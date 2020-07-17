НАБУ следует закрыть дело по "Роттердам+", – адвокат Дригваль

Обвинения Национального антикоррупционного бюро по так называемому делу "Роттердам+" с экономической и юридической точки зрения надуманны и несостоятельны.

Об этом сообщила адвокат со стороны защиты Наталья Дригваль в интервью изданию "Обозреватель".

"Предполагать можно что угодно, но в случае выдвижения официального обвинения необходимо иметь доказательства. Вообще, это дело выглядит как политический заказ и демонстрирует двойные стандарты", - отметила Наталья Дригваль.

Под двойными стандартами адвокат подразумевает отсутствие какой-либо реакции правоохранителей в отношении идентичной формулы "Амстердам+", которая утверждена высшим руководством государства при определении цены на природный газ. "Аргументы о том, что формулы "Амстердам+" и "Роттердам+" разные, можно принять только в том, что это два разных города, но принцип формул полностью одинаковый. Итак, что нужно делать НАБУ/САП – открывать новое дело против первых лиц государства или закрывать существующее дело? Мне кажется, третьего варианта здесь не дано", - подчеркнула адвокат.

Что касается непосредственно аргументов, которыми оперирует НАБУ и САП, то они, со слов адвоката, либо несостоятельны, либо вовсе противоречивы. Так, приобщенная САП к делу экспертиза, основана исключительно на предположении детективов НАБУ, что включение затрат на транспортировку в формуле якобы может быть незаконным, и их собственных арифметических расчетах. "У САП и НАБУ с самого начала не заладилось с экспертизами. Мы помним, что одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решила не принимать ее во внимание", - акцентировала внимание адвокат Дригваль.

В то же время сторона защиты, по ее словам, подготовила ряд экспертиз и исследований, как международных, так и украинских специалистов, подтверждающих справедливость и обоснованность использования "формулы" в Украине, а также правомерность включения транспортных расходов в расчет цены угля. Касательно утверждений НАБУ и САП о существовании некого "сговора", то они, по словам Натальи Дригваль, также противоречат самой логике расследования. "Если верить в их теорию "сговора", предлагаемую НАБУ, то утверждение формулы не имело никакого смысла. Цена на уголь до формулы устанавливалась согласно субъективному мнению Регулятора без четких правил и привязок к мировым ценам. А ведь без формулы "сговариваться" было бы намного проще, что полностью противоречит "теории" обвинения", - отметила Дригваль в интервью.

По ее словам, нет никаких доказательств "сговора", поскольку вся коммуникация велись с официальных электронных ящиков и телефонов, а содержание этих коммуникаций соответствует официальным и публичным заявлениям участников процесса. Кроме этого, адвокат отмечает, что из обвинений НАБУ и САП не ясна мотивация обвиняемых и нет доказательства получения неправомерной выгоды.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла. 10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+" Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.