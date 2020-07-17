РУС
НАБУ следует закрыть дело по "Роттердам+", – адвокат Дригваль

НАБУ следует закрыть дело по

Обвинения Национального антикоррупционного бюро по так называемому делу "Роттердам+" с экономической и юридической точки зрения надуманны и несостоятельны.

 Об этом сообщила адвокат со стороны защиты Наталья Дригваль в интервью изданию "Обозреватель".

"Предполагать можно что угодно, но в случае выдвижения официального обвинения необходимо иметь доказательства. Вообще, это дело выглядит как политический заказ и демонстрирует двойные стандарты", - отметила Наталья Дригваль.

Под двойными стандартами адвокат подразумевает отсутствие какой-либо реакции правоохранителей в отношении идентичной формулы "Амстердам+", которая утверждена высшим руководством государства при определении цены на природный газ. "Аргументы о том, что формулы "Амстердам+" и "Роттердам+" разные, можно принять только в том, что это два разных города, но принцип формул полностью одинаковый. Итак, что нужно делать НАБУ/САП – открывать новое дело против первых лиц государства или закрывать существующее дело? Мне кажется, третьего варианта здесь не дано", - подчеркнула адвокат.

Что касается непосредственно аргументов, которыми оперирует НАБУ и САП, то они, со слов адвоката, либо несостоятельны, либо вовсе противоречивы. Так, приобщенная САП к делу экспертиза, основана исключительно на предположении детективов НАБУ, что включение затрат на транспортировку в формуле якобы может быть незаконным, и их собственных арифметических расчетах. "У САП и НАБУ с самого начала не заладилось с экспертизами. Мы помним, что одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решила не принимать ее во внимание", - акцентировала внимание адвокат Дригваль.

В то же время сторона защиты, по ее словам, подготовила ряд экспертиз и исследований, как международных, так и украинских специалистов, подтверждающих справедливость и обоснованность использования "формулы" в Украине, а также правомерность включения транспортных расходов в расчет цены угля. Касательно утверждений НАБУ и САП о существовании некого "сговора", то они, по словам Натальи Дригваль, также противоречат самой логике расследования. "Если верить в их теорию "сговора", предлагаемую НАБУ, то утверждение формулы не имело никакого смысла. Цена на уголь до формулы устанавливалась согласно субъективному мнению Регулятора без четких правил и привязок к мировым ценам. А ведь без формулы "сговариваться" было бы намного проще, что полностью противоречит "теории" обвинения", - отметила Дригваль в интервью.

По ее словам, нет никаких доказательств "сговора", поскольку вся коммуникация велись с официальных электронных ящиков и телефонов, а содержание этих коммуникаций соответствует официальным и публичным заявлениям участников процесса. Кроме этого, адвокат отмечает, что из обвинений НАБУ и САП не ясна мотивация обвиняемых и нет доказательства получения неправомерной выгоды.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла. 10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+" Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.

Автор: 

