках, впрочем бон.
показати весь коментар
17.07.2020 21:03 Відповісти
Роттердам+ - це мало не основний козир Зеленського у передвиборчій гонці. Нарід, вияснилось, що цей козир дістали з рукава і зробили вас підкидним дураком.))
показати весь коментар
17.07.2020 12:49 Відповісти
Не тільки Зеленського.
Потрібно згадати всіх політиканів, недожурналістів, лжеекспертів, які вбивали зелену жижу в голови лохторату.
показати весь коментар
17.07.2020 12:52 Відповісти
Я не звинувачую цих інженерів людських душ - вони так заробляють гроші, це такий бізнес - він, звичайно, нечистий як торгівля наркотою, проституція тощо, мене гнітить думка що за свого життя я не побачу притомної і неінфантильної Нації і напис Україна залишиться тільки етикеткою на ящику з малоросією. Легковірність губила нас кожного разу, губить і зараз.
показати весь коментар
17.07.2020 13:18 Відповісти
Із легковірністю погоджуюсь, додам ще пихатість, небажання вдуматись, вчитатись в альтернативну думку, щоб спокійно, без істерик розібратись в питанні.
А інженерів людських душ я звинувачую, вони гірші за повій, тому що т-ть мізки, брешуть і перекручують дійсність. Це злочин із дуже тяжкими наслідками.
показати весь коментар
17.07.2020 14:08 Відповісти
Ви ніяк не можете второпати чому у вас всюди, на всіх рівнях стільки некомпетентності. А все досить просто - еліту і адміністрацію всіх рівнів вчити треба в університетах, інститутах і т.п.

В Франції ще в 1872-му році був створений Інститут Політичних Наук ( Sciences Po ) і купа різних шкіл адміністрації, бо був бардак в країні подібний до теперішнього вашого. Розумні люди зрозуміли що країною повинні керувати професіонали і почали їх вчити. Міттеран, Шірак, Голланде і Макрон закінчили Sciences Po: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sciences+PO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Paris#De_1872_%C3%A0_1945
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ekoles+d%27administration
Доки у вас на державних і різних адміністративних посадах будуть всякі проходимці й авантюристи, порядку не буде. Країною повинні керувати професіонали.
показати весь коментар
17.07.2020 12:50 Відповісти
Я погоджуюсь. Всі ці «мальчікі і дєфачкі» з дипломами із західної Європи і Америки можуть дурити напевне тільки українців. Тут можна тупо просидіти все навчання і дістати диплом-тільки плати! Ось батьки їм і заплатили. Знань, на жаль, це не дало, а робота по блату в якомусь комітеті по втіленню там чогось за кошти інших країн не дало досвіду. Ось тому в керівництві держави сидять повні профани, котрих нормальні компанії просто б не прийняли на роботу.
показати весь коментар
17.07.2020 12:57 Відповісти
Введіть західну систему освіти, французьку напр., вона повністю безплатна на всіх рівнях, вступ без екзаменів і після першої ж сесії вилітають всі хто не здав екзамен, після другої, третьої теж і в результаті зостаються тільки ті хто здатний вчитись і навчитись.
показати весь коментар
17.07.2020 13:03 Відповісти
Я в Америці.
показати весь коментар
17.07.2020 13:04 Відповісти
Ти далеееко не по такій вчився і я не до тебе звертаюсь, а до всіх, тут форум і він відкритий для всіх.
показати весь коментар
17.07.2020 13:08 Відповісти
Це радянська система. Я по такій вчився.
показати весь коментар
17.07.2020 13:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oJlC6iQ2Pbg
показати весь коментар
17.07.2020 13:14 Відповісти
Я з власного досвіду переконався - щоб стати державним чиновником потрібно близько 5 років практики в державних структурах, бо там зовсім інша філософія і не всі успішні бізнесмени можуть переформатувати свій мозок на роботу в органах, бо цілі і методи абсолютно різні. У більшості випадків з бізнесменів у владі виходять прекрасні корупціонери, бо дуже багато спокус і верткий розум зразу підказує де найбільший прибуток при мінімальних витратах.)
показати весь коментар
17.07.2020 12:57 Відповісти
Ви довго називали себе другою Францією, то беріть приклад з першої. Якщо в самих знань не вистачає, то під копірку, робіть так як вони робили в подібній ситуації: - відкрийте інститут політичних наук, школи адміністрації включаючи вищу і дальше по списку.
Без тих фундаментальних дій і рішень бардак у вас ніколи не закінчиться, так і будете завжди майданити і винуватих шукати.
показати весь коментар
17.07.2020 12:59 Відповісти
В Франції також «майданили» і шукали винуватих.
показати весь коментар
17.07.2020 13:00 Відповісти
Майданили по іншій причині, тут постійно майданять, то такий французький вид спорту. В мене під вікнами вже мабуть 500 маніфестацій було. Тут постійно хтось десь бастує, демократія, за свої права борються, тому й живуть по-французьки.
показати весь коментар
17.07.2020 13:06 Відповісти
НАБУ потрібно закрити справу за "Роттердам+", - адвокатка Дрігваль - Цензор.НЕТ 9953
показати весь коментар
17.07.2020 12:53 Відповісти
Як називаються люди, у яких заклинило мізки?))
показати весь коментар
17.07.2020 12:58 Відповісти
До особливо упоротих зебілів так і не дійшло ,що їх зробили лохами .Дурню , повернення цієї формули спромоглися добитися шахтарі ,які пекетували біля офісу шмарклі ,а до зеленої зради просто дійшло ,що вона економічно вигідна для країни.
показати весь коментар
17.07.2020 13:21 Відповісти
Ну-ну, адвокат... Научи НАБУ, что ему делать.
показати весь коментар
17.07.2020 13:17 Відповісти
Еврейка??
показати весь коментар
17.07.2020 14:37 Відповісти
Когда уже наконец начнутся посадки?
показати весь коментар
17.07.2020 15:58 Відповісти
 
 