НАБУ следует закрыть дело по "Роттердам+", – адвокат Дригваль
Обвинения Национального антикоррупционного бюро по так называемому делу "Роттердам+" с экономической и юридической точки зрения надуманны и несостоятельны.
Об этом сообщила адвокат со стороны защиты Наталья Дригваль в интервью изданию "Обозреватель".
"Предполагать можно что угодно, но в случае выдвижения официального обвинения необходимо иметь доказательства. Вообще, это дело выглядит как политический заказ и демонстрирует двойные стандарты", - отметила Наталья Дригваль.
Под двойными стандартами адвокат подразумевает отсутствие какой-либо реакции правоохранителей в отношении идентичной формулы "Амстердам+", которая утверждена высшим руководством государства при определении цены на природный газ. "Аргументы о том, что формулы "Амстердам+" и "Роттердам+" разные, можно принять только в том, что это два разных города, но принцип формул полностью одинаковый. Итак, что нужно делать НАБУ/САП – открывать новое дело против первых лиц государства или закрывать существующее дело? Мне кажется, третьего варианта здесь не дано", - подчеркнула адвокат.
Что касается непосредственно аргументов, которыми оперирует НАБУ и САП, то они, со слов адвоката, либо несостоятельны, либо вовсе противоречивы. Так, приобщенная САП к делу экспертиза, основана исключительно на предположении детективов НАБУ, что включение затрат на транспортировку в формуле якобы может быть незаконным, и их собственных арифметических расчетах. "У САП и НАБУ с самого начала не заладилось с экспертизами. Мы помним, что одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решила не принимать ее во внимание", - акцентировала внимание адвокат Дригваль.
В то же время сторона защиты, по ее словам, подготовила ряд экспертиз и исследований, как международных, так и украинских специалистов, подтверждающих справедливость и обоснованность использования "формулы" в Украине, а также правомерность включения транспортных расходов в расчет цены угля. Касательно утверждений НАБУ и САП о существовании некого "сговора", то они, по словам Натальи Дригваль, также противоречат самой логике расследования. "Если верить в их теорию "сговора", предлагаемую НАБУ, то утверждение формулы не имело никакого смысла. Цена на уголь до формулы устанавливалась согласно субъективному мнению Регулятора без четких правил и привязок к мировым ценам. А ведь без формулы "сговариваться" было бы намного проще, что полностью противоречит "теории" обвинения", - отметила Дригваль в интервью.
По ее словам, нет никаких доказательств "сговора", поскольку вся коммуникация велись с официальных электронных ящиков и телефонов, а содержание этих коммуникаций соответствует официальным и публичным заявлениям участников процесса. Кроме этого, адвокат отмечает, что из обвинений НАБУ и САП не ясна мотивация обвиняемых и нет доказательства получения неправомерной выгоды.
Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла. 10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+" Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а як же ж тоді удавати бурхливу діяльність?
Закроет, не нервничайте...
Узбагойтесь!!)))
))
Під Радою, знову боретеся з Порошенком?
Чим же ви падли обнюхались?
****** Скабєєвої, чи обрєзком Соловьова?
это что получается? зеленые макаки не только вернулись к "Роттердам+" по углю но и ввели новую формулу теперь для газа?
а можно подтверждение про "По ротердаму считалось что часть угля импортируется"?
И я с Вами на брудершафт не пил.
https://nv.ua/biz/publications/formula-uspeha-zachem-ahmetov-i-poroshenko-pridumali-rotterdam-plyus-rassledovanie-1249297.html
а теперь про то что я могу подтвердить а что не могу
я тебе задам один вопрос, от ответа на который будет зависить буду я продолжать ликбез или нет.
итак, для чего использовалась формула "Ротердам+" а точнее для чего принималось постановление НКРЕ КП № 289 от 03.03.2016 года?
Более того - после отмены формулы - уголь (наш) стал джороже, да так - что за полгода на нем нажили 6 млрд.грн - со слов сакварелидзе.
И это только известная, а реальная - наверняка - в неск.раз больше.
Источник: https://censor.net/p3143797
https://kosatka.media/category/blog/news/perevozshchik
Неужели и ему не верят "73%" ?
В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, - Сакварелидзе.
https://censor.net/news/3208600/v_dele_rotterdam_plyus_net_sostava_prestupleniya_sakvarelidze
Но доказательства до прокуратуры не донесли до сих пор!
Интересно сколько из них поменяет свое мнение о Роттердам+ после заявления Сакварелидзе и возврате ЗЕЛЕНЫХ к этой схеме.
Или они осознают свои ошибки, заблуждения, сделают правильные выводы или страна и дальше будет болтаться в ополонке из-за их неспособности думать.
Гуглить, чтобы высказать мнение о партиях.)
Собирайтесь, не буду больше отвлекать.
Все эти принятые законы-они помогли прекратить существование той же Янтарной республики?Нет.
Потрібно згадати всіх політиканів, недожурналістів, лжеекспертів, які вбивали зелену жижу в голови лохторату.
А інженерів людських душ я звинувачую, вони гірші за повій, тому що т-ть мізки, брешуть і перекручують дійсність. Це злочин із дуже тяжкими наслідками.
В Франції ще в 1872-му році був створений Інститут Політичних Наук ( Sciences Po ) і купа різних шкіл адміністрації, бо був бардак в країні подібний до теперішнього вашого. Розумні люди зрозуміли що країною повинні керувати професіонали і почали їх вчити. Міттеран, Шірак, Голланде і Макрон закінчили Sciences Po: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sciences+PO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Paris#De_1872_%C3%A0_1945
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ekoles+d%27administration
Доки у вас на державних і різних адміністративних посадах будуть всякі проходимці й авантюристи, порядку не буде. Країною повинні керувати професіонали.
Без тих фундаментальних дій і рішень бардак у вас ніколи не закінчиться, так і будете завжди майданити і винуватих шукати.