адвокат (1445) НАБУ (4549) Роттердам+ (165)
Топ комментарии
+11
как же так.. зебилам и шмаркле - по самым скрепам))
показать весь комментарий
17.07.2020 12:26 Ответить
+11
показать весь комментарий
17.07.2020 12:33 Ответить
+9
А де ж легіони борців з «мародьором»?
Під Радою, знову боретеся з Порошенком?
Чим же ви падли обнюхались?
****** Скабєєвої, чи обрєзком Соловьова?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как же так.. зебилам и шмаркле - по самым скрепам))
показать весь комментарий
17.07.2020 12:26 Ответить
им не привыкать, уже не первый раз "янелохи"
показать весь комментарий
17.07.2020 12:43 Ответить
от, не видумуйте!
а як же ж тоді удавати бурхливу діяльність?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:28 Ответить
ЗЕ=ПЕ
Закроет, не нервничайте...
Узбагойтесь!!)))
показать весь комментарий
17.07.2020 12:32 Ответить
так и знал что зебилы выдадут эту отмазку.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:34 Ответить
это не зебил, это винторогий. для них возвращение пороха смерти подобно.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:35 Ответить
тоже самое, вид сбоку
показать весь комментарий
17.07.2020 12:55 Ответить
зе до пе как глисту до неба на костылях.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:35 Ответить
Что ж вы теперь от зели так петляете,аж пятки сверкают...
показать весь комментарий
17.07.2020 12:39 Ответить
Пожимаю и обнимаю..©
))
показать весь комментарий
17.07.2020 16:13 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2020 12:33 Ответить
73 минус 27 уголовных дел на Порошенко, минус Кузница ни Рыбальском, минус Роттердам+, минус Оман, минус Кипрский офшор, минус убитого брата... ещё остаётся 41...
показать весь комментарий
17.07.2020 12:37 Ответить
Що найкумедніше справи розвалюються ще до початку судового слідства. Порох виставляє прокурорську камарилію на сміх і показую повну ідіотію зеленої влади.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:52 Ответить
А де ж легіони борців з «мародьором»?
Під Радою, знову боретеся з Порошенком?
Чим же ви падли обнюхались?
****** Скабєєвої, чи обрєзком Соловьова?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:35 Ответить
сейчас формула Тель-Авив+
показать весь комментарий
17.07.2020 12:35 Ответить
Бенедам+++
показать весь комментарий
17.07.2020 12:38 Ответить
я про "Амстердам+" пропустил
это что получается? зеленые макаки не только вернулись к "Роттердам+" по углю но и ввели новую формулу теперь для газа?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:40 Ответить
Это совершенно разные "формулы". По ротердаму считалось что часть угля импортируется, по амстердаму - весь газ имеет одну цену. В первом случае можно было выдавать свой уголь за импортный и на этом наживаться, во втором случае прибыль нафтогаза официальная.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:12 Ответить
серьезно?
а можно подтверждение про "По ротердаму считалось что часть угля импортируется"?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:18 Ответить
Подтверждение чего?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:21 Ответить
того что при расчете прогнозной оптовой цены на электроэнергию формула "Роттердам+" учитывала только часть угля поступающего на ТЭС а не весь уголь
показать весь комментарий
17.07.2020 13:24 Ответить
я так не говорил. Учитывался весь уголь, но в расчетах были завышены объемы импорта
показать весь комментарий
17.07.2020 13:27 Ответить
вот это и подтверди. и формулу приведи состоящую из двух частей. в одной импортный уголь а в другой отечественный. интересно посмотреть
показать весь комментарий
17.07.2020 13:46 Ответить
Думаю, что этого будет достаточно https://kosatka.media/category/blog/news/perevozshchik
показать весь комментарий
17.07.2020 22:08 Ответить
зачем мне этот поток сознания? я задал конкретный вопрос - ты можешь подтвердить свои слова что в формуле "роттердам+" есть две составляющие - "импортный уголь" и "отечественный уголь" и "нажива" состояла в том что "отечественный" дешевый уголь выдавали за дорогой "импортный"? да или нет? не надо мне кидать ссылки на "касатки" и "перевозчиков".
показать весь комментарий
17.07.2020 22:14 Ответить
Конечно не могу, так же как и Вы не сможете подтвердить обратное. Но если Вы вспомните, нас уверяли, что у России мы уголь не покупали.
И я с Вами на брудершафт не пил.
https://nv.ua/biz/publications/formula-uspeha-zachem-ahmetov-i-poroshenko-pridumali-rotterdam-plyus-rassledovanie-1249297.html
показать весь комментарий
17.07.2020 22:40 Ответить
кто уверял? когда уверял? кто "мы"?
а теперь про то что я могу подтвердить а что не могу
я тебе задам один вопрос, от ответа на который будет зависить буду я продолжать ликбез или нет.

