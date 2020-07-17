НАБУ потрібно закрити справу за "Роттердам+", - адвокатка Дрігваль
Обвинувачення Національного антикорупційного бюро у так званій справі "Роттердам+" з економічної та юридичної точки зору надумані і безпідставні.
Про це повідомила адвокатка з боку захисту Наталія Дрігваль в інтерв'ю виданню "Обозреватель".
"Припускати можна що завгодно, але в разі висунення офіційного звинувачення необхідно мати докази. Взагалі, ця справа виглядає як політичне замовлення, і демонструє подвійні стандарти", - зазначила Наталія Дрігваль.
Під подвійними стандартами адвокат має на увазі відсутність будь-якої реакції правоохоронців щодо ідентичної формули "Амстердам +", яка затверджена вищим керівництвом держави при визначенні ціни на природний газ. "Аргументи про те, що формули "Амстердам+" і "Роттердам+" різні, можна прийняти тільки в тому, що це два різні міста, але принцип формул повністю однаковий. Отже, що потрібно робити НАБУ/САП – відкривати нову справу проти перших осіб держави чи закривати наявну справу? Мені здається, третього варіанту не дано", - підкреслила адвокатка.
Що стосується безпосередньо аргументів, якими оперує НАБУ і САП, то вони, за словами адвокатки, або неспроможні, або зовсім суперечливі. Так, долучена САП до справи експертиза, заснована виключно на припущенні детективів НАБУ, що включення витрат на транспортування у формулі нібито може бути незаконним, і їхніх власних арифметичних розрахунках. "У САП і НАБУ від самого початку не склалося з експертизами, що не дивно, оскільки з економічної точки зору звинувачення є надуманими. Ми пам'ятаємо, що одна з експертиз, яку виконував Київський науково-дослідний інститут судових експертиз для САП, підтвердила економічну обґрунтованість формули і відсутність від неї збитків, але САП вирішила не брати її до уваги", - акцентувала увагу адвокатка Дрігваль.
У той же час сторона захисту, за її словами захисту підготувала низку експертиз і досліджень, як міжнародних, так і українських фахівців, які б підтверджували справедливість і обґрунтованість використання "формули" в Україні, а також правомірність включення транспортних витрат в розрахунок ціни вугілля. Щодо тверджень НАБУ і САП про існування такого собі "змови", то вони, за словами Наталії Дрігваль, також суперечать самій логіці розслідування. " Якщо вірити в їхню теорію "змови", пропоновану НАБУ, то твердження формули не мало ніякого сенсу. Ціна на вугілля до формули встановлювалася згідно із суб'єктивною думкою Регулятора без чітких правил і прив'язок до світових цін. Але ж без формули "домовлятися" було б набагато простіше, що повністю суперечить "теорії" звинувачення", - зазначила Дрігваль в інтерв'ю.
За її словами, немає ніяких доказів "змови", оскільки вся комунікація велися з офіційних електронних скриньок та телефонів, а зміст цих комунікацій відповідає офіційним і публічним заявам учасників процесу. Крім цього, адвокатка зазначає, що зі звинувачень НАБУ і САП не ясна мотивація обвинувачених і немає доказів отримання неправомірної вигоди.
Нагадаємо, формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловості зросла. 10 липня за дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам +" Уряд Олексія Гончарука ввело, а уряд Дениса Шмигаля затвердив в меморандумі з МВФ ( підписаний президентом В. Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. "Амстердам +". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.
а як же ж тоді удавати бурхливу діяльність?
Закроет, не нервничайте...
Узбагойтесь!!)))
))
Під Радою, знову боретеся з Порошенком?
Чим же ви падли обнюхались?
****** Скабєєвої, чи обрєзком Соловьова?
это что получается? зеленые макаки не только вернулись к "Роттердам+" по углю но и ввели новую формулу теперь для газа?
а можно подтверждение про "По ротердаму считалось что часть угля импортируется"?
И я с Вами на брудершафт не пил.
https://nv.ua/biz/publications/formula-uspeha-zachem-ahmetov-i-poroshenko-pridumali-rotterdam-plyus-rassledovanie-1249297.html
а теперь про то что я могу подтвердить а что не могу
я тебе задам один вопрос, от ответа на который будет зависить буду я продолжать ликбез или нет.
итак, для чего использовалась формула "Ротердам+" а точнее для чего принималось постановление НКРЕ КП № 289 от 03.03.2016 года?
Более того - после отмены формулы - уголь (наш) стал джороже, да так - что за полгода на нем нажили 6 млрд.грн - со слов сакварелидзе.
И это только известная, а реальная - наверняка - в неск.раз больше.
Источник: https://censor.net/p3143797
https://kosatka.media/category/blog/news/perevozshchik
Неужели и ему не верят "73%" ?
В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, - Сакварелидзе.
https://censor.net/news/3208600/v_dele_rotterdam_plyus_net_sostava_prestupleniya_sakvarelidze
Но доказательства до прокуратуры не донесли до сих пор!
Интересно сколько из них поменяет свое мнение о Роттердам+ после заявления Сакварелидзе и возврате ЗЕЛЕНЫХ к этой схеме.
Или они осознают свои ошибки, заблуждения, сделают правильные выводы или страна и дальше будет болтаться в ополонке из-за их неспособности думать.
Гуглить, чтобы высказать мнение о партиях.)
Собирайтесь, не буду больше отвлекать.
Все эти принятые законы-они помогли прекратить существование той же Янтарной республики?Нет.
Потрібно згадати всіх політиканів, недожурналістів, лжеекспертів, які вбивали зелену жижу в голови лохторату.
А інженерів людських душ я звинувачую, вони гірші за повій, тому що т-ть мізки, брешуть і перекручують дійсність. Це злочин із дуже тяжкими наслідками.
В Франції ще в 1872-му році був створений Інститут Політичних Наук ( Sciences Po ) і купа різних шкіл адміністрації, бо був бардак в країні подібний до теперішнього вашого. Розумні люди зрозуміли що країною повинні керувати професіонали і почали їх вчити. Міттеран, Шірак, Голланде і Макрон закінчили Sciences Po: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sciences+PO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Paris#De_1872_%C3%A0_1945
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ekoles+d%27administration
Доки у вас на державних і різних адміністративних посадах будуть всякі проходимці й авантюристи, порядку не буде. Країною повинні керувати професіонали.
Без тих фундаментальних дій і рішень бардак у вас ніколи не закінчиться, так і будете завжди майданити і винуватих шукати.