НАБУ потрібно закрити справу за "Роттердам+", - адвокатка Дрігваль

Обвинувачення Національного антикорупційного бюро у так званій справі "Роттердам+" з економічної та юридичної точки зору надумані і безпідставні.

Про це повідомила адвокатка з боку захисту Наталія Дрігваль в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Припускати можна що завгодно, але в разі висунення офіційного звинувачення необхідно мати докази. Взагалі, ця справа виглядає як політичне замовлення, і демонструє подвійні стандарти", - зазначила Наталія Дрігваль.

Під подвійними стандартами адвокат має на увазі відсутність будь-якої реакції правоохоронців щодо ідентичної формули "Амстердам +", яка затверджена вищим керівництвом держави при визначенні ціни на природний газ. "Аргументи про те, що формули "Амстердам+" і "Роттердам+" різні, можна прийняти тільки в тому, що це два різні міста, але принцип формул повністю однаковий. Отже, що потрібно робити НАБУ/САП – відкривати нову справу проти перших осіб держави чи закривати наявну справу? Мені здається, третього варіанту не дано", - підкреслила адвокатка.

Що стосується безпосередньо аргументів, якими оперує НАБУ і САП, то вони, за словами адвокатки, або неспроможні, або зовсім суперечливі. Так, долучена САП до справи експертиза, заснована виключно на припущенні детективів НАБУ, що включення витрат на транспортування у формулі нібито може бути незаконним, і їхніх власних арифметичних розрахунках. "У САП і НАБУ від самого початку не склалося з експертизами, що не дивно, оскільки з економічної точки зору звинувачення є надуманими. Ми пам'ятаємо, що одна з експертиз, яку виконував Київський науково-дослідний інститут судових експертиз для САП, підтвердила економічну обґрунтованість формули і відсутність від неї збитків, але САП вирішила не брати її до уваги", - акцентувала увагу адвокатка Дрігваль.

У той же час сторона захисту, за її словами захисту підготувала низку експертиз і досліджень, як міжнародних, так і українських фахівців, які б підтверджували справедливість і обґрунтованість використання "формули" в Україні, а також правомірність включення транспортних витрат в розрахунок ціни вугілля. Щодо тверджень НАБУ і САП про існування такого собі "змови", то вони, за словами Наталії Дрігваль, також суперечать самій логіці розслідування. " Якщо вірити в їхню теорію "змови", пропоновану НАБУ, то твердження формули не мало ніякого сенсу. Ціна на вугілля до формули встановлювалася згідно із суб'єктивною думкою Регулятора без чітких правил і прив'язок до світових цін. Але ж без формули "домовлятися" було б набагато простіше, що повністю суперечить "теорії" звинувачення", - зазначила Дрігваль в інтерв'ю.

За її словами, немає ніяких доказів "змови", оскільки вся комунікація велися з офіційних електронних скриньок та телефонів, а зміст цих комунікацій відповідає офіційним і публічним заявам учасників процесу. Крім цього, адвокатка зазначає, що зі звинувачень НАБУ і САП не ясна мотивація обвинувачених і немає доказів отримання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловості зросла. 10 липня за дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам +" Уряд Олексія Гончарука ввело, а уряд Дениса Шмигаля затвердив в меморандумі з МВФ ( підписаний президентом В. Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. "Амстердам +". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.