итак, для чего использовалась формула "Ротердам+" а точнее для чего принималось постановление НКРЕ КП № 289 от 03.03.2016 года?
показать весь комментарий
17.07.2020 22:49 Ответить
чтобы имитировать рыночное формирование цен. Вы заметьте, что в формуле фигурирует доставка угла из портов Амстердам - Роттердам - Антверпен, а нет других портов и России. Как думаете, почему?
показать весь комментарий
20.07.2020 12:51 Ответить
одна только проблема: наш уголь выдавали за ДОРОГОЙ до формулы, и поэтому наживались. А формула - устранила эту наживу. Как раз для этого и вводилась формула - чтобы обуздать "хотелки" угольных олигархов продавать уголь по завышенной в 2-3 раза цене.
Более того - после отмены формулы - уголь (наш) стал джороже, да так - что за полгода на нем нажили 6 млрд.грн - со слов сакварелидзе.
И это только известная, а реальная - наверняка - в неск.раз больше.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:03 Ответить
НАБУ потрібно закрити справу за "Роттердам+", - адвокатка Дрігваль - Цензор.НЕТ 3168НАБУ потрібно закрити справу за "Роттердам+", - адвокатка Дрігваль - Цензор.НЕТ 3168НАБУ потрібно закрити справу за "Роттердам+", - адвокатка Дрігваль - Цензор.НЕТ 3069
показать весь комментарий
17.07.2020 15:59 Ответить
Согласно данным, на приведенном слайде, цена угля, который продают украинские госшахты составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 3,9 тыс. грн), цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т, из ЮАР - 1 811 грн/т. Уголь по схеме просто "Роттердам" составляет 1 275 грн/т.
Источник: https://censor.net/p3143797
показать весь комментарий
17.07.2020 14:08 Ответить
что-то с математикой у авторов проблемы. Цена по схеме ротердам меньше чем любая цена составляющих. Там же написано, что "это мнение ДТЭКа" Вы верите Ахметову?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:54 Ответить
Думаю, что это более правдивая информация
https://kosatka.media/category/blog/news/perevozshchik
показать весь комментарий
17.07.2020 16:18 Ответить
НАБУ следует закрыть дело по "Роттердам+"/ на странице команды Зеленского в фейсбуке были опубликовыны восемь политических требований к Порошенко: 7.Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Владимир Зеленский выдвинул условия дебатов с Петром Порошенко и дал ему сутки на размышление .3 апреля 2019 года/ А президент сказал , пусть даже президент пианист-четыреждыуклонист, это не баран чихнул.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:42 Ответить
Всё НАБУ резко должно послушать какую то адвокатишку?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:44 Ответить
Кроме нее есть заявление светоча реформ имени Саакашвили.
Неужели и ему не верят "73%" ?

В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, - Сакварелидзе.



https://censor.net/news/3208600/v_dele_rotterdam_plyus_net_sostava_prestupleniya_sakvarelidze
показать весь комментарий
17.07.2020 12:50 Ответить
Заявления заявлениями, а кто прав/виноват устанавливает суд. Заявлениями сейчас вообще сложно кого-то удивить.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:54 Ответить
Странно. Раньше упомянутым персонажам верили без суда и следствия, когда они кричали о преступлениях прошлой власти.
Но доказательства до прокуратуры не донесли до сих пор!
показать весь комментарий
17.07.2020 13:00 Ответить
Про то кому я не верю-излагал вам весьма подробно помниться. В суде пусть разбираются, а если этой адвокатессе вольно апеллировать к общественности-это её дело, суд определит что и как. Пока что я вижу только то, что НАБУ не обязано закрывать это дело, ориентируясь сугубо на её слова.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:19 Ответить
Я не только о вас лично писала, поэтому в комментарии присутствует цифра 73.
Интересно сколько из них поменяет свое мнение о Роттердам+ после заявления Сакварелидзе и возврате ЗЕЛЕНЫХ к этой схеме.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:03 Ответить
Мышление-процесс индивидуальный, поэтому я говорю только за себя, и не особо интересуюсь какой процент из 73 что-то там сделает или поверит. Своё мнение о происходящем я уже составил, остальное-их дело. PS для начала нужно ещё вернуться к той схеме, что никто не гарантирует.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:20 Ответить
А я интересуюсь, потому что и от них, в том числе, зависит что будет с Украиной.
Или они осознают свои ошибки, заблуждения, сделают правильные выводы или страна и дальше будет болтаться в ополонке из-за их неспособности думать.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:25 Ответить
Осознают ошибки и поддержат на выборах ЕС?Фантазия у вас конечно буйная, но я полагаю, что такой вариант крайне маловероятен.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:26 Ответить
Если есть другие проукраинские партии, которые не использует фейки, ложь против оппонентов, пусть голосуют за них. Не вопрос.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:34 Ответить
Это ЕС проукраинская?Да, сторонники Порошенко сегодня в ударе что называется. Ну, успехов вам, верьте в них, с верой говорят жить легче.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:58 Ответить
А какие партии проукраинские?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:59 Ответить
Я не перечислял проукраинский партии. Я посмеялся с утверждения о том, что ЕС-проукраинская партия.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:04 Ответить
А я прошу назвать партии, которые вы считаете проукраинскими.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:23 Ответить
Вынужден отказаться. У на даже сложно сказать какие из них правого толка, а какие левого, а уж говорить о проукраинскости.....Да и времени у меня банально сейчас нет чтобы гуглить и вспоминать все, вещи на море надо собирать.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:26 Ответить
Одна из самых оригинальных отмазок, которую мне довелось видеть ))
Гуглить, чтобы высказать мнение о партиях.)

Собирайтесь, не буду больше отвлекать.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:30 Ответить
Да нет, я не отмазываюсь (как это вы изящно выразились), просто умилила просьба. А вы попробуйте хотя бы для себя определиться-в чём именно заключается проукраинскость той же ЕС (которая бывшая БПП)?Сможете?
показать весь комментарий
17.07.2020 20:33 Ответить
В их действиях и законах, которые они принимали, и которые сегодня пытаются отменить реваншисты-рыги.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:47 Ответить
Да никуда те реваншисты и не уходили: ну смылась Богатырёва, Клюеву дали смыться, Ефремова для имитации тягали по судам, только дурашка Чечетов выпрыгнул из окна (но то и правда дурак). А тех, кто уехал, аж никак не преследуют, Азиров и тот же Захарченко к примеру преотлично себя чувствуют, даже Кожара, которого объявляли в розыск "всплыл" только потому, что по пьяной лавочке грохнул дружбана.
Все эти принятые законы-они помогли прекратить существование той же Янтарной республики?Нет.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:54 Ответить
Отвечать на мои вопросы у вас времени нет, а задавать все новые и новые вопросы мне, есть. Собирайтесь. Я тоже займусь своими делами.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:58 Ответить
Я в промежутках, впрочем бон.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:03 Ответить
Роттердам+ - це мало не основний козир Зеленського у передвиборчій гонці. Нарід, вияснилось, що цей козир дістали з рукава і зробили вас підкидним дураком.))
показать весь комментарий
17.07.2020 12:49 Ответить
Не тільки Зеленського.
Потрібно згадати всіх політиканів, недожурналістів, лжеекспертів, які вбивали зелену жижу в голови лохторату.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:52 Ответить
Я не звинувачую цих інженерів людських душ - вони так заробляють гроші, це такий бізнес - він, звичайно, нечистий як торгівля наркотою, проституція тощо, мене гнітить думка що за свого життя я не побачу притомної і неінфантильної Нації і напис Україна залишиться тільки етикеткою на ящику з малоросією. Легковірність губила нас кожного разу, губить і зараз.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:18 Ответить
Із легковірністю погоджуюсь, додам ще пихатість, небажання вдуматись, вчитатись в альтернативну думку, щоб спокійно, без істерик розібратись в питанні.
А інженерів людських душ я звинувачую, вони гірші за повій, тому що т-ть мізки, брешуть і перекручують дійсність. Це злочин із дуже тяжкими наслідками.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:08 Ответить
Ви ніяк не можете второпати чому у вас всюди, на всіх рівнях стільки некомпетентності. А все досить просто - еліту і адміністрацію всіх рівнів вчити треба в університетах, інститутах і т.п.

В Франції ще в 1872-му році був створений Інститут Політичних Наук ( Sciences Po ) і купа різних шкіл адміністрації, бо був бардак в країні подібний до теперішнього вашого. Розумні люди зрозуміли що країною повинні керувати професіонали і почали їх вчити. Міттеран, Шірак, Голланде і Макрон закінчили Sciences Po: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sciences+PO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Paris#De_1872_%C3%A0_1945
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ekoles+d%27administration
Доки у вас на державних і різних адміністративних посадах будуть всякі проходимці й авантюристи, порядку не буде. Країною повинні керувати професіонали.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:50 Ответить
Я погоджуюсь. Всі ці «мальчікі і дєфачкі» з дипломами із західної Європи і Америки можуть дурити напевне тільки українців. Тут можна тупо просидіти все навчання і дістати диплом-тільки плати! Ось батьки їм і заплатили. Знань, на жаль, це не дало, а робота по блату в якомусь комітеті по втіленню там чогось за кошти інших країн не дало досвіду. Ось тому в керівництві держави сидять повні профани, котрих нормальні компанії просто б не прийняли на роботу.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:57 Ответить
Введіть західну систему освіти, французьку напр., вона повністю безплатна на всіх рівнях, вступ без екзаменів і після першої ж сесії вилітають всі хто не здав екзамен, після другої, третьої теж і в результаті зостаються тільки ті хто здатний вчитись і навчитись.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:03 Ответить
Я в Америці.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:04 Ответить
Ти далеееко не по такій вчився і я не до тебе звертаюсь, а до всіх, тут форум і він відкритий для всіх.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:08 Ответить
Це радянська система. Я по такій вчився.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oJlC6iQ2Pbg
показать весь комментарий
17.07.2020 13:14 Ответить
Я з власного досвіду переконався - щоб стати державним чиновником потрібно близько 5 років практики в державних структурах, бо там зовсім інша філософія і не всі успішні бізнесмени можуть переформатувати свій мозок на роботу в органах, бо цілі і методи абсолютно різні. У більшості випадків з бізнесменів у владі виходять прекрасні корупціонери, бо дуже багато спокус і верткий розум зразу підказує де найбільший прибуток при мінімальних витратах.)
показать весь комментарий
17.07.2020 12:57 Ответить
Ви довго називали себе другою Францією, то беріть приклад з першої. Якщо в самих знань не вистачає, то під копірку, робіть так як вони робили в подібній ситуації: - відкрийте інститут політичних наук, школи адміністрації включаючи вищу і дальше по списку.
Без тих фундаментальних дій і рішень бардак у вас ніколи не закінчиться, так і будете завжди майданити і винуватих шукати.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:59 Ответить
В Франції також «майданили» і шукали винуватих.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:00 Ответить
Майданили по іншій причині, тут постійно майданять, то такий французький вид спорту. В мене під вікнами вже мабуть 500 маніфестацій було. Тут постійно хтось десь бастує, демократія, за свої права борються, тому й живуть по-французьки.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:06 Ответить
НАБУ потрібно закрити справу за "Роттердам+", - адвокатка Дрігваль - Цензор.НЕТ 9953
показать весь комментарий
17.07.2020 12:53 Ответить
Як називаються люди, у яких заклинило мізки?))
показать весь комментарий
17.07.2020 12:58 Ответить
До особливо упоротих зебілів так і не дійшло ,що їх зробили лохами .Дурню , повернення цієї формули спромоглися добитися шахтарі ,які пекетували біля офісу шмарклі ,а до зеленої зради просто дійшло ,що вона економічно вигідна для країни.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:21 Ответить
Ну-ну, адвокат... Научи НАБУ, что ему делать.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:17 Ответить
Еврейка??
показать весь комментарий
17.07.2020 14:37 Ответить
Когда уже наконец начнутся посадки?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:58 Ответить
 
 